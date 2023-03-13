Новосибирский экс-губернатор Юрченко возглавил Бердский электромеханический завод

© Тайга.инфо/Анастасия Кораблёва. Василий Юрченко (справа)
Новосибирский экс-губернатор Юрченко возглавил Бердский электромеханический завод
13 Мар 2023, 12:53

Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко назначен генеральным директором Бердского электромеханического завода (АО «БЭМЗ»). Акции предприятия выкупает авиакомпания S7.

«Гендиректор АО „БЭМЗ“ — Юрченко Василий Алексеевич», — заявил председатель совета директоров «БЭМЗа» Виктор Осин «РБК-Новосибирск».

Ранее, как писала Тайга.инфо, Василий Юрченко перестал быть управляющим ООО «Металлсервис-Новосибирск» — дочерней компании одного из крупнейших металлотрейдеров России.

На этом фоне некогда влиятельный депутат новосибирского заксобрания Виктор Осин продал свой пакет акций АО «БЭМЗ» новосибирской авиакомпании S7. Ему принадлежало 7,85% акций предприятия. Столько же — у Анатолия Михули. По 19% акций принадлежали Владимиру Калганову и Леониду Кириллову. Таким образом, у этих четверых бизнесменов был контрольный пакет.

Продал ли акции «БЭМЗа» кто-то из других акционеров, Осин не уточнил.

АО «Бердский электромеханический завод» основан в 1959 году для развития ракетно-космической отрасли. Сейчас компания выпускает продукцию для оборонного комплекса, ракетно-космической отрасли, авиации, а также электромеханические товары гражданского направления.

Василий Юрченко родился 26 сентября 1960 года. Окончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта. С 1982 года работал на одном из крупнейших предприятий региона — «Сибсельмаше», где прошел путь от механика до генерального директора. В 2004 году назначен на должность руководителя департамента развития промышленности и предпринимательства администрации области, а уже в феврале 2005-го стал первым заместителем губернатора Виктора Толоконского.

В 2010-м Юрченко возглавил Новосибирскую область. В 2014-м президент Р Ф Владимир Путин отправил его в отставку по «утрате доверия». Против него было возбуждено несколько уголовных дел, вину в которых Василий Юрченко полностью отрицал.

Защита считала дело политическим и связывали его с конфликтом с экс-полпредом президента в Сибири Виктором Толоконским. По одному из дел Юрченко дали три года условно, по другому он добился компенсации за незаконное преследование.

С 2019 года Юрченко возглавлял «Металлсервис-Новосибирск».


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