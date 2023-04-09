Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 400

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11:30 Инфраструктура горнолыжных курортов России оказалась не готова к возросшему турпотоку, сообщил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

«Интерес к горнолыжному туризму вырос кратно. Не на 10-15%, а в разы. Но у нас есть гигантская проблема - нехватка средств размещения на [горнолыжных] курортах. Более или менее все нормально с размещением в Красной поляне - там достаточно большое количество и трасс, и отелей, и апартаментов, и частных мини-отелей. <…> Как только мы выходим за пределы Красной Поляны, совсем плохое положение», - рассказал эксперт ТАСС.

Эсто-Садок (Красная поляна), Шерегеш и Кировск стали самыми популярными горнолыжными курортами у российских туристов этой зимой. Также в топ самых востребованных вошли Архыз, Домбай, Горный воздух (Южно-Сахалинск), Эльбрус, Белокуриха, Губаха и Хвалынск. Турпоток на горнолыжные курорты Северного Кавказа - Эльбрус, Архыз и Ведучи - увеличился на 60% за три года, и превысил 1,3 млн человек за сезон.

По словам эксперта, даже части туристов, катающихся на Красной поляне, приходится выбирать более доступное размещение вблизи курорта - например, в Адлере, добираясь оттуда на электричке. В остальных горных курортах страны собеседник назвал ситуацию "критической".

«На Кольском полуострове физически жить [туристам] негде. <…> Ели говорить о Шерегеше [Кемеровская область], там отелей немало, но их не хватает потому, что для жителей Сибири это ближайший массовый горнолыжный курорт», - отметил Мкртчян.

Главное на утро 9 апреля

• С заключенными, которых вербуют на «спецоперацию», начали подписывать контракты на полтора года вместо шести месяцев, как было прежде, рассказала глава фонда Русь сидящая* Ольга Романова.

«Новенькое про вербовку заключенных. С февраля этим занимается в основном министерство обороны. Сообщают из двух областей, Свердловской и Ярославской: начали подписывать контракты с заключенными не на 6 месяцев, как это было до сих пор, а на 18», — написала в своем телеграм-канале Романова.

По ее мнению, это может свидетельствовать, что российские власти хотят продолжать боевые действия и в 2024 году.

• Twitter снял ограничения с аккаунтов, связанных с российскими властями, и стал их рекомендовать и показывать в поисковой выдаче. Тесты, проведенные с помощью разных аккаунтов, показали, что соцсеть показывает в алгоритмической ленте страницы президента России, МИД РФ и посольства страны в Великобритании, пишет The Telegraph. Речь также идет об аккаунте Минобороны.

Журналисты связали снятие ограничений с покупкой твиттера Илоном Маском. «Крайне маловероятно, что это изменение случайное или произошло без ведома руководства компании», — отметил бывший топ-менеджер компании.

• Еще 31 ребенок вернулся в Украину с подконтрольных РФ территорий. По словам главы фонда Save Ukraine Николая Кулебы, это уже пятая подобная операция.

• Дарья Трепова, которую подозревают в убийстве z-блогера Владлена Татарского (Макима Фомина), сотрудничает со следствием, утверждает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«[Трепова] сотрудничает со следствием, все ее показания тщательно проверяются следственной и оперативной группами, которые насчитывают десятки сотрудников правоохранительных органов», — цитирует агентство неназванного собеседника.

Уголовное дело в отношении Треповой было возбуждено по статье об убийстве, но позже его переквалифицировали на ч. 3 ст. 205 УК (террористический акт).

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».



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