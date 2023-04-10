Мобилизованный из Тувы получил полгода условно за смерть другого мобилизованного в Бердске

© grenada-prof.scc-nsk.ru. «Гренада»

Мобилизованный житель Тувы признан виновным в причинении смерти по неосторожности другому мобилизованному в Новосибирской области. Всего, по сведениям Тайги.инфо, уже не менее троих уроженцев республики, призванных по мобилизации, предстали перед местным судом по делам о гибели людей.

Новосибирский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело мобилизованного из Тувы Эзира Монгуша. Его обвиняли по ч. 1 ст. 109 УК, обратила внимание Тайга.инфо на карточку дела.

В ночь на 30 ноября 2022 года Монгуш распивал алкоголь вместе с другими мобилизованными в бердском лагере «Гренада», где разместили призванных из Тувы. Одного из собутыльников стошнило в помещении, и на утро Монгуш потребовал от него прибраться. Но тот, как утверждал Монгуш в суде, «повел себя агрессивно, стал выражаться нецензурно».

«Будучи недовольным поведением потерпевшего, <…> правой рукой схватил стоявшего потерпевшего за одежду и толкнул в грудь, от чего тот упал и ударился головой о табурет и пол», — приводятся показания обвиняемого в опубликованном приговоре суда.



Затем Монгуш положил пострадавшего на кровать и доложил командиру роты. На место вызвали скорую помощь, мужчину увезли в больницу, где он умер из-за травмы головы.

Суд решил, что пострадавший «упал с высоты собственного роста, ударившись головой о табурет, а затем об пол».

Монгуш получил полгода колонии условно с испытательным сроком в год, «в течение которого осужденный должен своим поведением доказать свое исправление», сказано в решении. «Вещественное доказательство — табурет — возвратить собственнику», — также постановил суд.

Кроме того, Новосибирский гарнизонный суд рассмотрел уголовное дело об убийстве в этом же лагере для мобилизованных тувинцев «Гренада». Ефрейтор Чингис Даваалай получил 7 лет колонии строгого режима за то, что нанес другому военнослужащему два удара ножом по спине и еще два — в правое надплечье. Мужчина умер от кровопотери.

Лагерь «Гренада» входит в областное госучреждение «Сибирский кадетский корпус». Летом 2022 года там проводились смены ДОСАФ, "казачьей молодежи" и "Юный следователь".

Правительство Тувы официально сообщало о гибели только одного из мобилизованных из республики. «Предварительно, речь идет о происшествии со смертельным исходом вследствие употребления спиртных напитков», — утверждали власти.

На рассмотрении гарнизонного суда региона находится и еще одно дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) — в отношении мобилизованного Хулера Монгуша. Источник Тайги.инфо, знакомый с материалами, рассказал, что Монгуш мог признать вину. Был ли жертвой еще один военнослужащий, на момент публикации, подтвердить не удалось.

Всего, по официальным данным, в Новосибирской области погибло не менее троих мобилизованных, так и не доехавших до зоны «спецоперации». Но двое из них скончались не в «Гренаде», а на территории Новосибирского высшего военного командного училища — то есть, как минимум, еще две смерти могли не попасть в официальные сообщения властей.