Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 402

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент РФ Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Его самого объявили в международный розыск.

14:14 Новосибирская епархия РПЦ и департамент мэрии по соцполитики вместе с фондом «Подари свет» отправили участникам «спецоперации» более 1 тыс. икон. Об этом сообщила местная митрополия православной церкви.

Более 500 деревянных иконы сделали «подопечные инклюзивной мастерской благотворительного фонда „Подари свет“». Еще 500 икон передали от епархии. «Большая часть — это иконы на магнитах, которые могут быть использованы для размещения в военной технике», — утверждают в РПЦ.

13:40 Запреты на выезд из России, сделки с недвижимостью и получение кредитов коснутся всех военнообязанных в РФ после принятия законопроекта, меняющего правила оповещения призывников. Об этом заявил глава комитета по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

То есть изменения распространятся и на призывников, и на тех, кого Кремль захочет мобилизовать, если они не явятся по повесткам в военкоматы. Повестки же теперь хотят рассылать заказными письмами и через сайт госуслуг.

Картаполов утверждает, что поправки рассмотрят уже 11 апреля, а новая мобилизация якобы не планируется.

12:44 Более половины опрошенных новосибирцев считают, что мигрантов в регионе «слишком много, и могло бы быть поменьше», сообщил HeadHunter Сибирь (исследование имеется в распоряжении Тайги. инфо). Больше всего таких ответов в стране дали жители Московской области (69%), Москвы (67%) и Санкт-Петербурга (62%).

«Еще 36% новосибирцев отметили, что трудовых мигрантов в регионе — нормальное количество, а 4% считают, что мигрантов мало, и могло бы быть и больше», — отмечается в исследовании.

Более того, 40% опрошенных новосибирцев считают, что «труд мигрантов приносит больше вреда», утверждают в HeadHunter. Еще 29% думают, что есть и вред, и польза. 24% - что мигранты, в основном, полезны.

Причем так отвечали представители сфер транспорта, безопасности, производственники и специалисты по закупкам. Негативное отношение чаще демонстрируют руководители среднего звена, тогда как высший менеджмент, напротив, указывает на пользу таких сотрудников.

12:22 Полицейские ломятся в дом журналиста RusNews Романа Иванова в подмосковном городе Королëв, сообщил сам мужчина SOTAvision. Затем он перестал выходить на связь.



Роман Иванов также — автор паблика «Честное Королëвское», где публикуются посты с критикой «спецоперации».

В сентябре 2022 года Иванова арестовали из-за освещения митинга против мобилизации статье о «неповиновении полиции» (ч. 1 ст. 19.3 КоАП). Его также оштрафовали по по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения массовой акции), но это решение отменил Мособлсуд.

12:18 Глава СК Александр Бастрыкин предложил ввести налог за использование трудовых мигрантов, чтобы «мотивировать работодателей нанимать россиян». Об этом он сказал в интервью «Интерфаксу».

«На мой взгляд, необходимо также разработать механизм экономической мотивации предпринимателей, использующих российские трудовые ресурсы, предусмотрев весомый налог за использование иностранной рабочей силы», — сказал Бастрыкин.

Так совпало, что 11 апреля Следственный комитет решил сообщить, что сегодня отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. «Наша сегодняшняя задача — сохранить и передать будущим поколениям историческую правду о преступлениях нацистского режима, пресечь все попытки фальсификаций и не дать забыть подвиг советских солдат, освобождавших мир от фашизма ценой своих жизней», — написали в СК.

12:00 Спрос российских фермеров на новую агротехнику сократился почти на четверть. Интерес к покупке подержанных машин еще ниже. Лидером по «экономии» стал Сибирский федеральный округ. Теперь аграрии через электронные площадки вынуждены искать подрядчиков для ремонта.



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11:21 Депутат Госдумы от Тюменской области Евгений Марков (ЛДПР) предложил штрафовать россиян за жалобы в государственные органы. Он попросил генпрокурора РФ Игоря Краснова рассмотреть возможность введения административной ответственности для граждан, «злоупотребляющих правом подавать жалобы».

«Проблема „бумажных войн“, в процессе которых происходит распространение порочащих сведений в официальных обращениях, направляемых государственным органам или должностным лицам, является злободневной и распространенной в различных сферах жизнедеятельности общества. Очень важно соблюдать баланс между свободой выражения мнения при подаче обращений в госорганы и правами на защиту чести, достоинства и деловой репутации лица, на которое подана жалоба», — цитирует письмо ТАСС.

В то же время Марков отметил, что сегодня доносы превратились в инструмент причинения вреда другим людям.

09:57 В Новосибирской области вслед за Алтайским краем начали быстро падать закупочные цены на молоко. За неделю стоимость литра в регионе упала с 32 до 28 рублей, сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

Поголовье коров в Новосибирской области области уже сократилось со 121 тыс. до 113 тыс. При этом ежедневный надой, как утверждает чиновник, вырос.

Закупки молока у личных подсобных хозяйств в регионе упали с 2,7 тыс. тонн до 2,2 тыс. тонн.

Напомним, что наиболее остро проблема закупок молока у личных и фермерских хозяйств встала в Алтайском крае, где половину всего объема молока приобретают именно у селян (в марте-апреле 2023 года цены рухнули с 22 до 19 рублей за литр, в некоторых районах — до 15 рублей). Жители уже провели митинг, на котором обратились к Путину с требованием обратить внимание на проблему регулирования закупочных цен на молоко у населения — в противном случае они пригрозили пустить коров под нож, потому что держать их уже нерентабельно.

Резкое снижение закупочных цен на молоко у жителей прямо угрожает сельским районам, утверждает депутат Госдумы от Алтайского края Мария Прусакова. Зачастую, молоко — это единственный гарантированный способ заработка в деревнях.

09:08 ЦБ РФ отказал банкам ввести «каникулы» по формированию резервов на возможные потери в отношении непрофильной недвижимости до конца 2024 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на переписку регулятора с Ассоциацией банков России (АБР).

Сейчас банкам нужно формировать резервы под непрофильную недвижимость через год после того, как она была поставлена на учет. Например, для активов, которые находятся на балансе год-два, размер резерва составляет не менее 10%, от 2−3 года — не менее 20%, от 3 до 4 — не менее 35%, а от 5 лет — не менее 75%.

Главное на утро 11 апреля

• Депутаты Госдумы предложили ограничивать выезд из РФ уклонистам от повесток в военкомат. Их же хотят лишать водительских прав, возможности брать кредиты и заключать сделки с недвижимостью. Эти поправки внесли в законопроект об отправке повесток срочникам заказным письмом и через сайт госуслуг, заявил глава комитета по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

«Если человек не получает повестку или делает вид, что не получает, он будет обязан во время следующего призыва в течении двух недель добровольно явиться в военкомат. Если он этого не сделает, то ему за цифровой подписью военного комиссара приходит уведомление, что вводится ограничение на выезд и предупреждение, что последуют другие ограничительные меры», — утверждает единоросс.

Если же военнообязанный вновь не явится в военкомат, через 20 дней он может лишиться возможности управления транспортом, заключать сделки с недвижимостью, брать кредиты и займы. «Но мы оставляем право за военнообязанным, если он полагает, что эти меры введены несправедливо, и он по объективным причинам не мог явиться в военкомат, обжаловать их через портал госуслуг в течение 5 дней», — уверяет Картаполов.

• Замкомандира эскадрильи 52-го гвардейского авиаполка ВВС России Алексей Скворцов и техник Игорь Аристов отделались условными сроками за гибель троих человек. Их признали виновными в нарушении правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности гибель трех человек (ст. 351 УК).

По версии следствия, 23 марта 2021 года аэродроме 52-го авиаполка Шайковка в Калужской области во время учений произошла авария. Из-за катапультирования при запуске двигателей сверхзвукового бомбардировщика ТУ-22М3 погибли трое военных, пишет «Ъ». Защита считает, что «причиной трагедии стала техническая неисправность самолета».

ТУ-22М3, по сообщению СМИ, РФ применяла для ударов по Украине.

• В Украину вернулись еще 24 ребенка, которых ранее вывезли из Херсона. Об этом сообщил глава областной администрации Александр Прокудин.

«Это одна из самых сложных спасательных миссий. Россияне устроили родителям детей 13-часовой допрос, а позже заставили участвовать в пропагандистском репортаже. Но главное, что теперь дети дома со своими родными», — утверждает Прокудин.

• Госдеп США объявил корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича «неправомерно задержанным». Это потенциально открывает путь к переговорам об обмене, пишет WSJ.

ФСБ обвинила Гершковича в шпионаже (статья 276 УК). Его задержали в Екатеринбурге, где он, как уверяют чекисты, собирал данные о «предприятии российского ВПК». При это в реальности он готовил текст о работе ЧВК «Вагнера». Московский суд отправил его в СИЗО «Лефортово». Коллеги и правозащитники предполагают, что за арестом стоит желание Кремля пополнить обменный фонд.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».



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