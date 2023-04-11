Назначение мэра Томска после отмены выборов сорвано

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Мэра Томска не смогли назначить после отмены всенародных выборов главы города. Свои кандидатуры сняли оба одобренных конкурсной комиссией кандидата.

Гордума Томска не смогла назначить мэра после отмены выборов. 11 апреля депутаты должны были голосовать по двум кандидатурам — и.о. мэра Михаила Ратнера и депутата областного парламента от КПРФ Максима Лучшева.

Но Лучшев снялся с «выборов» еще вечером 10 апреля. И губернатор-единоросс Владимир Мазур публично «поддержал» это решение. Но уже на сессии 11 апреля Михаил Ратнер, считавшийся кандидатом от власти, заявил, что не будет участвовать в назначении.

«Я бы никогда не подал документы на конкурс, если бы искренне не считал, что могу быть полезен томичам. За эти 2,5 года я и моя команда сумели стабилизировать ситуацию, несмотря на пандемию и санкции. <…> Но для меня лично принципиально — мне важно и что, и как — я бы не хотел стать мэром любой ценой, — сказал Ратнер. — И сегодня эта безальтернативная ситуация, я считаю, неправильна. Я бы даже сказал — не по-томски. Поэтому я сегодня снимаю свою кандидатуру. Я считаю, что мэр должен быть выбран на альтернативной основе».

«В последнее время в Томске складывается новая политическая тенденция — выходить из сложных ситуаций в последний момент путем принятия единоличных решений, не оглядываясь ни на кого, — прокомментировал ситуацию независимый депутат гордумы Максим Забелин. — Такая форма управления имеет место быть, если есть план развития. Если его нет, то ни к чему хорошему это не приведет. В ближайшие годы узнаем. Выборы мэра сегодня не состоялись».

«Мэра не будет до сентября. Комментариев нет. Есть внутренние переживание за город, о котором к сожалению никто не думает. Грустно», — отметил депутат гордумы от «Яблока» Евгений Каверзин.

Напомним, гордума Томска большинством голосов отменила прямые выборы мэра в декабре 2022 года. Изменения были продиктованы региональным законом, который приняла областная дума и подписал губернатор-единоросс Владимир Мазур.

Назначать мэра решили из кандидатов, одобренных конкурсной комиссией, большинство голосов депутатов гордумы. Но для победы нужно две трети голосов. При этом у единороссов, напомним, нет большинства в гордуме. Хотя это не помешало лояльным им «оппозиционным» партиям поддержать отмену прямых выборов.

При этом Томск был первым городом в России, где ввели прямые выборы мэра.