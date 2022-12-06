Гордума Томска отменила выборы мэра

© t.me/speaker_akataev. Спикер гордумы Чингис Акатаев
Гордума Томска отменила выборы мэра
06 Дек 2022, 08:10

Гордума Томска большинством голосов отменила прямые выборы мэра. Решение принято с подачи единороссов в областном парламенте при одобрении губернатора Владимира Мазура.

Дума Томска утвердила изменения в Устав города, по которым отменяются прямые выборы мэра (трансляция шла на сайте представительного органа). «За» проголосовали 25 депутатов, четверо были против, трое воздержались.

Изменения были продиктованы региональным законом, который приняла областная дума и подписал губернатор Владимир Мазур. Напомним, законопроект об отмене выборов вносила группа единороссов во главе со спикером областной думы Оксаной Козловской. Многие депутаты гордумы сначала открыто выступили против и потребовали назначить экстренную сессию, чтобы успеть объявить прямые выборы, но руководство городской думы во главе с единороссом Чингисом Акатевым отказалось назначать заседание.

Законопроект об отмене выборов мэра публично поддержал губернатор.

При этом Томск был первым городом в России, где ввели прямые выборы мэра.

Выборы мэров сейчас сохранились лишь в Новосибирске, Улан-Удэ, Якутске, Хабаровске, Анадыре во всех муниципалитетах Хакасии, включая Абакан, и Иркутской области (за исключением Иркутска).


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