Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 403

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент РФ Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Его самого объявили в международный розыск.

16:25 Сотрудников Омского государственного университета просят переводить часть зарплаты на нужды «спецоперации». Копию заявления на имя ректора Сергея Замятина опубликовала Любовь Соболь*.

Деньги предлагают отчислять в «Союз ветеранов и ветеранских организаций Омска», который возглавляет Евгений Долганев. В 2020 году местные СМИ называли его политтехнологом и главным редактором портала Om1, который учрежден «УК СМК Холдинг» и регулярно получает муниципальные и госконтракты, в том числе от правительств Омской и Новосибирской областей.

При этом в сентябре 2022 года Омский государственный университет (ОмГУ) сократил 50 сотрудников. Глава вуза Сергей Замятин тогда списал это на требования федеральных властей: «Учитывая общий дефицит бюджета и существующие требования для образовательных организаций по соотношению штата ППС [профессорско-преподавательского состава] и иных категорий сотрудников университета (распоряжение правительства РФ «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»), доля административно-управленческого и учебно-вспомогательного персоналов в общей численности работников университета должна составлять не более 37%».

Ранее студенты составили коллективную жалобу из-за сокращения сотрудников и ухудшения качества услуг.

15:35 Исконные тувинские названия вернули 104 сумонам (поселениям) в республике. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента. Из них убрали последний слог «-ский».

«В государственном каталоге географических названий значились наименования сумонов, не соответствующие правилам тувинской топонимики. Например, сумоны Бижиктиг-Хайский вместо Бижиктиг-Хая, Арысканский вместо Арыскан, Хову-Аксынский вместо Хову-Аксы и другие», — уточнили в Верховном Хурале Тувы.

Кроме того, региональный власти исправили ошибочные российские названия сел Кундус-Тук, Чазылары, Арыг-Узю и Бельдир-Арыг — на основе архивных документов им вернули верное написание: Кундустуг (Каа-Хемский кожуун), Чазылар (Тоджинский кожуун), Арыг-Узуу (Улуг-Хемский кожуун) и Белдир-Арыг (Тес-Хемский кожуун).

Кожуун — это район





14:33 У мужчин в Новосибирской области падает потенция. Об этом свидетельствует резкий рост объемов продаж средств для ее повышения, передает «РБК-Новосибирс» со ссылкой на «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ).

За три месяца 2023 года в регионе продано 54,4 тыс. упаковок средств для улучшения потенции, что на 36% больше, чем за первый квартал 2022-го.

«По показателю продаж на 10 тыс. постоянных жителей мужского пола Новосибирская область занимает первое место по Сибирскому федеральному округу и 13 место по РФ», — отметили в ЦРПТ.

Ухудшение сексуальных функций у мужчин объясняется обострением политической и экономической ситуации в стране, отметил профессор Института медицины и психологии Зельмана Новосибирского госуниверситета Виктор Стуров.

«Страх за свое будущее, конечно, не мог не отразиться на интимной сфере, в частности, на потенции у мужчин. Поэтому частота приема и количество потреблений препаратов, стимулирующих потенцию, особенно у мужчин призывного возраста, существенно увеличилось», — отметил сексолог.

14:10 Крым вслед за Курской и Белгородской областями РФ отменил парады на 9 мая и шествие «Бессмертный полк». Об этом сообщил глава администрации Крыма Сергей Аксёнов.

«Это решение обусловлено соображениями безопасности», — добавил Аксёнов.

13:57 Глава Минцифры Максут Шадаев уверяет, что ужесточение правил призыва не связано с планами по возобновлению мобилизации.



«Нет. Наоборот, насколько мне известно, сейчас ставка сделана на привлечение к службе контрактников на добровольных началах. Многие регионы уже начали активно рекламировать возможность поступления на военную службу по контракту», — заявил чиновник в профильном телеграм-канале MIT.

Функцию получения повесток в военкомат можно будет отключить в личном кабинете госуслуг, уверяет Шадаев. Но «уведомления о применении к пользователю каких-то ограничительных мер будут приходить всегда».

«Пользователь не должен получить повестку, если подтверждено его право на отсрочку. Его данные будут исключены ещё на этапе формирования списка рассылки. Но если вдруг повестка все же придет, ее можно будет обжаловать на госуслугах и подтвердить свое право на отсрочку, приложив необходимые документы. Обжаловать можно будет также решения военкоматов об установлении ограничительных мер, постановке на учет и многое другое. Такие обращения будут рассматриваться в ускоренном упрощенном режиме — в течение 5 дней», — добавил Шадаев.

13:20 Запустить электронный реестр военнообязанных в полном объеме можно будет не раньше очередного осеннего призыва на срочную службу, заявил РИА Новости глава Минцифры РФ Максут Шадаев.



«Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу», — сказал он.

Законопроект об ужесточении правил призыва, в том числе по мобилизации, Госдума приняла во втором и третьем чтениях 11 апреля. Для уклонистов от любых повесток в военкомат предусмотрено поражение в правах: запреты на выезд за границу, регистрацию ИП и самозанятости, а также лишение водительских прав и возможности заключать сделки с недвижимостью.

13:00 Бензин закончился для розничной продажи в одном из самых северных населенных пунктов России — Хатанге Красноярского края, заявили местные депутаты. Топливо оставили только для спецслужб.

Все подробности читайте здесь.

12:00 Профильный комитет Совфеда РФ уже рекомендовал одобрить законопроект об ужесточении порядка призыва в армию. Это следует из карточки документа на сайте Госдумы.

«Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации, поскольку не затрагивает вопросы, предусмотренные статьей 106 Конституции Р Ф , — также сказано в опубликованном решении комитета по обороне во главе с единороссом Виктором Бондаревым. — <…> Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности решил рекомендовать Совету Федерации рассмотреть и одобрить закон».

Сессия Совфеда запланирована на 12 апреля. Вопрос о призыве военнообязанных значится в повестке под номером 19.

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10:07 На фоне заявлений Кремля и главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова о том, что новой мобилизации точно не планируется, депутат Госдумы от Забайкалья Андрей Гурулёв высказался несколько иначе.

«Мы не говорим о скорой мобилизации, это бред, мы просто переводим военкоматы на нормальную систему работы», — написал Гурулёв в своем телеграм-канале.



Главное на утро 12 апреля

• Генпрокуратуру РФ просят признать «иноагентом» народную артистку Лию Ахеджакову и возбудить в отношении нее несколько уголовных дел. Донос на нее написал глава так называемого «Федерального проекта безопасности и борьбы с коррупцией» Виталий Бородин.

«В последнее время Лия Ахеджакова, лишившись работы в театре «Современник» за свои проукраинские высказывания и поступки, проживая в России постоянно дает интервью украинским телеканалам, — знает Бородин. — <…> в одном из которых она заявила буквально следующее: «Храни вас господь! И я желаю вам победы! И вам поможет весь мир, весь мир за вас. И, надо сказать, что в России большинство тоже против этой <…> [спецоперации] и чувствуем себя виноватыми <…>»

Бородин заявляет, что Ахеджакова спонсирует ВСУ, опираясь на пост в одной из запрещенных в РФ соцсетей, который актриса опровергла, назвав фейком. Он же требует завести дела по ст. 275 УК (государственная измена), ст. 280.3 УК (повторная «дискредитация» ВС РФ) и ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды).

• Политика Алексея Навального в тринадцатый раз отправили в штрафной изолятор владимирской ИК-6. Ему снова дали 15 суток, говорится в его письме, опубликованном соратниками.

«Как только мои коллеги выпустили расследование [о подозрительных закупках дорогой капусты в системе ФСИН] об этих веселых капустных историях, меня прям на следующий день закрыли в ШИЗО, сразу начали делать „рабочую камеру“, изменили распорядок дня, сделав его из адского суперадским. Приняли абсолютно незаконные правила, запретив мне покупать еду даже на заработанные деньги. Ну и еще куча неприятных мелочей, которые вольному человеку просто будут непонятны», — отметил Навальный.

Он рассказал, что ФСИН закупала капусту по 27,5 рублей за 1 кг в то время, когда ее оптовая цена был 6 рублей за 1 кг. «Потому я и говорю всегда о важности борьбы с коррупцией. Вся путинская система, нелепо маскируясь консерватизмом и духовностью, существует только для того, чтобы красть на капусте», — добавил он.

Кроме того, по словам адвоката Вадима Кобзева, что Навальному вызывали скорую помощь «из-за вновь обострившейся после очередного ШИЗО болезни желудка». Защитник уточнил, что время последнего пребывания в изоляторе политик потерял 8 кг веса: «Глядя на вопиющую и очень странную ситуацию вокруг здоровья Навального, с приступами, признаков которых никогда не было, мы не исключаем, что его просто „притравливают“ с тем [расчетом], чтобы его здоровье ухудшалось не резко, а постепенно, но неуклонно».

• Против журналиста RusNews Романа Иванова возбудили три уголовных дела по статье о «фейках» про ВС РФ (ст. 207.3 УК) за посты в телеграм-канале «Честное королёвское».

«В основе уголовных дел лежат три публикации об обнаруженных в Киевской области после отступления российских войск телах, публикация о докладе ООН, в котором описывалась гуманитарная ситуация в Украине, и новостная заметка с заявлением Сергея Шойгу о нехватке у России ракет», — пишет само издание.

Меру пресечения планируется избрать 12 апреля.

• Путин уверяет, что в России «исторически минимальная безработица». «По многим направлениям просто не хватает рабочих рук», — констатировал он.

На этом фоне федеральные власти принимают закон об ужесточении призыва в армию, в том числе при мобилизации, запрещая уклонистам уезжать за границу, регистрировать ИП и самозанятость, лишают водительских прав и возможности заключать сделки с недвижимостью.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».



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