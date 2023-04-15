Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 406

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент РФ Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Его самого объявили в международный розыск.

12:30 Новосибирскстат подсчитал стоимость пасхального кулича и творожной пасхи в 2023 году.

По данным статистиков, набор продуктов для кулича подешевел на 4,3% за год – его стоимость составила 158,85 рубля.

Ингредиенты для творожной пасхи обойдутся в 746,04 рубля, по отношению к марту предыдущего года ее стоимость увеличилась на 3,7%.

Статистики указывают, что сахар подешевел на 27,4%. А вот молоко, сливки и творог подорожали. Так, творог увеличился в цене на 8,2%.

12:00 Второй крупнейший банк Дубая начал блокировать инвестиционные счета россиян.

Один из крупнейших банков ОАЭ — Emirates NBD — начнет переводить активы россиян на отдельные счета, куда будут попадать все выплаты по принадлежащим им ценным бумагам. Вывести средства с этих счетов россияне не смогут.

Это решение связано с требованием западного депозитария, объяснил эксперт Forbes.

Банк уточняет, что ограничения введены в соответствии с «директивой ЕС». Исключений для россиян, у которых есть резидентство в ОАЭ, не предусмотрено.

Главное на утро 15 апреля

• Минюст объявил «иностранными агентами» актера и автора сатирических песен Семёна Слепакова и издание «Агентство».

По версии Минюста, Слепаков якобы «получал поддержку от иностранных источников», выступал против «спецоперации», «формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом». «Агентство» же, как уверяют чиновники, «распространяло для неограниченного круга лиц материалы иностранных агентов, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике» и «дискредитировало деятельность ВС РФ».

В реестр также внесли Фонд Карнеги, издание «Полигон», объединение «Радужная ассоциация», публициста и бывшего секретаря Союза журналистов Игоря Яковенко, бывшего журналиста «Новой газеты» и основателя издания «Продолжение следует» Павла Каныгина, а также втора анимационного сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна.

• Путин подписал скандальный закон о приравнивании электронных повесток к бумажным, создании реестра военнообязанных и закрытии границ для «уклонистов».

В России появится электронный реестр повесток, и повестка будет считаться врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в этом реестре. Если же она еще и направлена в личный кабинет на сайте госуслуг, то будет считаться врученной сразу после появления в личном кабинете. С момента «вручения» повестки военнообязанный лишается возможности выезда за границу. Причем не важно, что это за повестка — ограничения могут ввести при любой причине вызова, даже из-за «сверки документов».

Если же военнобязанный не пришел в военкомат в течение 20 дней, его могут лишить водительских прав, возможности регистрировать недвижимость и автомобили, брать кредиты, открывать ИП и становиться самозанятым. Региональные власти смогут дополнительно лишать «уклонистов» льгот, пособий и социальных выплат.

• Единороссы предложили штрафовать банки и госкомпании за пересылку персональных и финансовых данных в иностранных мессенджерах. Документ внесли в Госдуму семь депутатов от «Единой России».

Депутаты хотят ввести в КоАП статью 13.11.2, которая установит штрафы от 30 до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 до 700 тыс. для юридических лиц. Протоколы будут составлять сотрудники Роскомнадзора.

В марте вступили в силу поправки к закону «Об информации», согласно которым банкам и госкомпаниям запретили использовать иностранные мессенджеры при оказании услуг. Они не могут передавать документы в WhatsApp, Viber, Discord, Microsoft Teams, Skype, Snapchat, Telegram, Threema и WeChat.

• Посольство Финляндии в Москве получило три конверта с неизвестным веществом, адресованных военному атташе и его помощникам. В одном обнаружили белый порошок.

Два других письма оставили запечатанными. Конверты переданы правоохранительным органам.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.