Главу новосибирских строительных кооперативов «Дискус» отпустили в суде

Председатель правления нескольких новосибирских жилищно-строительных кооперативов «Дискус» проходит подозреваемым по делу о мошенничестве. Суд отпустил его под запрет определенных действий.

В отношении председателя правления семи потребительских жилищно-строительных кооперативов, в названии которых фигурирует слово «Дискус», Олега Басалаева возбуждено Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Следствие ходатайствовало о его аресте.

Центральный райсуд Новосибирска отказался удовлетворить ходатайство и отпустил Басалаева под запрет определенных действий, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Также Басалаев ООО «Смартбонус» и ООО «Строй ресурс».

Ранее под запрет определенных действий отпустили главу группы компаний «Дискус», депутата горсовета от «Единой России» Алексея Джулая. Дело связано со строительством многоквартирных домов на Плющихинском жилмассиве, который возводит ГК «Дискус». По версии следствия, «коммерческая организация и созданные ею два жилищно-строительных кооператива» с 2016 года привлекают средства граждан для строительства объектов, но «срок сдачи объектов истек, а дома не достроены и не введены в эксплуатацию».

До своего задержания Джулай через СМИ выступил с заявлением о не сданных в эксплуатацию домах на Плющихинском жилмассиве. По его словам, для ввода в эксплуатацию 55 домов в жилмассивах Плющихинский и Просторный не хватает лишь бумаг от чиновников и прокуратуры. В самих домах уже живут тысячи людей. Он также напомнил о позиции мэрии и муниципального «Горводоканала».

«Я считаю, что МУП „Горводоканал“, требуя оплату с пайщиков, шантажирует их тем, что в случае неоплаты их дома не будут введены в эксплуатацию. Фактическое потребление счетчиков на домах я готов предоставить прокуратуре, следственному комитету, средствам массовой информации. Я считаю, что в ближайшие два месяца необходимо ввести в эксплуатацию 55 домов, в которых проживает 15 тыс. человек», — говорил Джулай.

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