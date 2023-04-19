Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 410

© Иллюстрация Дианы Днепр

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент РФ Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Его самого объявили в международный розыск.

17:34 34-летний житель Читы перевел 4 млн рублей «сотрудникам ФСБ и Центробанка» после обвинений в госизмене по телефону. Об этом рассказали в УМВД по Забайкалью.

Мужчина перечислил свои накопления, а также занял деньги у родственников и оформил три кредита на общую сумму больше 3 млн рублей. Кроме того, мошенники убедили его купить новый телефон, установить на него программу удаленного доступа к счетам и «личным кабинетам» банков.

Те, кто представился сотрудниками ФСБ, были на связи с мужчиной на протяжении пяти дней. Всё это время он ходил по отделениям банков и оформлял кредиты.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

17:29 Один из крупнейших производителей цемента за Уралом — компания «Сибирский цемент» — сообщила о падении производства почти на 13%.

Все подробности читайте здесь.

17:13 Власти РФ пообещали Казахстану продажу газа «по цене гораздо ниже, чем Беларуси» в обмен на строительство газопровода с возможностью его продолжения в Китай. Это следует из заявления министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, передает Tengrinews.

Казахстанская компания QazaqGaz и российский «Газпром» согласовали маршрут для возможной газификации северных и восточных регионов Казахстана. Но проект требует одобрения на правительственном уровне, уточнил Саткалиев.

«Этот газопровод имеет возможность продолжения на Китай, но сейчас мы говорим только о покрытиях потребностей в газе в Казахстане. Они дают нам газ по цене гораздо ниже, чем Беларуси. Предварительно у нас переговоры идут. Россия идет навстречу в части предоставления цены, которая в разы ниже европейских цен и гораздо ниже, чем на границе России и Беларуси», — сказал казахстанский министр.

Беларусь, напомним, получает российский газ по $ 128,5 за 1 тыс. кубометров.

17:00 38-летнего жителя Томска Сергея Соловьева задержали за два комментария во «ВКонтакте» двухлетней давности о бывшем главе Ичкерии Аслане Масхадове. Об этом рассказала ASTRA.



В отношении Соловьева возбудили дело по ч. 2 ст. 205.2 (оправдание терроризма в интернете). Мужчине вменили два комментария в пабликах, посвященных истории РФ, о том, что «Масхадов — герой».

15:40 Депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) рассказал о возможном сокращении отделений «Почты России» и снижении зарплат.

«Получил из Самарской области вот такую информацию. Назревает неоднозначное сокращение „Почты России“ в Самарской области: в Клявлинском районе, например, закрывают сразу 4 ОПС [отделения почтовой связи] в достаточно населенных селах, — написал Матвеев в своем телеграм-канале. — У людей, плохо владеющих интернетом, паника: где платить за газ, воду, электричество? Получать посылки из Китая, переводы и т. д. Как будут доставляться пенсии? Самара: сокращают ставки смешные (20 тыс) до 0,9 ставки, режут ставки операторов (кто принимает и выдает отправления, оплату итд), хотя в отделениях очереди постоянно. И вишенка на тортик: все уличные почтовые ящики, кроме находящихся на ОПС, ликвидированы Сокращены пять маршрутов сбора писем!»

Матвеев пообещал направить депутатский запрос.

В Новосибирске, как заметила Тайга. инфо, «Почта России» уже сняла уличные ящики для сбора писем. Охранник одного из отделений сказал редакции, что возвращать их не собираются, затруднившись назвать причины — теперь письма и почтовые открытки можно отправить только через ящики внутри отделений.

14:50 Единоросс Картаполов о насильном включении якутских мобилизованных в частные военные компании: «Такого не может быть»

Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов отрицает информацию другого депутата Госдумы Федота Тумусова о том, что шесть мобилизованных жителей Якутии без их ведома приписали к ЧВК «Ветеран» 3-го армейского корпуса и ЧВК «Вагнер». Об этом в своем телеграм-канале рассказал сам Тумусов.

«Один из мобилизованных успел сообщить, что телефоны у них были изъяты. Меня попросили незамедлительно принять меры и разобраться в данной ситуации. Я сразу направил депутатский запрос министру обороны С. К. Шойгу и обратился к депутату нашей фракции [СРПЗП] Яне Валерьевне Лантратовой <…> Потом я подошел с этим вопросом к председателю комитета ГД по обороне генерал-полковнику Андрею Валериевичу Картаполову. Он сказал, что такого быть не может, и он со своей стороны обязательно разберется», — написал Тумусов.

Ранее к Тумусову обратилась начальник упарвления соцполитики Мегино-Кангаласского улуса Октябрина Кулешова, ответственная по работе с семьями участников «спецоперации». Она рассказала, что мобилизованный из села Бютейдях и еще пять жителей Хангаласского, Верхоянского и Среднеколымского улусов из 64-й бригады «без их согласия включили» в две ЧВК и увезли в Бахмут.

По словам зампреда правительства Якутии Ольги Балабкиной, региональные власти уже обратились в военную прокуратуру и Минобороны.

14:10 Здание новосибирского областного госпиталя ветеранов войн №2, где лежат раненые на «спецоперации» в Украине, не соответствует стандартам, заявила его главный врач. А заместитель генпрокурора РФ в присутствии губернатора Андрея Травникова потребовал обеспечить раненых необходимыми лекарствами.

Все подробности читайте здесь.

12:58 Участники фестиваля «патриотической песни имени Иосифа Кобзона» выступили в госпитале, где лежат раненые участники «спецоперации» в Забайкалье. Исполнители Варвара, Игорь Демарин и группа «Республика» приехали в читинский 321-й военный клинический госпиталь, рассказали в минкультуры региона.

После концерта к Варваре подошла женщина со своим сыном, у которого было несколько осколочных ранений. «Мать рассказала, что ее сын не может сейчас разговаривать, но она благодарна, что артисты приехали поддержать военных в госпитале», — утверждают в министерстве.

При этом в своем выступлении перед ранеными Варвара сказала: «[Желаю], <…> чтобы мир был, быстрее вернулись наши ребята, ну и в общем хорошего настроения. Все равно должны жить, должны понимать, что жизнь впереди»,

Девизом фестиваля «песни имени Иосифа Кобзона» стал «ПоZыVной — Победа».

12:40 Настоятеля обители милосердия для бездомных, неопятидесятника и проповедника Эдуарда Чарова из села Савиново Свердловской области признали виновным в «дискредитации» ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП) и «возбуждении ненависти либо вражды» (ст. 20.3.1 КоАП). Об этом говорится в карточках дел на сайте суда.



Чаров в общей сложности оштрафовали на 65 тыс. рублей, передает It’s My City. Проповеднику вменили «возбуждение ненависти» к Владимиру Путину и социальной группе «госслужащих», а также антивоенные посты во «ВКонтакте».

Эдуард Чаров признал, что размещал публикации, но не считает себя виновным. Он подчеркнул, что выражал личное мнение: «У меня обостренное чувство справедливости, я верующий человек, я не могу смотреть как черное называют белым, а белое черным».

Эдуард Чаров владеет приютом «Христа ради» для бездомных и больных людей. Он располагается в частном деревенском подворье. В 2022 году он также начал предоставлять убежище людям, скрывающимся от мобилизации, пишет издание.

11:18 Школьные учителя в Забайкалье занимаются изготовлением «гигиенических наборов» для участников «спецоперации». Преподаватели школы поселка Верхний Шергольджин Красночикойского района сделали 146 наборов под названием «сухой душ», сообщает краевое правительство.

«Одна губка заменяет полноценный прием душа. Средство хорошо удаляет грязь, машинное масло. В состав пенящегося раствора также входят увлажняющие и противовоспалительные компоненты. Губки образуют большое количество пены и помогут солдатам освежиться. Такой душ пригодится и тем ребятам, которые сейчас находятся в госпитале», — цитирует правительство учителей.

На упаковках написано: «Русский солдат — чистый солдат». В самой школе уточнили, что в комплект «входит немного дернита, который пропитан раствором очищающей пены, одноразовые полотенца, ватная палочка».



Школу, по данным сервиса «Контур.Фокус», возглавляет Любовь Цыбенова. Осенью 2022-го она на своей странице во «ВКонтакте» писала, что в Украине погиб ефрейтор Хорикто Батуев, который учился в ее школе.

Ранее правительство того же Забайкалья сообщило, что в Тунгокоченском районе учителя вместо проверки тетрадей школьников плетут маскировочные сети, «оставив на ночь непроверенные тетрадки».



Средняя официальная зарплата школьного учителя в Забайкальском крае, по данным Росстата, составляет около 36 тыс. рублей.



10:37 Выплаты участникам «спецоперации» в Украине обошлись бюджету Алтайского края в 1,5 млрд рублей, заявила министр социальной защиты региона Наталья Оськина. Деньги направляли мобилизованным, контрактникам, раненым и семьям погибших.

«За прошлый год было перечислено 1,18 млрд рублей, в текущем году — уже 311 млн рублей. Задержек с финансированием у нас нет, — сказала Оськина журналистам.

Главное на утро 19 апреля

• Политику Алексею Навальному угрожают новым уголовным делом после провокации во владимирской ИК-6 и применения к нему насилия. Об этом сообщил его адвокат Вадим Кобзев.



По словам защитника, в камеру к Навальному снова подселили его постоянного сокамерника, которого ранее политик описывал как человека, «имеющего большие проблемы с бытовой гигиеной»: «Запах в камере был такой, что войти туда было невозможно. Навальный входить в камеру отказался и заявил администрации (на видеорегистратор), что против него осуществляется провокация. Администрация, зная, что по тюремным правилам он должен применить к сокамернику насилие и выгнать его из камеры, специально провоцирует его, чтобы иметь повод для возбуждения уголовного дела».

«Он [Навальный] заявил, что не хочет применять насилие к осужденному Татарченко <…>, потому что тот сам является инструментом в руках тюремщиков. Поэтому в камеру он входить отказался, однако, если его силой вынудят войти туда, то он применит силу к сокамернику незамедлительно, о чем прямо сейчас заявляет под видеозапись. Поэтому он требует, чтобы в соответствии с законом дежурный помощник начальника колонии (присутствовал на месте) получил информацию об угрозе здоровью осужденного и незамедлительно принял решение об обеспечении его безопасности и переместил в безопасное место. Этого сделано не было, вместо этого прибывший на место замначальника колонии по оперативной работе и группа оперативников сначала угрожали Навальному, а затем вызвали группу реагирования в бронежилетах и касках. После чего к Навальному была применена сила, и его затащили в камеру. Во время этого не оказывавший никакого сопротивления Навальный получил удар коленом в пах. Оказавшись в камере, Навальный насилие по отношению к сокамернику не применил, однако, схватив за шиворот, потащил его к выходу».

Затем на Навального напала группа реагирования, его прижали к стене. «Ну, а дальше присутствовавшее начальство колонии радостно сообщило Навальному, что против него будет возбуждено уголовное дело по статье 321 УК [дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества]», — отметил Кобзев

По словам Кобзева, о возможной провокации Навального ранее предупредил один из сотрудников. Поэтому еще до происшествия защита уведомила об этом омбудсмена РФ Татьяну Москалькову и уполномоченного по правам человека во Владимирской области, но они ничего не предприняли.

• Госдума РФ во втором и третьем чтениях одобрила поправки в Уголовный кодекс, которые вводят пожизненное наказание по статье о «государственной измене» (ст. 275). Действующее законодательство предусматривает до 20 лет колонии.

Кроме того, в УК появится новая ст. 284.3 — «Оказание содействия в исполнении решений международных организаций», в которые не входит Россия. По ней предусмотрено наказание в виде штрафа до 1 млн или до 5 лет колонии. Таким образом предлагается наказывать должностных лиц, военных или добровольцев. Напомним, в марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина из-за подозрений в незаконной депортации детей из Украины.

Также поправки увеличивают максимальное наказание за «теракты» с 15 до 20 лет, минимальный срок за «содействие террористической деятельности» — с 5 до 7 лет, минимальное наказание за «пособничество» — с 10 до 12 лет. По статье об организация террористического сообщества и участии в нем сроки вырастут с 5−10 до 10−15 лет, по «диверсии» — с 15 до 20 лет, по статье «акт международного терроризма» минимальный порог вырос с 10 до 12 лет.

• Назначенный Кремлём врио главы российской администрации Херсонской области Владимир Сальдо распорядился изымать лодки у населения региона. Конфискацию решили проводить под предлогом «нужд военных».

Якобы меры приняты по российскому законодательству о «военном положении». Сальдо уверяет, что владельцы реквизированных лодок могут получить компенсацию стоимости в администрации и полное возвращение имущества через «определенное время».

• Госдума РФ приняла законопроект о лишении приобретенного гражданства за приговоры статьям о «фейках» про ВС РФ (ст. 207.3 УК), повторной «дискредитации» ВС (ст. 280.3 УК), дезертирстве (ст. 338 УК), реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК), причастности к «нежелательным» организациям (ст. 284.1 УК), уклонении от исполнения обязанностей «иностранного агента» (ст. 330.1 УК), вандализме и хулиганстве, совершенным по мотивам политической ненависти (ст. 214 и 213 УК), за неоднократное нарушение закона о митингах (ст. 212.1 УК), а также по статья, связанным с терроризмом. Более того, в некоторых случаях основанием станет не решение суда, а «совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности России», которые будет определять ФСБ.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.