Суд признал незаконным отстранение вице-мэра Новосибирска Скатова от должности

© Соцсети. Артём Скатов

Новосибирский суд восстановил коммуниста Артёма Скатова в должности вице-мэра. Ранее его отстранили на время рассмотрения уголовного дела о якобы клевете на единоросса из Госдумы Дмитрия Савельева.

Дзержинский районный суд удовлетворил апелляцию защиты Скатова на решение мировой судьи Анны Дробышевой, отстранившей чиновника от должности на период слушаний его уголовного дела. Об этом сообщил адвокат Иван Рассолов «Ъ-Сибирь».

Напомним, вице-мэра Скатова (КПРФ) обвиняют по ч. 2 ст. 128.1 УК (клевета). Дело было возбуждено по заявлению новосибирского депутата Госдумы Дмитрия Савельева («Единая Россия»).

«Клевета», по версии следствия, связана с публикацией в телеграм-канале «Государь», касавшейся некоторых депутатов горсовета, которых связывают с Савельевым, узнала Тайга.инфо. «Государь» был авторским каналом Алексея Голомазова (сын секретаря горизбиркома Андрея Голомазова), который также некоторое время сотрудничал с проектом «Архитектура власти» еще одного политтехнолога Андрея Трошкина (в это канале публикуются провластные посты, в том числе, связанные с командой Савельева).

Артём Скатов находится под подпиской о невыезде.

В КПРФ связывали преследование с интересами строительной группы компаний «Расцветай», с которой, в свою очередь, и связывают Савельева. Фракция КПРФ в горсовете Новосибирска обратилась к полпреду президента РФ в Сибири с просьбой проверить депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Савельева.

Суд уже начал рассматривать уголовное дело Скатова по существу.

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