Муниципальное предприятие займется отходами по концессии под Новосибирском

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В Новосибирской области выбрано предприятие для заключения концессии на создание левобережного комплекса по переработке твердых коммунальных отходов. Из двух претендентов победителем стало муниципальное «Спецавтохозяйство».

«Победителем конкурса стало предприятие МУП Новосибирска „Спецавтохозяйство“, предложившее лучшие условия реализации проекта в сравнении с другими участниками по конкурсным критериям, которые определены постановлением Правительства Новосибирской области от 06.10.2022 № 459-п, а именно по сроку создания объекта соглашения, доли твердых коммунальных отходов, направляемых на захоронение, размеру концессионной платы и гарантированному ежегодному объему загрузки», — сообщили в МинЖКХ региона.



«Спецавтохозяйству» удалось обойти ООО «Орбита» из Оренбурга.

«Спецавтохозяйство» — муниципальное предприятие. По данным «Контур.Фокус», в 2021 году оно получило 727,5 млн рублей выручки и 72,2 млн рублей прибыли. Предприятие и так эксплуатирует действующие мусорные полигоны под Новосибирском. Один из них неоднократно горел.

ООО «Орбита» — оренбургская компания. Одноименная фирма, занимающаяся сбором отходов, создана в Оренбурге в октябре 2022 года, следует из данных «Контур.Фокус». Ее учредителем является ООО «Природа», 70,5% которого принадлежит Сергею Черному, 10% — Лилии Протасовой, остальные распределены между людьми с фамилией Черный. Сергей Черный возглавляет «Руссоль» — компанию называют крупнейшим производителем соли в России, она ведет добычу на нескольких месторождениях, в том числе в Иркутской области.

В рамках концессионного соглашения будет построен мусоросортировочный комплекс проектной мощностью 300 тыс. тонн в год. Завершить проектирование и строительство объекта планируется в течение 24 месяцев.

Как отмечается на сайте мэрии Новосибирска, комплекс планируется оснастить современными линиями сортировки, позволяющими отбирать из отходов все полезные фракции: стекло, бумагу, ПЭТ, металлы. Органические отходы будут превращать в техногрунт, используемый в качестве изолирующего материала на полигонах и рекультивата для закрытия старых полигонов.

Захоронению будут подлежать сухие отходы, которые невозможно вернуть в цикл переработки. МУП «Спецавтохозяйство» планирует сократить их долю до 22%.

В 2016 году региональное правительство во главе с Владимиром Городецким (ныне — сенатор) заключило концессионное соглашение с ООО «Экология-Новосибирск» на строительство мусоросортировочных комплексов и полигонов в Раздольном и Верх-Туле. Проект стоимостью 6,5 млрд рублей был рассчитан на 40 лет, недополученные доходы инвестора должен компенсировать региональный бюджет — до 2 млрд рублей в год.К 2022 году строительство мусоросортировочных заводов так и не начали.

За 6 лет мусорной концессии стороны успели несколько раз изменить предполагаемое место правобережного полигона. В мае 2022 года после многочисленных требований заксобрания региональное правительство во главе с единороссом Андреем Травниковым все-таки расторгло скандальный договор. В феврале 2023 года «Экология-Новосибирск» лишилась статуса регионального оператора, который собирает с жителей деньги за вывоз мусора.

Жители пригородов, где собираются строить комплексы, периодически проводят акции протеста. В начале апреля митинг прошел в Новосибирске. О нем можно почитать по ссылке «Травников, сохрани или уходи»: сотни открыток против мусорных полигонов отправят губернатору после митинга