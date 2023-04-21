Строительные работы на «сданном» новосибирском ЛДС продлятся до осени

© t.me/ankartavin
Строительные работы на «сданном» новосибирском ЛДС продлятся до осени
21 Апр 2023, 14:50

Строительные работы на новом новосибирском ледовом дворце спорта продлятся до осени 2023 года. При этом власти объявили о вводе арены в эксплуатацию еще в конце 2022-го.

Строители ледовой арены в Новосибирске пообещали закончить все внутренние работы к июню 2022 года, а наружные — осенью. Об этом сообщил в своем телеграм-канале независимый депутат горсовета Антон Картавин, который в составе комиссии посетил ЛДС.

Картавин уточнил Тайге.инфо, что, по словам строителей, аккредитация арены для Континентальной хоккейной лиги еще не началась.

«Реальный срок начала игр — не раньше зимы», — считает депутат.

Ледовый дворец должен был появиться еще в 2022 году к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Строительство объекта на 10,5 тыс. зрителей изначально оценивалось в 3,5−4 млрд рублей. Затем стоимость уже выросла до 11 млрд. Арену возводят за счет средств федерального бюджета. Но после начала «спецоперации» в Украине Новосибирск и Омск лишили права на международный форум. ГКУ «Арена», подотчетное новосибирскому правительству, заключило контракты на строительство ЛДС с ООО «ЭлинАльфа».

В начале 2022 года цена арены выросла до 13 млрд. Затем — до 14,4 млрд. Объект финансируют по национальному проекту «Демография». Достроить арену планировалось к концу 2022 года. При этом, как говорил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, в 2021 году губернатор Андрей Травников лично обещал, что объект будет сдан в сентябре 2022 года. В декабре 2022-го мэрия Новосибирска дала разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди объекта, о чем отчиталось региональное правительство.

Но ЛДС так и не заработал, несмотря на уверения чиновников.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Самое печальное, что вот такого губернатора мы можем получить еще на 5 лет
Светлана Каверзина
Терминал «Толмачёво» так помпезно открывали: кучу людей собрали, президента к открытию подключили. Проигнорировали даже тот факт, что в этот же день взорвался дом, погибли люди. Открытие посчитали важнее. И вот отгремели духовые — и тишина.
Последние материалы
21 Апр, 16:02
Новосибирский губернатор попытается переизбраться на второй срок
21 Апр, 14:50
Строительные работы на «сданном» новосибирском ЛДС продлятся до осени
21 Апр, 13:20
Глава Хакасии заявил о демарше единороссов и их неуважении к жителям
21 Апр, 12:00
Назначенный Кремлём Котюков пойдет на выборы красноярского губернатора
21 Апр, 10:04
Главный по культуре в томской администрации Мазура задержан
© Тайга.инфо, 2004-2023
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования