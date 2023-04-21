Строительные работы на «сданном» новосибирском ЛДС продлятся до осени

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Строительные работы на новом новосибирском ледовом дворце спорта продлятся до осени 2023 года. При этом власти объявили о вводе арены в эксплуатацию еще в конце 2022-го.

Строители ледовой арены в Новосибирске пообещали закончить все внутренние работы к июню 2022 года, а наружные — осенью. Об этом сообщил в своем телеграм-канале независимый депутат горсовета Антон Картавин, который в составе комиссии посетил ЛДС.

Картавин уточнил Тайге.инфо, что, по словам строителей, аккредитация арены для Континентальной хоккейной лиги еще не началась.

«Реальный срок начала игр — не раньше зимы», — считает депутат.

Ледовый дворец должен был появиться еще в 2022 году к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Строительство объекта на 10,5 тыс. зрителей изначально оценивалось в 3,5−4 млрд рублей. Затем стоимость уже выросла до 11 млрд. Арену возводят за счет средств федерального бюджета. Но после начала «спецоперации» в Украине Новосибирск и Омск лишили права на международный форум. ГКУ «Арена», подотчетное новосибирскому правительству, заключило контракты на строительство ЛДС с ООО «ЭлинАльфа».

В начале 2022 года цена арены выросла до 13 млрд. Затем — до 14,4 млрд. Объект финансируют по национальному проекту «Демография». Достроить арену планировалось к концу 2022 года. При этом, как говорил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, в 2021 году губернатор Андрей Травников лично обещал, что объект будет сдан в сентябре 2022 года. В декабре 2022-го мэрия Новосибирска дала разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди объекта, о чем отчиталось региональное правительство.

Но ЛДС так и не заработал, несмотря на уверения чиновников.