Назначенный Кремлём Котюков пойдет на выборы красноярского губернатора

© t.me/Ponomarenko75. Михаил Котюков (за трибуной)

Назначенный врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков будет баллотироваться на пост главы региона. Конкуренцию ему может составить депутат заксобрания Александр Глисков.

Котюков планирует участвовать в выборах красноярского губернатора в сентябре 2023 года, заявил он журналистам.

Красноярский губернатор Александр Усс подал в отставку 20 апреля. Президент РФ Владимир Путин назначил врио главы региона замминистра финансов РФ Михаила Котюкова. Его связывают с группой влияния друга Путина Юрия Ковальчука.

Ранее о готовности участвовать в выборах губернатора заявил известный депутат красноярского заксобрания Александр Глисков.

Михаил Котюков родился в 1976 году в Красноярске. Окончил Красноярский госуниверситет, с 1997-го работал в главном финансовом управлении администрации Красноярского края. В 2001 году перешел в ОАО «Красноярскагропромдорстрой», а в 2002-м — в мэрию Краснорярска.

В 2003 году вернулся в краевую администрацию, дослужился до первого заместителя главы департамента финансов. В 2007-м несколько месяц работал в Сибирском федеральном университет, а в июле того же года возглавил финансовый департамент края в статусе вице-губернатора при Александре Хлопонине.

В 2008 году стал министром финансов края в должности вице-премьера. В 2010 году перешел в федеральный Минфин, в 2012-м стал заместителем министра Антона Силуанова, а в 2013-м возглавил Федеральное агентство научных организаций, созданное для управления имуществом Российской академии наук во время ее реформы. Против реформы РАН, напомним, активнее всех протестовали сибирские ученые. Ее итоги негативно оценивали в Сибирском отделении РАН.

В 2018 году Котюков возглавил новое министерство науки и высшего образования и вошел в состав высшего совета «Единой России». Потерял кресло в 2020-м после отставки правительства РФ, он не ожидал, что останется без портфеля. В итоге его пристроили замминистра финансов РФ.