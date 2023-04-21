Назначенный Кремлём Котюков пойдет на выборы красноярского губернатора
Назначенный врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков будет баллотироваться на пост главы региона. Конкуренцию ему может составить депутат заксобрания Александр Глисков.
Котюков планирует участвовать в выборах красноярского губернатора в сентябре 2023 года, заявил он журналистам.
Красноярский губернатор Александр Усс подал в отставку 20 апреля. Президент РФ Владимир Путин назначил врио главы региона замминистра финансов РФ Михаила Котюкова. Его связывают с группой влияния друга Путина Юрия Ковальчука.
Ранее о готовности участвовать в выборах губернатора заявил известный депутат красноярского заксобрания Александр Глисков.
Михаил Котюков родился в 1976 году в Красноярске. Окончил Красноярский госуниверситет, с 1997-го работал в главном финансовом управлении администрации Красноярского края. В 2001 году перешел в ОАО «Красноярскагропромдорстрой», а в 2002-м — в мэрию Краснорярска.
В 2003 году вернулся в краевую администрацию, дослужился до первого заместителя главы департамента финансов. В 2007-м несколько месяц работал в Сибирском федеральном университет, а в июле того же года возглавил финансовый департамент края в статусе вице-губернатора при Александре Хлопонине.
В 2008 году стал министром финансов края в должности вице-премьера. В 2010 году перешел в федеральный Минфин, в 2012-м стал заместителем министра Антона Силуанова, а в 2013-м возглавил Федеральное агентство научных организаций, созданное для управления имуществом Российской академии наук во время ее реформы. Против реформы РАН, напомним, активнее всех протестовали сибирские ученые. Ее итоги негативно оценивали в Сибирском отделении РАН.
В 2018 году Котюков возглавил новое министерство науки и высшего образования и вошел в состав высшего совета «Единой России». Потерял кресло в 2020-м после отставки правительства РФ, он не ожидал, что останется без портфеля. В итоге его пристроили замминистра финансов РФ.