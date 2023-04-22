Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 413

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент РФ Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Его самого объявили в международный розыск.

17:10 Недалеко от места падения бомбы в Белгороде на улице Шаландина найдена еще одна авиационная бомба. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Из-за этого решено эвакуировать более 3 тыс. человек.

«Оперативным штабом принято решение провести эвакуацию 17 многоквартирных домов в радиусе 200 метров. По предварительным данным, это более 3 тыс. человек, — сказал Гладков. — Всем, кому будет необходима помощь по временному размещению, она будет оказана».

Людей уведут в пункты временного размещения.

Взрыв произошел в центре Белгорода 20 апреля. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, на месте образовалась воронка радиусом 20 метров. Известно о троих пострадавших. В Минобороны РФ позже признали, что на город упал «боеприпас» с российского самолета Су-34, назвав это «нештатным сходом». Затем сообщалось о том, что пострадали 10 квартир и восемь машин.

17:00 Патриарх РПЦ Кирилл заявил, что Россия живет в «мирное время», а власть «повернулась лицом к народу». «Мы должны благодарить Господа за то, что сегодня живем в мирное время; за то, что власть сегодня повернулась лицом к народу и церкви и нет больше гонителей и притеснителей», — цитирует его пресс-служба РПЦ.

Но в той же речи Кирилл сказал о боевых действиях «на Донбассе» и призвал «возносить особую молитву о президенте нашем, о властях и о воинстве нашем». А потом он заговорил об «измене родине».

«Нужно отнести на далекую периферию все наши недоуменные вопросы друг к другу, нашу раздражительность, нашу неприязнь. Сегодня неприязнь друг к другу — это как измена Родине», — сказал Кирилл.

16:42 Приложение справочника «2ГИС» вернулось в AppStore. Об этом Тайге. инфо сообщили пресс-службе компании.

Редакция убедилась, что приложение снова доступно. Оно было удалено из онлайн-магазина в сентябре 2022 года.

Электронный справочник «2ГИС» — международная картографическая компания, основанная в Новосибирске Александром Сысоевым. В 2020 году Сбербанк купил 72% «2ГИС», еще 3% досталось «дочке» Сбера и корпорации «ВК» (бывшая Mail.ru). На тот момент компания занимала шестое место в списке самых дорогих в Рунете по версии Forbes, ее оценивали в 14,3 млрд.

В 2021 году выручка ООО «Дубльгис» выросла сразу на 34% до 5,7 млрд рублей. Чистая прибыль, по данным «Контур.Фокус», составила 393,6 млн.

15:47 Общественная палата РФ рекомендует Госдуме и Совфеду запретить продавать крепкий алкоголь молодым людям до 21 года. Под ограничения может попасть спиртное от 16,5 градуса, пишут «Известия».

«Я бы предложил связать возраст продажи алкоголя с 21 года с повышением призывного возраста. Запрет можно было бы вводить не одномоментно, а постепенно, — сказал галва „комиссии Общественной палаты по демографии“ Сергей Рыбальченко. — Ограничение должно вводиться поэтапно — с указанием определенных годов рождения потенциальных покупателей».



Более того, члены палаты хотят предложить полный запрет на продажу спиртного в выходные и праздничные дни. Они утверждают, что такая практика действует в некоторых регионах, например, в Бурятии. Правда, в публикации «Известий» не уточняется, что именно в Бурятии мера касается не выходных, а только 1 июня, 1 сентября, Последнего звонка и местного народного праздника Сурхарбаана.

15:00 Власти Италии заморозили активы сына экс-губернатора Красноярского края Александра Усса Артёма. Об этом сообщила Corriere della Sera.

Арестованы вилла в коммуне Базильо, где Усс находился под домашним арестом, средства на сумму более 160 тыс. евро в отделении Banco di Sardegna в Ольбии, а также 40,1% уставного капитала компании Luxury Sardinia

Министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти подписал указ о заморозке активов Усса в соответствии с законом 2007 года о мерах по предотвращению «финансирования терроризма и деятельности стран, угрожающих международному миру и безопасности».

Артёма Усса задержали 17 октября 2022 года в аэропорту Мальпенса в Милане по запросу США, когда он собирался вылететь в Турцию. Американская прокуратура предъявила предпринимателю обвинения в нарушении санкций США против России и Венесуэлы, незаконных сделках и отмывании денег. В России его также обвили в отмывании денег (ч. 4 ст. 174 УК), суд заочно арестовал бизнесмена. 21 марта суд в Италии одобрил экстрадицию Усса в США.

Помимо Усса, по американскому делу проходят еще несколько граждан России — Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин, Сергей Туляков. Ранее один из подельников Усса стал фигурантом уголовного дела о хищениях из бюджета РФ на сотни миллионов, также его проверяли на причастность к обналу. Его фирма попала под санкции из-за возможных поставок микросхем для оборонной промышленности.

Почитать подробнее об этом можно в тексте «Похищенная „Россия“ и американские схемы. Связи сына главы Красноярского края».

Когда Артём Усс сбежал из-под ареста и вернулся в Россию, ему изменили меру пресечения по уголовному делу на Родине — на подписку о невыезде. Его отец выпустил видео, где поблагодарил всех причастных к побегу. Отдельные слова благодарности Александр Усс адресовал президенту России. Вскоре после этого Усс-старший лишился должности губернатора, хотя объявлял, что пойдет на второй срок.

13:50 Правительство РФ предложило разрешить внесудебное банкротство с долгами от 25 тыс. рублей. Законопроект опубликован в базе Госдумы.

Власти хотят снизить минимальный лимит долга для банкротства без суда с 50 до 25 тыс., а максимальный поднять с 500 тыс. до 1 млн. Решение направлено на «расширение доступности внесудебной процедуры банкротства граждан», сказано в пояснительной записке.

«Право воспользоваться процедурой внесудебного банкротства появится также у граждан, в отношении которых не менее одного года назад до даты обращения с заявлением о признании банкротом во внесудебном порядке выдан исполнительный документ, и он направлялся для исполнения, — отметили авторы. — При этом единственным доходом таких граждан является пенсия и у них отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, либо они являются получателями ежемесячной выплаты на детей или пособия беременным женщинам».

Возможность внесудебного банкротства ввели в России с сентября 2020 года. Чтобы начать процедуру, нужно обратиться в МФЦ. Если обращение будет одобрено, то человека признают финансово несостоятельным через полгода.

13:00 Мэрия Новосибирска отказалась согласовать шествие «За мир» и против нарушения конституционных прав, которое заявила партия «Яблоко» на 1 мая. Акция была запланирована от площади Калинина по Красному проспекту до Площади Ленина.

Отказ подписал вице-мэр Валерий Шварцкопп, отвечающий за социальную политику. Никаких альтернативных площадок он не предложил, уточнили Тайге. инфо в региональном отделении партии.

«Причин отказа объявлено несколько. Среди них: неправильное, на взгляд мэрии, оформление уведомления, пролегание маршрута мимо зданий образовательных учреждений и зданий органов публичной власти, — рассказали в «Яблоке». — Также заместитель мэра <…> счел нужным напомнить о статьях УК РФ «в соответствии с которыми уголовно наказуемыми деяниями являются публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ , а также публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

В ноябре 2022 года федеральные власти ввели новые запреты в закон о митингах. К местам, в которых запрещаются массовые собрания отнесли здания и прилегающие к ним территории образовательных и медицинских организаций, соцзащиты, религиозных организаций, вокзалов, органов публичной власти и других.

11:15 Глава Сибирского отделения РАН Валентин Пармон на заседании президиума отделения получил подарок от мэра Новосибирска Анатолия Локтя (КПРФ), поздравившего его с 75-летием, и сказал ему: «Служу Советскому Союзу, великой России, великой Сибири и Сибирскому отделению РАН».

«Союзу России и Белоруссии», — добавил Локоть.







11:00 Число пострадавших при взрыве в Белгороде квартир выросло до 10.

«Пять квартир, которые требуют масштабных общестроительных и восстановительных работ. Еще пять квартир с незначительными повреждениями, в первую очередь это остекление. Итого у нас статистика на сегодняшний день: 10 квартир и 8 автомобилей», — сказал журналистам вице-мэр Василий Голиков.

Ранее власти полностью расселили трехподъездный пятиэтажный дом, пострадавший от взрыва.

Взрыв произошел в центре Белгорода 20 апреля. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, на месте образовалась воронка радиусом 20 метров. Известно о троих пострадавших. В Минобороны РФ позже признали, что на город упал «боеприпас» с российского самолета Су-34, назвав это «нештатным сходом».

Главное на утро 22 апреля

• Минюст РФ внес в реестр «иностранных агентов» расследователя Христо Грозева. В качестве обоснования чиновники указали то, что он «распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике» и сотрудничал с «нежелательной» организацией.

Также в список попали московский политик Эльвира Вихарева, карельская активистка Наталья Севец-Ермолина, проект «Школа призывника» и издание «Адвокатская улица». Последнее в реестре просто назвали «журналистским проектом», вообще без указания юрлица или чего-то подобного.

«До 24 февраля 2022 года это могло иметь какое-то значение. Сейчас это досадно — но не более. Закон об „иноагентах“ не соответствует Конституции и будет отменен, — подчеркнули в „Адвокатской улице“. А все, кого государство успело так заклеймить, будут реабилитированы. Так уже было в нашей истории — и так будет. А пока мы будем оспаривать внесение „Улицы“ в реестр. И продолжим делать свою работу. Спасибо, что читаете нас. И спасибо всем, кто сегодня волнуется за нас. Но прямо сейчас мы вынуждены приостановить работу сайта АУ, чтобы привести его в соответствие с „требованиями“ „законодательства“».

• Руководство Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ) может использовать международные автомобильные ралли «Шелковый путь» как инфраструктуру для своих секретных сотрудников, говорится в совместном расследовании Spiegel и Le Monde.

По сведениям журналистов, 22 апреля 2022 года директор ассоциации «Шелковый путь» Булат Янборисов получил из рук первого замглавы главного управления Генштаба, генерала Владимира Алексеева медаль ордена Александра Невского с формулировкой «за заслуги в укреплении обороноспособности страны и за успешное решение специальных задач».

• Уровень дотационности присоединенных Кремлём ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в 2023 году составит до 99%, подсчитали в РБК. Всего территории получат из федерального бюджета 410 млрд рублей.

Больше всего решили отдать ДНР — из консолидированного бюджета в 196,4 млрд 171,1 млрд придется на межбюджетные трансферты. Даже без поправки на численность населения это самый большой прогнозируемый перевод — только на втором месте идет Крым (162 млрд), на третьем Дагестан (133 млрд).

В ЛНР хотят отдать 113,3 млрд рублей из федерального бюджета (это 84% консолидированного бюджета территории). В Запорожье — 65,2 млрд (95%), в Херсонскую область — 61 млрд (99%). Более того, цифры не учитывают так называемую «шефскую помощь» из бюджетов других регионов, а также прямые госконтракты федеральных органов власти на работы на этих территориях.

• Александринский театр в Петербурге отменил показ спектакля «Сирано де Бержерак» в апреле и мае. Ранее на главного режиссера Николая Рощина поступил донос в полицию — зритель усмотрел в постановке признаки «дискредитации» ВС РФ.

Актеры говорили, что такое заявление действительно поступило в МВД, но проверка не нашла признаков «дискредитации».

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

