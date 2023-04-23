Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 414

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент РФ Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Его самого объявили в международный розыск.

12:50 В Красноярске задержали активистку из-за видеосъемки установки забора вокруг памятника Ленину.

Сотрудники Росгвардии решили, что женщина проводила одиночный пикет — с собой у нее был плакат «Руки прочь от памятника В. И. Ленину на площади Революции!». При этом плакат был свернут, и текста не было видно, пишет «ОВД-Инфо»*.

Задержанная по имени Татьяна рассказала проекту, что на площади анонсировано строительство станции метро. «Два года назад ради этого планировали снести памятник вождю мирового пролетариата, являющийся объектом культурного наследия», — пояснила она.

Женщину доставили в отдел полиции якобы для установления личности, хотя она утверждает, что предъявила паспорт. Позже ее отпустили под обязательство о явке для составления протокола по статье о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (ст. 20.6.1 КоАП).

12:10 Куба рассчитывает, что туристы смогут расплачиваться на острове картами «Мир» в 2023 году, заявил посол Кубы в России Хулио Гармендия Пенья.

«Мы уже, наверное, где-то год или чуть больше работаем над внедрением системы карт „Мир“ в наших взаимных расчетах. Мы понимаем, что это очень удобно для туристов из России, которые приезжают на Кубу. <...> Немножко затянулся процесс в связи с техническими моментами. Мы надеемся, что в этом году точно мы это внедрим», — отметил дипломат в беседе с РИА Новости.

Карты «Мир» уже можно частично использовать на Кубе: банкоматы начали их принимать для снятия наличных.

11:40 Власти Кипра заморозили активы физических и юридических лиц, которые «помогали российским олигархам обходить санкции» США и Великобритании, сообщил финансовый комиссар Павлос Иоанну телеканалу CyBC, пишет «Коммерсантъ».

«Было неизбежно, что банки примут те действия, которые они предприняли... и правительство тоже действовало осмотрительно»,— сообщил господин Иоанну (цитата по AFP).

Великобритания и США ранее ввели санкции против кипрских граждан и компаний за помощь в обходе антироссийских санкций. После этого кипрские власти пообещали преследовать по закону всех тех, кто попадет под американские или британские санкции. Центробанк сообщал о блокировке счетов 13 физических и юридических лиц на Кипре. Bank of Cyprus уведомил 4 тыс. российских клиентов о закрытии счетов.

Главное на утро 23 апреля

• Авиабомбу ФАБ-500, которую нашли в Белгороде, уничтожили на полигоне. Ранее из-за нее эвакуировали более 3 тыс. жителей.

Вечером 20 апреля в центре Белгороде произошел взрыв, образовалась воронка радиусом 20 метров. Известно о троих пострадавших. В Минобороны Р Ф позже признали, что на город упал «боеприпас» с российского самолета Су-34, назвав это «нештатным сходом». О том, что была и вторая неразорвавшаяся бомба, которую отыскали позже, ведомство так и не сообщало.

• Студенту государственного «Южно-Якутского технологического колледжа» Богдану Дубницкую не стали штрафовать за отказ петь гимн России на еженедельных линейках. Нерюнгринский райсуд прекратил административное дело о «дискредитации» ВС РФ в ее отношении (ст. 20.3.3 КоАП).



Протокол на девушку составили из-за того, что 11 октября она при своих одногруппниках, обучающихся на третьем курсе по специальности «правоохранительная деятельность», отказалась исполнять гимн России и написала письменный отказ от участия в этом. В суде Дубницкая не признала вину, уточнив, что отказалась исполнять гимн по политическим соображениям, но не высказывала публично мнение о «спецоперации».

По словам подруги студентки, девушка в приватной беседе также объяснила свое решение тем, что «это ее личное дело, она украинка и не собирается учить и исполнять гимн Российской Федерации».

Суд решил, что нет никаких доказательств, что Дубницкая каким-либо образом «дискредитировала» ВС РФ, и прекратил дело. А нежелание любого человека исполнять гимн — это свободное волеизъявление, подчеркивается в постановлении.



• Более 20 немецких дипломатов высылают из России, сообщила РИА Новости представитель МИД Р Ф Мария Захарова.

«Власти ФРГ приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии. <…> В качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о „зеркальной“ высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в нашей стране», — говорится в заявлении МИДа.

По данным Bild, что Москву покинут 34 из примерно 90 работающих в РФ немецких дипломатов.

• Малый драматический театр (МДТ) в Санкт-Петербурге перенес спектакли «Коварство и любовь» с участием Данилы Козловского. До этого учреждение перенесло «Гамлета» с этим же актером в главной роли.

Ранее провластный активист Виталий Бородин, называющий себя главой «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией», написал донос на Козловского в Генпрокуратуру из-за антивоенного поста, который актер опубликовал еще в в феврале 2022 года, а также его интервью Ирине Шихман*, где артист якобы «призывал граждан выходить на митинги». Госагентство ТАСС писало, что Генпрокуратура начала проверку. Козловский, в свою очередь, подал иск о защите чести и достоинства к Бородину и ТАСС.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.