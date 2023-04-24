Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 415

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент РФ Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Его самого объявили в международный розыск.

13:42 Единственным иностранным лидером, визит которого планируется в Россию на 9 мая, оказался президент Кыргызстана Садыр Жапаров, передают «Ведомости» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

13:30 Иркутский государственный университет (ИГУ) будет готовить преподавателей из Восточной Сибири к чтению курса об «основах российской государственности». Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«Иркутский государственный университет станет опорной площадкой для подготовки преподавателей среднего и высшего образования к чтению нового курса „Основы российской государственности“. В ИГУ откроется региональный научно-методический центр подготовки преподавателей Иркутской области и регионов Восточной Сибири к чтению нового курса», — уточнили в университете.



Путин объявил о введении курса «Основы российской государственности» в декабре 2022 года. Концепцию курса в общественной палате РФ представлял политтехнолог, директор департамента по взаимодействию с регионами госкорпорации «Росатом» Андрей Полосин.

В курсе будет пять разделов. В первом будут говорить о «стране в ее пространственном, человеческом, ресурсном, идейно-символическом и нормативно-политическом измерении», во втором хотят объяснить, «почему Россия — цивилизация». В третьем расскажу о «пятиэлементной модели», придуманной Полосиным и начальником управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александром Харичевым — это, версии авторов, включает «пентабазис» — «человек-семья-общество-государство-страна». Ну, а потом студентам будут говорит об «особом восприятии российской цивилизации».

12:00 Новосибирское правительство собирается из бюджета компенсировать реабилитацию после «спецоперации» для наемников частных военных компаний.

«Правительство Новосибирской области, исходя из принципа социальной справедливости, решило распространить действие [реабилитационного] сертификата на участников СВО, выполняющих задачи в составе ЧВК, — приводит слова вице-губернатора Сергея Нелюбова пресс-служба облправительства. — Реабилитационный сертификат входит в базовый пакет региональных мер поддержки участников СВО — получателей услуг филиала фонда „Защитники Отечества“ в Новосибирской области».

В конце марта сообщалось, что на 2023 год в бюджете региона заложено около 30 млн рублей на реабилитационный сертификат. Всего с начала проекта им воспользовались 78 человек.

10:52 Самозанятых в Алтайском крае стало больше, чем все коммерческие организации вместе взятые, включая индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщили в региональном правительстве.



Всего в крае самозанятыми стали 87 тыс. человек. В регионе около 2,1 млн жителей.

Главное на утро 24 апреля



• Военнослужащего одной из частей Южного военного округа обвинили в убийстве своей бабушки в Ставропольском крае. Местный гарнизонный суд отправил его СИЗО.

По версии следствия, 20 апреля мужчина был дома у пожилой родственницы в городе Изобильный. Он употреблял алкоголь, у них начался конфликт. Военнослужащий взял кухонный нож и ударил им в шею женщины, затем взял второй нож с меньшим лезвием и нанес им еще не менее трех ударов.

Бабушка умерла на месте. Дело завели по статьям об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) и неявке на место службы в период мобилизации (ч. 3.1 ст. 337 УК). Известно, что обвиняемый служил в одной из частей Южного военного округа.

• В Париже прошла акция против жены заместителя министра обороны Р Ф Тимура Иванова Светланы, с которой он формально развелся в июле 2022 года. Журналисты-расследователи называли развод «фиктивным».

Несколько десятков человек собрались на улице Рю де Бабилон напротив дома, где, по данным соратников Алексея Навального, Светлана Маниович. «Люди пришли с плакатами. Вспомнили и про недвижимость Людмилы Путиной во Франции», — рассказал журналист Денис Катаев.

Ранее украинские журналисты сняли Светлану во французском Куршевеле на отдыхе вместе с Валерием Меладзе. Вечеринка проходила 8 марта 2023 года. Тимур Иванов был назначен замминистра обороны РФ в 2016 году. До этого он работал в правительстве Московской области во главе с губернатором Сергеем Шойгу (ныне министр обороны), а потом был гендиректором АО «Оборонстрой».

• Власти Владимирской области проводят проверку сообщений местных жителей о взрыве в Петушинском районе. «Инцидент произошёл вечером 22 апреля. Пострадавших нет», — рассказали в администрации.

По данным Baza, недалеко от поселка Клязьменский эксперты обнаружили три воронки. Самая большая из них оказалась свежей, остальные две образовались несколько месяцев назад. На месте были найдены пластиковые и металлические осколки.

• США не выдали визы сотрудникам российских медиа, которые собирались сопровождать министра иностранных дел Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк, утверждает представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что помимо журналистов визы не выдали некоторым сотрудникам российской делегации.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.