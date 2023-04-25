Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 416

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент РФ Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Его самого объявили в международный розыск.

13:20 Россия и Казахстан договорились расширять географию и частоту полетов между странами, передают «Ведомости» со ссылкой на собеседников. В частности, речь может идти об авиасообщении между нестоличными аэропортами и городами севера и востока Казахстана.

В частности, идут переговоры об увеличении количества рейсов из Новосибирска.

Из РФ в республику летает только «Аэрофлот», а с казахстанской по не которым направлениям летает только Scat. Прежде рейсы организовывала Air Astana, но в марте 2022-го перевозчик прекратил их.

12:43 Обвинение запросило 3 года колонии для 65-летней юристки из Северска Марины Новиковой по делу о «фейках» про ВС РФ (ч. 1 ст. 207.3 УК). Об этом сообщил ТВ2 ее муж Александр Гаврик.

«Я готова к расплате за право остаться человеком и личностью, потому что понимаю, что оправдательного приговора не будет. Не для того все затеяно было, и правосудие не для меня и не для таких, как я, — цитирует издание выступление Новиковой в суде. — Я прошу суд только об одном — о назначении не штрафа, а сразу срока, потому что даже на минимальную сумму штрафа, определенную в инкриминируемой мне статье, [700 тыс. рублей] и с рассрочкой на пять лет денег мне взять негде».

Марине Новиковой вменяют посты в телеграм-канале со свидетельствам ее друзей из Энергодара.

12:39 Магазины, ранее работавшие под брендами ушедшего из РФ испанского ритейлера Inditex, сменили вывески в новосибирской «Меге». Ранее сообщалось, что у них новый владелец и открытие ожидается в апреле-мае.

Все подробности читайте здесь.

12:10 Двое жителей Анжеро-Судженска Кемеровской области арестованы по подозрению в поджоге релейных шкафов неподалеку от железнодорожной станции Анжерская-Западная. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По версии следствия, мужчины совершили поджог в марте 2023 года. Их обвинили по ч. 2 ст. 167 УК (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога, совершенные из хулиганских побуждений). Ущерб оценивается в 57 тыс. рублей.

Подозреваемых отправили в СИЗО до 28 мая.



10:43 Российских ритейлеров могут обязать предустанавливать отечественное программное обеспечение на все ноутбуки и персональные компьютеры, которые поставляются в РФ, узнал «Ъ».

« Российская О С должна стать дополнительной. Документ может быть внесен в правительство в этом квартале», — рассказал собеседник издания в правительстве РФ.

В ноябре 2022 года министерство цифрового развития провело опрос бизнеса для выбора «целевых» отечественных операционных систем. По итогам было выделено три — ОС Astra Linux (ГК «Астра»), ОС «Альт» («Базальт СПО») и «Ред ОС» («Ред Софт»). Все они базируются на Linux.

10:18 Вертолет санитарной авиации разбился в Волгоградской области. Пилот погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Главное на утро 25 апреля



• Военный парад 9 мая в Санкт-Петербурге пройдет без авиации, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на собственную информацию. Решение могло быть принято не из-за нехватки техники, а «по соображениям безопасности», утверждает издание.



«При этом в декабрьском приказе министра обороны Сергея Шойгу воздушная часть упоминалась и для Красной, и для Дворцовой площади. Детали парадов (ни в одном из городов) не раскрываются», — сказано в публикации.

• Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал «отвратительной» практику доносов, распространившуюся в России в последнее время. Так он ответил на вопрос журналистов об участившихся доносах, в частности, на актера Данилу Козловского



«Что касается доносов, то это как было всегда отвратительным, так есть, и, я надеюсь, так будет», — сказал Песков.

• 26-летний племянник главы Чечни Рамзана Кадырова Хамзат Кадыров назначен его советником-помощником по силовому блок.

Министр Чечни по нацполитике Ахмед Дудаев считает, что любое доверенное Хамзату Кадырову направление «начинает динамично развиваться», называя его «отличным управленцем» и «верным соратником» Рамзана Кадырова.

При этом в начале февраля 2023 года Кадыров назначил своего племянника министром имущественных и земельных отношений в должности вице-премьера республики. До этого племяннику отдавали посты министра спорта (в 23 года) и руководителя секретариата Кадаырова.

• Минобороны России заявило, что очередное продление зерновой сделки находится под угрозой из-за атак «безэкипажных катеров» в Крыму, запланированное на 18 мая. В нападениях ведомство обвиняет власти Украины.



Утверждается, что атаки происходили 23 марта и 24 апреля. Якобы их развертывание «было осуществлено в районе гуманитарного коридора, также задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины».

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».

**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.