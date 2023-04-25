Аэропорт «Толмачёво» полностью открыл новый терминал спустя 2,5 месяца после запуска

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Новосибирский аэропорт перевел все внутренние рейсы (на прилет и вылет) в новый терминал. Сектор С был торжественно запущен 9 февраля при участии президента, однако полностью заработал только 25 апреля.

Аэропорт «Толмачёво» оповестил о начале полноценной работы сектора С — нового терминала внутренних авиалиний, который был торжественного запущен в феврале. 2,5 месяца в него попадали пассажиры прилетающих рейсов, а вылет по-прежнему осуществлялся из старого терминала. В аэропорту поэтапный перевод обещали завершить к 28 февраля и утверждали, что это соответствует мировой практике.



«Поэтапный перевод рейсов в новый аэровокзал обусловлен необходимостью проверки технологических и производственных систем терминала в условиях большого пассажиропотока с высокой долей трансферных пассажиров и багажа», — поясняется в сообщении компании и сейчас.

Строительство нового аэровокзального комплекса осуществлялось в рамках Комплексного плана расширения и модернизации магистральной инфраструктуры на период до 2024 года (утвержден распоряжением правительства РФ) по проекту «Реконструкция аэровокзального комплекса международных/внутренних линий международного аэропорта Новосибирск (Толмачево)».

Для финансирования проекта был заключен договор о предоставлении синдицированного кредита на сумму до 13,9 млрд рублей (ВЭБ.РФ — до 3,0 млрд, СБЕРБАНК РОССИИ — 10,9 млрд), а также подписан соответствующий договор о фиксации максимума процентной ставки на полный лимит кредитования. Общий объем финансирования — 18,1 млрд рублей.

Здание построено структурой турецкой компании Ant Yapı. Как рассказывала Тайга.инфо, местный субподрядчик больше года пытается получить деньги за работу и забрать дорогостоящую технику и материалы с площадки. Строители подозревали холдинг в фальсификации документации и подали заявление в СК.



Запуск нового терминала был назначен на 9 февраля. Утром в тот же день в Новосибирске произошел взрыв газа в жилом пятиэтажном доме — здание было частично разрушено, погибли 15 человек. Однако церемония все равно прошла — при участии президента Владимира Путина по телемосту.