Для половины сибиряков не имеет значения опыт участия в «спецоперации» кандидата на выборах

© t.me/sokolhakasia. Сергей Сокол (справа)
Для половины сибиряков не имеет значения опыт участия в «спецоперации» кандидата на выборах
27 Апр 2023, 13:02

Осенью 2023 года в регионах России пройдут выборы в различные органы власти. Так, в Сибири будут избирать нескольких губернаторов. В Хакасии о своем намерении баллотироваться уже заявил участник «спецоперации» Сергей Сокол. По данным социологических исследований, на выборах такой опыт необязательно принесет кандидатам дополнительные очки. Около половины сибиряков заявляют, что на их решение это не повлияет.

Как скажется на электоральных предпочтених избирателей факт участия в «спецоперации» кандидатов на выборах, выяснила АИР «Социолайф» в рамках регулярного исследования «Омнибус. Социолайф».

По оценкам аналитиков, в качестве преимущества кандидата его боевой опыт «спецоперации» рассматривают 30,6% респондентов. С негативной стороны данный опыт оценивают 5,2%, а еще 48,4% опрошенных указали, что факт участия в «спецоперации» не повлияет на их выбор во время избирательной кампании.

В большей степени участие в СВО окажет влияние на предпочтения россиян старше 60 лет. Наименьшее влияние на выбор эта часть биографии кандидатов окажет на россиян в возрасте 18-30 лет.

В Сибирском федеральном округе, по данным исследований, 49,3% опрошенных заявили, что на их решение на выборах факт участия кандидата в «спецоперации» не повлияет, преимуществом это назвали 27%, недостатком – 4,7%.

В Сибири будут выбирать нескольких губернаторов. Среди потенциальных кандидатов уже есть один участник «спецоперации» – в Хакасии намерен баллотироваться в губернаторы депутат Госдумы Сергей Сокол. В Омской области врио главы назначен Виталий Хоценко, который до этого работал главой правительства ДНР. Хоценко пойдет на выборы от «Единой России». 


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