Земельный клан. Экс-глава поселения под Новосибирском арестован

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Экс-глава Мичуринского сельсовета Новосибирского района Андрей Юрченко взят под домашний арест по делу о мошенничестве с землей. По версии следствия, он продал участок, предназначенный под парк, фирме родственника, в 17 раз дешевле рынка. Затем земля была разделена и оказалась в собственности у других аффилированных лиц. Сам Юрченко, как утверждают следователи, использовал один из образованных в результате сделок участков под индивидуальное строительство. Рассказываем про очередной скандал с «золотой» землей на берегу реки под Новосибирском.

Экс-глава Мичуринского сельсовета Андрей Юрченко задержан в конце апреля. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, хотя следствие ходатайствовало о заключении под стражу. Бывшему чиновнику вменяют крупное мошенничество с землей почти 10-летней давности.

Еще одним фигурантом дела стал Александр Маньковский, который, будучи предпринимателем, оказывал для сельсовета услуги по подготовке технических планов объектов недвижимости с последующей постановкой на кадастровый учет. К тому же Маньковский числился советником Юрченко.

В 2014 году глава сельсовета вместе с Маньковским отчуждают участок в пользу «Академмедстрой» в лице гендиректора Александра Корсакова. При этом 4,8 га предназначены для создания парка, объектов благоустройства и озеленения.

Схема

Как полагает следствие, Юрченко обратился к Корсакову с просьбой выкупить участок за счет средств самого чиновника. Землю с привлечением экспертов оценили в сумму чуть более 1 млн рублей. При этом глава сельсовета знал, что даже кадастровая стоимость земли куда больше — свыше 2,3 млн рублей. Более того, согласно данным оценки, произведенной в 2023 году, рыночная стоимость спорной земли в 2014 году превышала 17 млн рублей.

Далее участок продают «Академмедстрою», а после — передают матери Маньковского и ряду аффилированных лиц, следует из постановления о возбуждении уголовного дела (копия есть в распоряжении Тайги.инфо). При этом в документе сделка с застройщиком почему-то датирована июлем 2014-го, а регистрация права собственности — апрелем, отчуждение земли Маньковской и другим лицам произошло «после 30 апреля».

Компания «Академмедстрой» известна долгостроем в Академгородке. По версии следствия, гендиректор фирмы Корсаков похитил деньги дольщиков дома в Советском районе — на Бульваре Молодежи,38. В ноябре 2022 года Корсакова отправили под домашний арест. ЦДЖ называл мужчину бывшим мужем сестры Андрея Юрченко, и якобы именно Корсаков заявил о схеме распределения земли в прокуратуру.

«После вывода Юрченко А.Н. и Маньковским А.Н., а также неустановленными лицами земельного участка с кадастровым номером […] по заведомо заниженной цене и разделение на ряд других, на участке с кадастровым номером […] Юрченко А. Н. было организовано личное индивидуальное строительство, построен каркас двухэтажного дома, гараж для речного катера», — говорится в постановлении о возбуждении дела.

Действия подозреваемых квалифицируют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительного сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

Еще летом 2022 года ЦДЖ сообщал, что прокуратура оспаривает эту «замысловатую сделку».

Новая и одновременно старая история с Юрченко — очевидно, продолжение многолетних земельных споров и борьбы за власть в сельсовете. После увольнения экс-главы депутаты не могли назначить нового несколько лет — противоборствующие стороны набирали одинаковое количество голосов на сессиях. Уголовное дело, очевидно, должно поумерить амбиции и сократить влияние Юрченко в муниципалитете.

«Золотая» земля

Тайга.инфо неоднократно обращала внимание на земельные споры в Мичуринском сельсовете. Участки там — серьезный актив (и, по сути, единственный ресурс) — они находятся рядом с границей Новосибирска, а попавшие в уголовное дело — еще и на берегу Оби. Редакция рассказывала и о схемах вывода земли из собственности сельсовета.

Так, в 2013 году администрация Мичуринского сельсовета Новосибирского района оформила в собственность два земельных участка под строительство дорог. Впоследствии, как рассказывали местные депутаты, участки уменьшились — от них отрезали территории под благоустройство, коммунальные объекты и строительство религиозного учреждения, придорожный сервис, а также под индивидуальное строительство и ведение подсобного хозяйства.

Помимо двух крупных участков под дороги, прежняя мичуринская администрация сумела отдать на продажу часть лакомой земли на самом берегу Оби в поселке Юный Ленинец, уже ранее писала Тайга.инфо. Судя по номеру и кадастровой карте, речь идет о территории, сейчас примыкающей к участкам, которые упоминаются в нынешнем уголовном деле.

В июле 2021 года первый замглавы администрации Новосибирского района Татьяна Сергеева рассказывала журналистам о том, что районные власти совместно с прокуратурой и региональным правительством вернули за 2020 год в собственность государства 262 участка общей площадью 5,2 тыс. га, в 2021 году — 651 участок.

Амбулатория

Одним из последних скандалов стал спор из-за участка под амбулаторию. Местные жители рассказали, что строящееся по нацпроекту здание якобы было подтоплено, и всему виной месторасположение объекта. Ситуацию обнародовала депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина. В опубликованном ею же ролике человек, сообщивший, что он местный житель, говорит, что в строении пришлось откачивать воду из подвала, а на этом участке раньше дети на плотах катались.

После появления информации в СМИ на место выехала прокуратура, которая уверяла, что в настоящее время воды на объекте нет, и стройка продолжается.

Как выяснила Тайга.инфо, споры о выборе участка под амбулаторию были изначально, потому что утвержденная площадка всегда подтапливалась. И об этом жители говорили ранее на сессии местных депутатов. Фирму «Ликстрой», получившую крупный подряд, возглавляет человек, ранее работавший в организации-заказчике строительства и имеющий влиятельные родственные связи, сообщали СМИ. При этом застройщик уже успел прославиться отказом от другой крупной стройки в Новосибирске — школы, за которую взялся в 2022 году.

Тайга.инфо