Неизвестные подожгли здание, в котором, несмотря на протесты новосибирцев, хотят открыть исправительный центр

© Тайга.инфо. Митинг в Искитиме

В Искитимском районе Новосибирской области загорелось здание, в котором ФСИН и местный агрохолдинг планируют разместить один из исправительных центров. Жители ранее устроили митинг против решения властей.

Здание в деревне Шибково Искитимского района загорелось, сообщил местный житель Артем Фролов «Прецеденту».

«Подожгли здание. Оно не сильно пострадало — обгорел утеплитель. Мы не знаем, кто это сделал. Очевидно, что люди протестуют, и будут протестовать дальше. Их можно понять. В деревне живет 800 человек, а к ним хотят добавить 150 осужденных», — отметил Фролов.

Ранее стало известно о планах разместить исправительные центры ФСИН в Шибково и в Искитиме неподалеку от местного оборонного предприятия «Новосибирский завод искусственного волокна». 22 апреля жители района провели митинг против такой инициативы ФСИН, которую поддерживает агрохолдинг «Новосибирская птицефабрика», чтобы заключенные работали на предприятиях компании, рассказывала Тайга.инфо.

Жители Шибково говорили, что «Новосибирска птицефабрика» выкупила бывшее административное здание в поселке и теперь там хотят разместить исправительный центр.

Еще летом 2022 года корпорация выступала за создание такого учреждения на территории Искитима в микрорайоне Шипуново — заместитель гендиректора компании Галина Лупанова утверждала, что заключенные будут работать на птицефабрике, которая уже «на протяжении двух лет налаживает взаимодействие с ГУФСИН, использует труд осужденных, доставляя их на работу». Но в августе 2022 года люди массово выступили против — их поддержали чиновники и местная полиция. Мэр Сергей Завражин пообещал, что исправительного центра не будет.

Теперь же выяснилось, что птицефабрика ранее купила в Искитиме еще и помещение у «Новосибирского завода искусственного волокна», где тоже планирует разместить центр. И, по словам выступавших на митинге, власти перестали реагировать на мнение жителей.

Участники митинга планировали обратиться в Генпрокуратуру РФ, к губернатору, президенту и в правительство РФ.