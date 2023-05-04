Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 425

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент РФ Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Его самого объявили в международный розыск.

17:48 Обыск проходит в филиале «Команды против пыток» в Краснодаре. Мероприятия проводят сотрудники Центра по противодействию экстремизму, сообщают общественники в своем телеграм-канале.

«Обыск снова проводится в связи с уголовным делом, возбужденным в Северной Осетии: его фигурантом является человек, сообщивший о пытках. Подробности этого уголовного дела КПП не раскрывает в интересах заявителя», — говорится в сообщении.

Ранее обыски уже проводились у юристов «команды» в Нижнем Новгороде и Пятигорске.

16:50 Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о реакции Владимира Путина на атаку беспилотников на Кремль.

«Вы знаете, что президент всегда в сложных, экстремальных ситуациях сохраняет спокойствие, собранность, четкость в оценках и командах, которые он раздает. Поэтому в этом плане ничего нового не произошло», — сказал журналистам Песков (цитата по ТАСС).

Он заявил, что обстановка в Кремле остается обычной и рабочей.

15:52 Жителя Казахстана Ансагана Молдахметова приговорили к 13 годам колонии за попытку поджечь военкомат в Омске, сообщили в УФСБ по региону.

Мужчину обвиняли в том, что согласился на анонимное предложение в телеграме поджечь военкомат по Центральному и Советскому округам Омска за 6 млн тенге (около 1 млн рублей). Он и его знакомый Сеил Муратулы приехали в город, сделали бутылки с зажигательной смесью и бросили их в здание.

Первый Восточный окружной военный суд признал Молдахметова виновным по ч. 2 ст. 205 УК (теракт, совершенный группой лиц). Первые три года мужчина должен провести в тюрьме.

Сеил Муратлы объявлен в международный розыск.

14:24 Новосибирская муниципальная гимназия №6 «Горностай» разместила рекламу службы в армии по контракту на своей странице во «ВКонтакте».

Школьникам обещают «высокий социальный статус» и «высокий уровень денежного довольствия».

«Горностай» возглавляет экс-депутат горсовета от «Единой России» Ирина Путинцева.

14:06 Депутат Госдумы от Бурятии Вячеслав Мархаев (КПРФ) прокомментировал новую методику расчета бедности со стороны Росстата, по которой бедность в РФ якобы снизилась с 10,5% до 9,8%.



«Методология оценки бедности не отражает истинного числа живущих за чертой бедности. Опасность этих искажений в том, что власть все больше отдаляется от реальности и все меньше отвечает ожиданиям людей, — отметил Мархаев в своем телеграм-канале. — В реальности же ситуация еще более критичная, большая часть населения страны фактически выживает. Люди с небольшими заработками, которых у нас большинство, вынуждены тратить их на продукты и коммунальные услуги. На другие необходимые потребности многим просто не хватает. Отсюда и кабальные микрозаймы крупных банков, находящихся в нашей стране, а также их рекордные дивиденды».

Если считать бедность по расходам, а не по доходам, то расходы ниже границы в 13,54 тыс. рублей были о 29,3 млн россиян, то есть у 20,2%. Следовательно, реальный уровень бедности может быть вдвое выше картины, которую рисует Росстат, отмечает «Равенство.медиа». При этом даже такая оценка может быть заниженной.

13:40 Томский рэпер Loqiemean (Роман Худяков) отменил тур по России, в том числе концерты в Новосибирске, Томске и Омске, после доноса «Лиги безопасного интернета», направленного в Генпрокуратуру РФ .

«К сожалению, я был вынужден отменить свои выступления по российским городам из-за потока лжи, инициированного в мою сторону некоторыми блогерами (многим известный [Владислав] Поздняков и др.), затем это поддержал ряд СМИ», — написал музыкант в своем телеграм-канале.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина опубликовала в телеграме жалобу на Худякова в Генпрокуратуру из-за «грубого нарушения прав и интересов детей». Она обвинила рэпера якобы в нарушении конституционных прав детей «на духовное, нравственное и интеллектуальное развитие».

«Донаты ВСУ мной не совершались, я принципиально не могу поддерживать вооруженные конфликты. При проверке всех моих переводов не найдётся никакого подтверждения этому, — подчеркнул Loqiemean. — Я не переезжал из России в Казахстан после 24 февраля 2022 года и принципиально остался в России, потому что это моя страна. Первый мой вылет за границу случился 1 мая 2023, то бишь три дня назад. И вылет этот случился в рамках стартовавшего тура. Называть меня русофобом — глупо, при том, что я русский и в песне „Роспел“ своего альбома очень нежно, через христианскую мораль и тезисы анализирую современность».

Исполнитель уже написал обращение в «Лигу безопасного интернета с разъяснением ситуации».

13:20 Банки начали поднимать ставки и по рыночным, и по льготным ипотекам. С мая расценки увеличили, как минимум, Московский кредитный банк (МКБ), Совкомбанк и банк «Санкт-Петербург», обратило внимание РБК.

МКБ увеличил ставку по ипотечным кредитам на строящееся жилье на 0,8 процентных пункта (с 10,7% до 11,5%), на вторичное — на 0,55 пункта, до 11%. Совкомбанк повысил ставки по ссудам на новостройки и готовые квартиры в среднем на 0,5 процентных пункта (теперь они начинаются от 11,99% годовых). У «Санкт-Петербурга» ставки льготной ипотеки выросли на 0,3 пункта (на новостройки — до 7,65%, по семейной ипотеке — до 5,65%).

Телеграм-канал «Ипотека и недвижимость» сообщил, что с 15 мая ставки по ипотеке готовятся увеличить Газпромбанк и Росбанк.

13:00 Власти РФ сократили субсидии авиакомпаниям на рейсы внутри страны. Перевозчики начали отменять региональные перелеты, в том числе в Кузбасс, Забайкалье, Омскую и Тюменскую области.

К этому привел секвестр федерального бюджета. Все подробности читайте здесь.

12:03 Парад Победы запретят снимать с беспилотников в Новосибирской области

В Новосибирской области 9 Мая запретят снимать с беспилотников Парад Победы, эта мера безопасности в том числе будет касаться журналистов.

«Сейчас каждое использование беспилотников требует получения отдельного разрешения. Безусловно, меры безопасности будут повышены. В частности, во время проведения парада любое использование БПЛА будет запрещено, в том числе для СМИ, которые будут вести прямую трансляцию», — цитирует НГС руководителя департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергея Нешумова.

11:40 Полеты беспилотников запретят в Новокузнецке.

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в преддверии 9 мая в ходе программы «Утром с мэром» сообщил о запрете полетов беспилотников над городом.

Запрет будет распространяться на все беспилотные летательные аппараты и дроны, в том числе запущенные журналистами и в развлекательных целях, передает «Сибдепо».

«Мы будем привлекать вас к административной ответственности, а может быть даже к уголовной», — сказал Сергей Кузнецов.

Запускать беспилотные летательные аппараты можно только с разрешения главы города, отметил мэр. Пока он такие разрешения не выдает.



10:42 Беспилотник врезался в Новошахтинский завод нефтепродуктов и взорвался, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале.

«Сегодня ночью в районе села Киселевка Красносулинского района на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода врезался беспилотный летательный аппарат, после чего он взорвался. Огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен», — утверждает Голубев.

10:20 «Попало по Сенатской башне большого кремлевского дворца, сгорел президентский штандарт, часть крыши Сенатской башни. Что еще можно сказать на этот счет? — сказал Игорь Стрелков-Гиркин RTVi, комментируя утверждения Кремля о „покушении“ на Путина. — По-хорошему и по-плохому должны последовать отставки. Естественно, их не будет, потому что и по более серьезным поводам у нас отставок не бывает. У нас все свои, все на своих местах, можно провалить любую порученную работу, можно провалить подготовку к <…> [спецоперации], можно проиграть целый ряд сражений. Поэтому я думаю, что никто наказан не будет».



Стрелков считает, что беспилотник был запущен из Москвы или Подмосковья.



Он думает, что «сейчас постараются всё спустить на тормозах, усилят оборону Кремля, ослабив какие-то другие направления и будут делать вид, что так и надо».

Стрелков также прокомментировал слова спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина о том, что тот теперь собрался «требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить» украинские власти: «Интересно, а у кого Володин (председатель Госудумы, на минуточку) будет „требовать“? У президента? Требовать? — Не смешите мои искандеры… У „Лиги сексуальных реформ“? — Вот это гораздо вероятнее. Но результат известен заранее».

10:00 Новосибирский депутат Госдумы Дмитрий Савельев возвращается из зоны «спецоперации», утверждают провластные телеграм-каналы. Он уехал туда лишь в конце января, а фото, сделанное, по его утверждению, там, опубликовал во «ВКонтакте» 4 февраля. При этом о возвращении добровольческого батальона «Вега», к которому был приписан единоросс, не сообщается.



Объявления о «возвращении» Савельева совпали с подобным заявление вице-спикера горсовета Новосибирска Евгения Лебедева, который считается близким группе влияния Дмитрия Савельева.

Главное на утро 4 мая



• Резервуар с нефтепродуктами загорелся на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае утром 4 марта, заявил губернатор Вениамин Кондратьев. Источник ТАСС в экстренных службах назвал причиной падение беспилотника.



Ильский НПЗ входит в ООО «КНГК-ИНПЗ». На днях произошло возгорание на нефтебазе «Таманьнефтегаза» также произошел пожар. По утверждает Baza, причиной мог быть удар беспилотника.

• Два беспилотника атаковали Кремль в Москве, утверждают в пресс-службе президента РФ. Там это назвали «покушением на президента», но рассказали, что Путин не был в это время в Кремле.

«В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя, — отметили в администрации президента. — Вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет. <…> Российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным».

Судя по опубликованным кадрам с места происшествия, один из аппаратов взорвался прямо над куполом Сенатского дворца. В это же время по куполу лезли два человека. Федеральные каналы не стали показывать кадры взрыва.

Украинские власти отрицают причастность к атаке. «Я могу повторить этот месседж, думаю, это будет понятно для всех: мы не атакуем ни Путина, ни Москву, — заявил президент Владимир Зеленский, уточнив, что стран защищает свою территорию, и оружия не хватает даже для этого. — Поэтому мы не используем его где-либо еще».

По мнению Зеленского, за атакой дронов могут стоять российские власти: «Ему (Путину) нужно что-то делать резкое: то „покушения“, то дроны, то какие-то „гуси, которые их бомбили“. Они ежедневно будут придумывать те или иные шаги. А все решается проще: не надо никого запугивать, не надо использовать оружие, нужно выйти с нашей территории».

• В Госдуму внесли законопроект о проведении выборов в регионах, в которых действует военное положение.

Председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и другие депутаты уверяют, что документ коснется только «ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей».

«Хочу отметить, что и закон о военном положении, и законы о принятии новых субъектов в состав России являются конституционными, то есть равнозначными по силе. Однако, мы считаем, необходимо соблюсти в этом вопросе полную юридическую чистоту, которой и можно будет добиться именно через корректировку несколько устаревшего акта», — в то же время сказал единоросс.

• Главы Москвы, Санкт-Петербурга и Псковской области подписали указы о запрете запуска гражданских беспилотников в регионах с 5 мая.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».



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