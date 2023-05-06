Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 427

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Президент РФ Владимир Путин объявил «частичную» мобилизацию. Его самого объявили в международный розыск.

15:45 Человек пострадал при очередном обстреле Белгородской области

Об обстреле города Шебекино сообщает белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

«Началось смс-оповещение о необходимости укрыться в безопасном месте. По предварительно информации, есть один пострадавший. Глава округа Владимир Жданов и оперативные службы на месте», — написал чиновник в телеграме.

13:45 Административный суд Берлина удовлетворил иск об отмене запрета на использование украинского флага и военных песен на мемориалах советским воинам в парках Трептов, Тиргартен и Шёнхольцер-Хайде 8 и 9 мая, пишет «Коммерсантъ».

Ранее местные власти, как и в 2022 году, запретили использовать украинскую, российскую и советскую символику в этих местах из-за «спецоперации».

13:24 «Движение по Крымскому мосту приостановлено по техническим причинам и возобновится в ближайшее время. Приносим извинения за временные неудобства. Паромная переправа работает в обычном режиме», - сообщает также советник главы Крыма Олег Крючков со ссылкой на местного министра транспорта.

12:42 На севере Крыма сработала система ПВО, сообщает советник главы региона Олег Крючков. «Жертв и разрушений нет», — добавил он.

12:30 10-летний мальчик из Бурятии отдал все накопленные деньги на вещи участникам «спецоперации».

Полномочное представительство Бурятии в Москве рассказало в соцсетях о 10-летнем Богдане из Улан-Удэ, который передал свои накопления на нужды спецоперации: «Он накопил 3600 рублей и передал [члену Общественной палаты Бурятии] Денису Леонову, а он в свою очередь передал нам конверт с надписью „Это все мои деньги они все вам на вещи“. Также наш юный герой вместе с младшим братом нарисовали рисунок защитникам».

Для находящихся в госпиталях военных заказали футболки с рисунками детей и надписью на спине «Бурятия».

10:20 Мэрия Новосибирска запретила шествие в память о поколении Великой Отечественной войны. Вместо альтернативной площадки чиновники предложили провести его «онлайн».

Жители микрорайона Шлюз Новосибирска подали заявку на традиционный «Бессмертный полк» на 8 мая. Акция была заявлена в виде шествия «в память о поколении Великой Отечественной войны» по тротуарам улиц Труженников и Русской до аллеи памяти павших воинов-сибиряков, говорится в уведомлении, которое опубликовала независимый депутат горсовета Светлана Каверзина.



Администрация города утверждает, что маршрут шествия проходит около детских садов и школы, поэтому его проводить нельзя. «Также, проведение заявленной вами демонстрации <…> не позволит обеспечить общественный порядок и безопасность участников в связи с узкими тротуарами и вероятностью выхода участников на проезжую часть, — сказано в ответе, подписанном вице-мэром Валерием Шварцкоппом („Единая Россия“). — Сообщаем, что принято решение в 2023 году не проводить акцию „Бессмертный полк“ и иные шествия, приуроченные ко Дню Победы».

Чиновники не предложили организаторам альтернативную площадку, попросив их «провести мероприятие в онлайн-формате».

Главное на утро 6 мая

• Минюст РФ объявил «иностранными агентами» соратников Алексея Навального Марию Певчих, Георгия Албурова и обозревателя ютуб-канала «Популярная политика» Яна Матвеева.

Кроме того, в реестр попало ООО «Тайга инфо». Заявление редакции по этому поводу можете почитать здесь: юридическое лицо будет ликвидировано, оно не вело никакой деятельности с апреля 2022 года. Таким образом, проект не будет маркировать сообщения плашкой об «иноагентстве» и продолжит работать.

Также «иностранными агентами» объявлены оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова-Игенбергс, правозащитника и публициста Владимира Пастухова, политолога Ивана Преображенского, бывшего депутата Госдумы Александра Осовцова, активистку Елену Агафонову, женское общественно-политическое движение «Мягкая сила», «Кризисную группу СК SOS» и правозащитную ассоциацию «Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб».

• Замоскворецкий районный суд Москвы отправил в СИЗО режиссерку Евгению Беркович и сценаристку Светлану Петрийчук по делу об оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол».

Их подозревают по делу об «оправдании терроризма» (ч. 2 ст. 205.2 УК) в спектакле, который идет уже несколько лет и получал две «Золотых маски». Кроме того, как заметил адвокат Сергей Бадамшин, что читка пьесы в 2019 году проходила в томской воспитательной колонии №2 с целью показать, как «пропаганда терроризма и экстремизма» проникает «в молодежную среду». Но судья Наталья Чепрасова все равно арестовала девушек.

• Минцифры РФ опубликовало проект постановления правительства, регламентирующий сроки создания единого реестра военнообязанных. Он может быть создан в период с 1 июля до 31 декабря 2023 года.

Постепенное введение реестра в эксплуатацию предусматривается на втором этапе — в течение всего 2024 года. Полноценное использование планируется начать с 1 января 2025-го.

• Врио главы российской администрации Запорожской области Евгений Балицкий объявил о частичном вывозе жителей 18 населенных пунктов, находящихся у линии боестолкновения.

«За последние несколько дней противник усилил обстрелы населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. В связи с этим мною принято решение убрать в первую очередь детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений от огневого воздействия противника и переместить с прифронтовых территорий вглубь области», — сказал чиновник.

*По версии Минюста РФ , является «иностранным агентом».



**Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.