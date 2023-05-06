Минюст РФ объявил ООО «Тайга инфо» «иностранным агентом»

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Минюст России объявил ООО «Тайга инфо» «иностранным агентом». Учредители компании ликвидируют юридическое лицо, что позволит работать в нынешних условиях как прежде. Это никак не скажется на читателях, с вашей поддержкой мы продолжаем работать.

Минюст РФ объявил «иностранным агентом» новосибирское ООО «Тайга инфо». В сообщении ведомства не сказано о каком-либо «иностранном финансировании». По версии Минюста, ООО «Тайга.инфо» «распространяло для неограниченного круга лиц материалы иностранных агентов, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике».

Какая именно информация объявлена «недостоверной», не уточняется. Напомним, что сайт издания был заблокирован 1 марта 2022 года, как и многие другие независимые СМИ России. Роскомнадзор со ссылкой на требование Генпрокуратуры утверждал, что в одном из онлайнов о ситуации в Украине была размещена «заведомо ложная общественно значимая информация». Доступ ко всему сайту был практически сразу заблокирован. Редакция удалила требуемый материал, о чем немедленно уведомила Роскомнадзор. Но доступ к сайту ограничен до сих пор.

Более того, 9 марта редакция узнала, что в реестр запрещенных сайтов внесли вообще весь сайт, а не отдельную страницу. Это было сделано под предлогом требования Генпрокуратуры Р Ф №37−31−2022/Треб273−22. По этому поводу не было никаких официальных уведомлений.

В середине мая 2022 года сайт убрали из реестра «запрещенных» ресурсов, но это касалось только решения Генпрокуратуры РФ от 24 февраля. Но по другому решению, от 9 марта, сайт до сих пор остается в реестре «запрещенной информации».

Тайга.инфо считает все эти действия незаконными и обратилась в суд. На первом заседании по существу выяснилось, что в требовании Генпрокуратуры РФ , под предлогом которого РКН заблокировал сайт в ночь на 1 марта, вообще нет упоминания Тайги.инфо. Там были перечислены ссылки на «Ленту.ру», некоторые иностранные сайты, а также региональные СМИ, которые по-прежнему доступны для читателей в России.

В июле 2022 года Тверской районный суд Москвы отклонил иск Тайги.инфо к Генпрокуратуре РФ и Роскомнадзору о восстановлении доступа к сайту и признании действий властей по блокировке неправомерными. На заседании выяснилось, что редакции вменили уже удаленный из-за цензуры материал, а представитель Генпрокуратуры перед судом давал показания, которые могут не соответствовать действительности. Решение обжаловано в Московский городской суд. Тот отклонил апелляцию без объяснения причин, редакция пока не получила мотивировочную часть решения. Оно также будет обжаловано.

После блокировки издания с апреля 2022 года ООО «Тайга инфо» не вело никакой хозяйственной деятельности. Но из-за действий Минюста РФ учредители ООО «Тайга инфо» приняли решение о ликвидации компании.

Таким образом, проект не будет маркировать сообщения плашкой об «иноагентстве» и продолжит работать.

Решение Минюста РФ никак не угрожает нашим читателям и тем, кто поддерживает издание. Вы и дальше безопасно можете помогать нам донатами. Рекламодателям это также ничем не грозит.

Спасибо, что остаетесь с нами. Ваша Тайга.инфо.



Тайга.инфо — независимое медиа, основанное в Новосибирске в 2004 году. Сайт освещает общественно-политические, экономические и социальные темы, важные как для жителей Сибири, так и для других регионов России, а также для соотечественников за рубежом. На протяжении десятка лет издание остается одним из лидеров по цитируемости среди всех СМИ Новосибирской области. Несмотря на блокировку, издание регулярно попадает в ТОП-30 по цитируемости среди федеральных медиа.