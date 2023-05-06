Минюст РФ объявил ООО «Тайга инфо» «иностранным агентом»
Минюст России объявил ООО «Тайга инфо» «иностранным агентом». Учредители компании ликвидируют юридическое лицо, что позволит работать в нынешних условиях как прежде. Это никак не скажется на читателях, с вашей поддержкой мы продолжаем работать.
Минюст РФ объявил «иностранным агентом» новосибирское ООО «Тайга инфо». В сообщении ведомства не сказано о каком-либо «иностранном финансировании». По версии Минюста, ООО «Тайга.инфо» «распространяло для неограниченного круга лиц материалы иностранных агентов, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике».
Какая именно информация объявлена «недостоверной», не уточняется. Напомним, что сайт издания был заблокирован 1 марта 2022 года, как и многие другие независимые СМИ России. Роскомнадзор со ссылкой на требование Генпрокуратуры утверждал, что в одном из онлайнов о ситуации в Украине была размещена «заведомо ложная общественно значимая информация». Доступ ко всему сайту был практически сразу заблокирован. Редакция удалила требуемый материал, о чем немедленно уведомила Роскомнадзор. Но доступ к сайту ограничен до сих пор.
Более того, 9 марта редакция узнала, что в реестр запрещенных сайтов внесли вообще весь сайт, а не отдельную страницу. Это было сделано под предлогом требования
Генпрокуратуры Р Ф№37−31−2022/Треб273−22. По этому поводу не было никаких официальных уведомлений.
В середине мая 2022 года сайт убрали из реестра «запрещенных» ресурсов, но это касалось только решения
Тайга.инфо считает все эти действия незаконными и обратилась в суд. На первом заседании по существу выяснилось, что в требовании
В июле 2022 года Тверской районный суд Москвы отклонил иск Тайги.инфо
к Генпрокуратуре РФи Роскомнадзору о восстановлении доступа к сайту и признании действий властей по блокировке неправомерными. На заседании выяснилось, что редакции вменили уже удаленный из-за цензуры материал, а представитель Генпрокуратуры перед судом давал показания, которые могут не соответствовать действительности. Решение обжаловано в Московский городской суд. Тот отклонил апелляцию без объяснения причин, редакция пока не получила мотивировочную часть решения. Оно также будет обжаловано.
После блокировки издания с апреля 2022 года ООО «Тайга инфо» не вело никакой хозяйственной деятельности. Но из-за действий
Таким образом, проект не будет маркировать сообщения плашкой об «иноагентстве» и продолжит работать.
Решение
Спасибо, что остаетесь с нами. Ваша Тайга.инфо.
Тайга.инфо — независимое медиа, основанное в Новосибирске в 2004 году. Сайт освещает общественно-политические, экономические и социальные темы, важные как для жителей Сибири, так и для других регионов России, а также для соотечественников за рубежом. На протяжении десятка лет издание остается одним из лидеров по цитируемости среди всех СМИ Новосибирской области. Несмотря на блокировку, издание регулярно попадает в ТОП-30 по цитируемости среди федеральных медиа.