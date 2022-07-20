Генпрокуратура не смогла предоставить реальных доказательств по делу о блокировке Тайги.инфо

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Суд в Москве отклонил иск Тайги.инфо о разблокировании сайта. На заседании выяснилось, что редакции вменили уже удаленный из-за цензуры материал, а представитель Генпрокуратуры перед судом давал показания, которые могут не соответствовать действительности.

Тверской районный суд Москвы отклонил иск Тайги.инфо к Генпрокуратуре РФ и Роскомнадзору о восстановлении доступа к сайту и признании действий властей по блокировке неправомерными.

Представитель Генпрокуратуры, старший советник юстиции Вагурин Д. В. утверждал в суде, что требований о блокировке было два: от 24 февраля и 9 марта. Но в требовании от 24 февраля Тайги.инфо не было. По версии Вагурина, Генпрокуратура уполномочила Роскомнадзор самому найти «противоправные действия» в российских СМИ.

«РКН выявил одну публикацию, которая подпадала под признаки недостоверности. Насколько я понимаю, доступ к этой публикации после уведомления был ограничен (был ограничен доступ ко всему сайту — прим. Тайги.инфо) и контент был удален», — признал представитель ведомства. Но он не стал говорить, почему же тогда сайт не был разблокирован.

«Далее при осуществлении планового мониторинга Генпрокуратурой 9 марта мы выявили наличие на сайте Тайга.инфо цикла репортажей, который назывался „Хроника текущих событий: экономика, общества, политика“. Я сделал выборку скриншотов, которые свидетельствуют о том, циклы этих репортажей красной нитью проникнуты недостоверной общественно значимой информацией относительно специальной военной операции», — утверждал представитель Генпрокуратуры.

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Но в цикле редакции «Хроника текущих событий» нет сведений, касающихся хода «спецоперации». После введения уголовной и административной ответственности за «фейки» о ВС РФ и «дискредитацию» ВС РФ редакция решила не освещать ход боевых действий, о чем опубликовала соответствующее заявление.

Цикл «Хроники», который редакция продолжает, посвящен экономической и социальной ситуации в России.

В предоставленных суду скриншотах от Генпрокуратуры, которые имеются в распоряжении Тайги.инфо, приведена публикация от 28 февраля — одного из наших онлайнов про ситуацию в Украине. Все материалы, касавшиеся этой темы, опубликованные до 4 марта, мы вынуждены были удалить под угрозой уголовной и административной ответственности, введенной президентом РФ.

Поэтому остается секретом, каким образом Генпрокуратура в ходе «планового мониторинга» 9 марта нашла на заблокированном сайте удаленную перед 4 марта публикацию. Более того, представленный материал не имеет никакого отношения к циклу «Хроника текущих событий», который выходит и по сей день.

Представитель Генпрокуратуры в суде утверждал, что в цикле «Хроника» были опубликован данные о «военных потерях, обстрелах». Но это не так.

На просьбу адвоката предоставить конкретные факты нарушений, который Генпрокуратура якобы разглядела на Тайге.инфо, представитель ведомства привел такую цитату, оговорившись, что не может сказать «от какого числа эта публикация»: «Город сильно разрушен. Постоянно под бомбежками». Но это цитата из совершенно другого текста — монолога сибирячки, которая была в Харькове, и он никак не связан с «Хроникой». Более того, в том тексте не было указано, кто именно мог причинять разрушения городу, а также вообще не упоминались российские военнослужащие.

Генпрокуратура ссылалась в части «недостоверности» на данные Минобороны РФ. Но именно Минобороны РФ, в частности, например, официально утверждало, что «ВСУ развернута артиллерийская батарея, которая производит периодические обстрелы жилых кварталов Харькова».

Представитель Генпрокуратуры также затруднился сказать в суде, содержались ли в «Хронике» Тайги.инфо «призывы к массовым беспорядкам» — это было одно из обоснований в требовании ведомства, на основе которого Роскомнадзор провел вторую блокировку. Он же не смог сказать, чем подтверждается «угроза общественно значимым интересам», хотя ссылка на ст. 15.3 Федерального закона «Об информации», на основании которой Генпрокуратура формально и решила блокировать сайт, обязывает это сделать.

«По конкретно этому ресурсу я не готов сейчас комментировать. Но, возможно, все-таки есть, потому что ресурс действительно огромный по размеру», — сказал представитель Генпрокуратуры. Каким образом он замерил «огромность» Тайги.инфо неизвестно.

Несмотря на все эти необъяснимые казусы, больше похожие, по мнению редакции, на фабрикацию доказательства, суд отклонил иск Тайги.инфо. Решение будет обжаловано.

С чего началась блокировка

Напомним, с 1 марта сайт Тайги.инфо заблокирован, как и у многих других независимых СМИ России. Роскомнадзор со ссылкой на требование Генпрокуратуры утверждал, что в одном из онлайнов о ситуации в Украине была размещена «заведомо ложная общественно значимая информация». Доступ ко всему сайту был практически сразу заблокирован. Редакция удалила требуемый материал, о чем немедленно уведомила Роскомнадзор. Но доступ к сайту ограничен до сих пор, ведомство просто никак не ответило на многочисленные уведомления от редакции.

Более того, 9 марта редакция узнала, что в реестр запрещенных сайтов внесли вообще весь сайт, а не отдельную страницу. Это было сделано под предлогом требования Генпрокуратуры РФ №37−31−2022/Треб273−22. По этому поводу не было никаких официальных уведомлений.

В середине мая сайт убрали из реестра «запрещенных» ресурсов, но это касалось только решения Генпрокуратуры РФ от 24 февраля. Но по другому решению, от 9 марта, сайт до сих пор остается в реестре «запрещенной информации».

Тайга.инфо считает все эти действия незаконными и обратилась в суд. На первом заседании по существу выяснилось, что в требовании Генпрокуратуры РФ, под предлогом которого РКН заблокировал сайт в ночь на 1 марта, вообще нет упоминания Тайги.инфо. Там были перечислены ссылки на «Ленту.ру», некоторые иностранные сайты, а также красноярский «Проспект мира», алтайский «Бийский рабочий», которые по-прежнему доступны для читателей в России.

Тайга.инфо — независимое национальное медиа, основанное в Новосибирске в 2004 году. Сайт освещает общественно-политические, экономические и социальные темы, важные как для жителей Сибири, так и для других регионов России, а также для соотечественников за рубежом. Несколько лет подряд издание остается лидером по цитируемости среди всех СМИ Новосибирской области и регулярно попадает в топ-30 федеральных СМИ по этому показателю.

