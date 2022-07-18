Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 136

© Иллюстрация Дианы Днепр

Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Экс-президент РФ угрожает «Судным днем».

11:10 Доступные населению запасы валежника заканчиваются в Бурятии в преддверии холодов. На этом фоне, по словам властей, есть проблемы со снабжением древесиной и ценами на дрова.

Поэтому спикер Народного Хурала республики предложил поменять законодательство. Все подробности читайте здесь.

10:20 И к новостям импортозамещения. 35-летний житель Колпашевского района Томской области изготовил трактор на базе автомобиля «Москвич».

Мужчину задержали полицейские, которые заметили, что у трактора нет номера. «После остановки транспортного средства 35-летний водитель не смог предоставить водительское удостоверение, а также документы на транспортное средство и предпочёл распивать пивные напитки в присутствии сотрудников полиции, отказавшись от прохождения медицинского освидетельствования», — рассказали в региональном управлении МВД.

Мужчина уточнил, что собрал трактор из разных запасных частей автомобилей, но в постановке на регистрационный учет ГИБДД ему отказала. Ранее он уже попадался пьяным за рулем, поэтому в отношении него завели дело по ч. 1 ст. 264.1 УК (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

Фото УМВД по Томской области

Главное на утро 18 июля



• Роскомнадзор заблокировал издание Russian Oppositional Arts Review (ROAR), запущенное писательницей Линор Горалик. Решение принято по представлению Генпрокуратуры, но повод неизвестен.



Издание появилось в марте. Оно собирало художественные высказывания о «спецоперации» в Украине (эссе, стихи, иллюстрации и другие).

• Инструкторы военно-патриотического лагеря на острове Коневец в Ленинградской области стреляли в 11-летнего мальчика из страйкбольного оружия, рассказала его мать «Фонтанке». О насилии в отношении детей сообщили и другие родители.

«Когда я приехала, мой сын нес после обеда тарелку и кружку туда, где они все посуду моют. Он был в таком стрессе, что, увидев меня, никак не отреагировал, а продолжил идти, куда шел, — рассказала журналистам мать 11-летнего школьника. — И только в машине уже показал кровоподтеки на ногах. Второй мальчик сказал, что инструктор стрелял по моему сыну страйкбольными шариками».

Унижения и избиения проходили даже во время построения, рассказал второй пострадавший.

• Бывшая редактор «Первого канала» Марина Овсянникова задержана. Защита долго не могла найти, куда ее увезли, в итоге выяснилось, что на нее составили протокол по ст. 20.3.3. КоАП («дискредитация» ВС РФ).

Ранее Овсянникова провела одиночный пикет на набережной напротив Кремля. На плакате было написано «Путин — убийца». Напомним, что Овсянникова 14 марта акцию протеста в прямом эфире «Первого канала», затем уехала из России, но сейчас вернулась.

• Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае нападения на Крым для всех жителей Украины наступит «Судный день». С этим понятием в массовой культуре ассоциируется, в том числе глобальное применение ядерного оружия.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что Медведев, угрожающий «Судным днем», вызывает жалость: «Маленький забытый историей человек, пытающийся казаться серьезным и страшным, а в реальности вызывает только жалость».

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.