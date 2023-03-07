Тайга.инфо поднялась на рекордное место по цитируемости среди федеральных СМИ

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Тайга.инфо улучшила позиции в федеральном топе СМИ по ссылкам в социальных медиа в январе 2023 года, поднявшись на девятое место. При этом издание заблокировано уже почти год, но обжалует действия Генпрокуратуры и Роскомнадзора, которые считает незаконными.

В январе 2023 года Тайга.инфо поднялась на девятое место среди самых цитируемых СМИ России в соцмедиа, говорится в исследовании «Медиалогии» (пока это лучший результат издания). По итогам 2022-го редакция была на 19-й строчке.

На первом месте находится РБК, на втором — RT, на третьем оказался Life.ru.

При этом с 1 марта 2022 года сайт Тайги.инфо заблокирован, как и многие другие независимые СМИ России. Роскомнадзор со ссылкой на требование Генпрокуратуры утверждал, что в одном из онлайнов о ситуации в Украине была размещена «заведомо ложная общественно значимая информация». Доступ ко всему сайту был практически сразу заблокирован. Редакция удалила требуемый материал, о чем немедленно уведомила Роскомнадзор. Но доступ к сайту ограничен до сих пор, ведомство просто никак не ответило на многочисленные уведомления от редакции.



Более того, 9 марта редакция узнала, что в реестр запрещенных сайтов внесли вообще весь сайт, а не отдельную страницу. Это было сделано под предлогом требования Генпрокуратуры Р Ф №37−31−2022/Треб273−22. По этому поводу не было никаких официальных уведомлений.

В середине мая сайт убрали из реестра «запрещенных» ресурсов, но это касалось только решения Генпрокуратуры РФ от 24 февраля. Но по другому решению, от 9 марта, сайт до сих пор остается в реестре «запрещенной информации».

Тайга.инфо считает все эти действия незаконными и обратилась в суд. На первом заседании по существу выяснилось, что в требовании Генпрокуратуры РФ , под предлогом которого РКН заблокировал сайт в ночь на 1 марта, вообще нет упоминания Тайги.инфо. Там были перечислены ссылки на «Ленту.ру», некоторые иностранные сайты, а также региональные СМИ, которые по-прежнему доступны для читателей в России.

В июле 2022 года Тверской районный суд Москвы отклонил иск Тайги.инфо к Генпрокуратуре Р Ф и Роскомнадзору о восстановлении доступа к сайту и признании действий властей по блокировке неправомерными. На заседании выяснилось, что редакции вменили уже удаленный из-за цензуры материал, а представитель Генпрокуратуры перед судом давал показания, которые могут не соответствовать действительности.

Решение обжаловано в Московский городской суд. Тот отклонил апелляцию без объяснения причин, редакция пока не получила мотивировочную часть решения. Оно также будет обжаловано.

Тайга.инфо — независимое национальное медиа, основанное в Новосибирске в 2004 году. Сайт освещает общественно-политические, экономические и социальные темы, важные как для жителей Сибири, так и для других регионов России, а также для соотечественников за рубежом. На протяжении десятка лет издание остается одним из лидеров по цитируемости среди всех СМИ Новосибирской области.