Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 13

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и СМИ блокируют. Россияне без ЕСПЧ, но остается ООН.

16:41 Корпорация Xerox Holdings прекратила все поставки в Россию. Об этом говорится в заявлении компании.

Xerox выпускает принтеры, контроллеры печати, сканеры, бумагу и программное обеспечение.

15:41 «Авито» блокирует объявления по установке VPN-сервисов, утверждает ТАСС.



«На сайтах „Авито“ и „Юла“ ранее стали распространять объявления об установке VPN-сервисов и продаже подписок на них, стоимость подписок на сервис составляла от 50 до 500 рублей в период от месяца до года», — пишет агентство.

15:38 Более 100 человек сообщили о насилии на акциях протеста в городах России, передает руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в телеграме.

«В ходе мониторинга правозащитники выявили 113 жалоб на необоснованное применение силы, совершенное сотрудниками МВД и Росгвардии с 24 февраля 2022 года в 11 регионах страны, — рассказал Чиков. — Большинство сообщений поступило из Москвы и Санкт-Петербурга. Удары задержанным наносились (в том числе дубинками) по различным частям тела, в частности, по голове. Также активно применялись электрошокеры. У нескольких избитых зафиксированы черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга».

15:27 В Петербурге в общественном туалете на Дворцовой площади сделали скидку в размере 50% для силовиков, передает «Фонтанка».



«Стоимость посещения — 50 руб. Льгот нет», — сказано в объявлении на сортире. Ниже размещено уточнение: «Полиция, Росгвардия, ОМОН — 25 руб.».

Скидки для представителей силовых структур решили ввести «с той недели, когда тут ОМОН появился и оцепление», рассказали изданию. «Да и то только когда они на работе. Потому что тут ротами ходят, ротами!» — заявила кассир.

15:00 В Омском медицинском университете 19 марта пройдет очередной флешмоб с символикой Z. Студентам-медикам разослали заранее заготовленный текст, передает «Омское гражданское общество».

«Весь сценарий <…> и слова, которые будут произносить студенты, согласованы с администрацией университета, и аудитория нам выделена, — говорится в рассылаемом сообщении. — Нам нужно много людей».

Речь, по задумке организаторов, должны сказать пять человек. Затем они должны включить фонарики так, чтобы получилась «буква Z или V». «Тут еще не определились пока что какую букву», — сказано в методичке.

14:21 На открытии Московской биржи доллар стоит 105,01 рубля (-2,99 рубля к уровню закрытия предыдущей сессии), евро — 112,51 (-5,19 рубля).

Рубль укрепляется благодаря надеждам участников рынка «на достижение прогресса в росийско-украинских переговорах», отмечает «Финмаркет».

14:13 Лидер эсеров в Госдуме Сергей Миронов задается вопросом, почему федеральные власти и ФАС обращают внимание только на рост цен на сахар, а не на другие продукты первой необходимости.

«У меня, как и у многих граждан, возникают два вопроса. Почему речь идет только о сахаре? Почему и речи нет о госрегулировании? — заявил он (цитату предоставила Тайге. инфо его пресс-служба). - За последние две недели цены выросли на многие повседневные товары и продукты питания, включая крупы, молочную продукцию, фрукты и овощи. Об этом сообщают граждане, это доказывает и мониторинг цен, который проводит наша партия. Почему внимание правительства вновь концентрируется только на сахаре? Полтора года назад тоже занялись сахаром, его стоимость зафиксировали, а на остальные продукты цены „улетели“, мы получили рекордную инфляцию».

В Новосибирске, напомним, за неделю продукты первой необходимости подорожали на 10−20%.

13:57 Украинский производитель сверхлегких самолетов «Аэропракт» прекращает сотрудничество с дилерами в России и Белоруссии. Об этом сообщил дилер «Аэропракта» из Красноярска Влад Черкасов.

«Спасибо за надежные крылья вывозившие на протяжении тысяч летных часов в суровых сибирских условиях в чистое небо над облачностью, за теплый салон А-32-го, за разбег в 100 м. и „крейсер“ в 100 узлов. „Двадцать второй“ стал летающей партой для сотен росийских частных пилотов. Спасибо семье „Аэропракт“ за опыт полученный в процессе совместной работы», — написал Черкасов в фейсбуке.



13:53 Немецкий производитель комплектующих для грузового транспорта SAF-holland заявил о приостановке инвестиций в России.

13:19 Новосибирское правительство установило проведение госзакупок без конкурса у единственного поставщика, если они проводятся для:

— «обеспечения деятельности» облправительства, заксобрания, Контрольно-счетной палаты и государственных казенных учреждений региона, а также органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений

— «выполнения государственных заданий» государственными бюджетными и автономными учреждениями Новосибирской области.

— «реализации национальных проектов и государственных программ» РФ.

— «выполнения муниципальных заданий муниципальными бюджетными и автономными учреждениями».

В качестве обоснования использован Федеральный закон №46, подписанный 8 марта. По нему до 31 декабря 2022 года региональные власти сами могут при желании ограничивать закупки.

Причем «заключение контракта с единственным поставщиком подлежит согласованию государственным заказчиком с рабочими группами, созданными в соответствии с распоряжением правительства Новосибирской области». Таких «рабочих групп» будет три в зависимости от цены контракта: до 50 млн чиновники решили ограничиться непосредственно самим заказчиком (министерство или учреждением), от 50 до 300 млн — придется согласовывать с «межведомственной рабочей группой по закупкам», от 300 млн — с «межведомственной рабочей группой по крупным закупкам». Что это будут за «рабочие группы», не уточняется.

12:54 55-летний депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев, прошедший в парламент по списку партии, выступил за интеграцию России и Северной Кореи.

«Отмечу, что КНДР активно выступает на международной арене за снятие санкций в отношении России, учитывая, что сама страна находится в жесткой экономической блокаде, организованной коллективным Западом. Я считаю, что и нам необходимо снять санкции с КНДР и взять курс на углубление нашей интеграции, способствовать развитию общих проектов и совместно выполнять глобальные задачи. Я благодарен корейскому народу за постоянную поддержку, они всегда становятся рядом и помогают, отдают голос в поддержку России, понимая, что поддерживая нас, они поддерживают и свою страну», — цитирует Тайсаева сайт КПРФ.

Новосибирская Монстрация еще в 2018 году всё предсказала.







12:45 Из Иркутска поступило загадочное сообщение.





12:21 Фирма «Русское Поле-Логистик» подала заявку на регистрацию логотипа «Дядя Ваня». Его айдентика копирует внешний вид бренда всемирной сети ресторанов быстрого питания McDonald’s, заметил Forbes.

Но дело в том, что якобы придуманный «Русским полем» логотип, ранее опубликовало известное сообщество «Лентач». Оно размещало ироничный пост о том, «как будет выглядеть импортозамещение зарубежных компаний», и в нем придумало «Дядю Ваню» с перевернутым аналогом логотипа McDonald`s.

«В России регистрируют новую торговую марку „Дядя Ваня“ вместо McDonald’s. И что вы думаете, стали ли они запариваться с логотипом? Нет, просто украли наш мем спустя сутки после публикации. Ну и что будем с ними делать?», — отметили в паблике.

ООО «Русское Поле-Логистик» зарегистрировано в Люберцах в 2002 году. Его выручка в 2020-м, по данным «Контур.Фокус», составила лишь 37,9 млн рублей, чистая прибыль — 3,9 млн. Фирма принадлежит Тиграну Телунцу. Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин («ЕР») предложил открыть российскую сеть быстрого питания под названием «У дяди Вани».

12:03 Сайты МЧС России и его региональных управлений стали недоступны утром 17 марта. Утверждается, что на них «идут технические работы».

«Уважаемые посетители, сервис „Обращения граждан“ функционирует в штатном режиме.

Подать обращение вы можете по ссылке здесь», — говорится на ресурсах.

11:48 Twitter удалил 50 тыс. недостоверных материалов о событиях в Украине, сообщила вице-президент компании по публичной политике Шинейд МакСуини.

10:48 Депутат заксобрания Красноярского края Александр Глисков (ЛДПР) предложил на сессии заслушать правительство региона «по текущей экономической ситуации и принимаемых мерах по поддержке бизнеса и сдерживанию цен».



«К сожалению, большинство депутатов меня не поддержало в этом начинании. Что думаете, земляки?», — написал Глисков в телеграме.

Большинство в красноярском парламенте подконтрольно «Единой России».

10:10 Советский районный суд Томска оштрафовал местного жителя Станислава Кармакских на 45 тыс. рублей из-за присутствия на акции 6 марта. Его признали виновным по статье о «дискредитации» ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

При этом в решении суда прямо указано, что Кармакских находился в составе группе граждан рядом с местом проведения группового пикета и выражал «молчаливую поддержку» его «противоправным целям».

Дело рассматривал судья Роман Зайнулин.

Главное на утро 17 марта



• Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак потребовал уволить бывшего вице- премьера РФ Аркадия Дворковича из фонда «Сколково» за «национал-предательство». Возглавляющий сейчас международную шахматную федерацию FIDE Дворкович ранее заявил, что в России и Белоруссии не должны проводиться официальные шахматные мероприятия, а их игрокам должно быть запрещено представлять свои страны на международных соревнованиях.



Турчак сказал и про «пятую колонну» и про «самоочищение общества». Он сделал это сразу после выступления Путина на заседании с членами правительства и губернаторами, где президент выражался примерно так же.

• Роскомнадзор ограничил доступ к сайту изданию BBC News. Всего 16 марта российские власти заблокировали в стране более 30 информационных ресурсов, в том числе иностранных.

• Международный суд ООН в Гааге вынес постановление, требующее от России остановить боевые действия.

• Испанские власти в задержали яхту Crescent, которая, как предполагается, принадлежит внесенному в санкционный список ЕС главе «Роснефти» Игорю Сечину, передает Reuters.

• Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объявил, что приостанавливает рассмотрение всех жалоб против РФ из-за того, что Россия перестала быть членом Совета Европы. При этом у россиян остается возможность жаловаться на власти в рамках ООН в комитеты, связанные с нарушением прав человека. Критерии для обращения аналогичны, но срок существеннно длиннее — до 5 лет.

«Комитеты также выносят временные обеспечительные меры, а их решения (Соображения) являются обязательными в силу международного права и в силу российского права, что неоднократно подтверждали КС РФ и ВС РФ. Увы, Комитеты не присуждают компенсацию. Ее могут присудить российские суды на основании решений комитета, но тут ничего не мешает и отказать», — прокомментировал адвокат и правозащитник Павел Чиков.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».