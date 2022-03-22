Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 18

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и СМИ продолжают блокировать.

14:16 Американская фармацевтическая компания Eli Lilly решила приостановить поставки препарата «Сиалис» в Россию, сообщила РБК директор по связям с общественностью и доступу препаратов компании Екатерина Ибрагимова.

«Сиалис» — средство лечения эректильной дисфункции. Препарат не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и имеет более пяти аналогов в России.

14:00 Иск о признании неправомерными действий Роскомнадзора и Генпрокуратуры по блокировке Тайги.инфо подан в суд. Редакция выполнила требования регулятора, хотя и считает их незаконными, но доступ к ресурсу до сих пор ограничен.

Все подробности нашего иска читайте здесь.

13:30 Японская электротехническая корпорация NEC приостановила оформление новых заказов на свою продукцию и услуги в России, передает ТАСС.

12:20 Спикер горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев («ЕР») направил помощникам депутатов собственное распоряжение об «экономии бумаги в совете депутатов». Об этом сообщили представители независимой коалиции «Новосибирск 2020».

«В горсовете Новосибирска помощников депутатов просят экономить бумагу. Видимо, что-то случилось», — отметили в коалиции.

Ранее стало известно о резком подорожании бумаги для печати в России, она исчезает с прилавков. Финская химическая компания Kemira перестала поставлять в Россию и Белоуссию хлорат натрия, с помощью которого бумага становится белой и пригодной для использования. Позже крупный производитель офисной бумаги SvetoCopy из Ленинградской области прекратил выпуск листов А4.

11:50 Датско-шведская компания-производитель молочных продуктов Arla временно приостановила продажу кефира, сославшись на то, что упаковка продукта с изображением стилизованных куполов собора Василия Блаженного ассоциируется с Россией. Продукт вернется в магазин с другим дизайном позже.

11:30 Тарифы на мобильную связь из-за кризиса, вызванного ситуацией на Украине, могут повысится на 10−20% в России за год, считают опрошенные «Интерфаксом» эксперты.

11:00 Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings до 15 апреля отзовет свои рейтинги, присвоенные организациям и другим эмитентам в России. Это будет сделано в соответствии с решением Евросоюза.

09:58 Под Ачинском (Красноярский край) после серьезной аварии опрокинулась фура с сахаром и перекрыла федеральную трассу Р-255 «Сибирь», передает «Проспект мира». По дороге рассыпались продукты.

«По предварительной информации, девушка-водитель 1988 года рождения автомобиля Тойота Витц выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Митцубиси Функантер, за рулем которого находился мужчина-водитель 1988 года рождения. В результате происшествия оба водителя госпитализированы», — прокомментировали в ГУ МВД по Красноярскому краю. На участке трассы организовано реверсивное движение.

Ранее магазины столкнулись с ажиотажным спросом на сахар. Торговые сети начали ограничивать продажу товара в одни руки, цены на него подскочили.



24.мвд.рф

09:37 США осудили запрет на деятельность в России корпорации Meta (признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ). Об этом в твиттере написал глава пресс-службы Государственного департамента Нед Прайс.

Напомним, председатель Тверского районного суда Москвы Ольга Солопова удовлетворила иск Генпрокуратуры о признании корпорации Meta «экстремистской организацией» и запрете ее деятельности в РФ. В Meta входят Facebook, Instagram, уже заблокированные, а теперь признанные экстремистскими и запрещенные в России, а также мессенджер WhatsApp. Но решение суда по просьбе прокуратуры не распространили на WhatsApp.

Главное на утро 22 марта

• В России заблокировали сайт телеканала Euronews.

• Французский банк BNP Paribas ушел из России. Компания предупредила корпоративных клиентов, что с конца марта не будет проводить транзакции. С российскими физлицами банк не работал уже несколько лет.

• Певица Вера Брежнева уехала из России. В соцсетях она опубликовала фото из гуманитарного центра помощи украинцам и показала детские рисунки.

• С 24 февраля в Украине погибли 925 мирных жителей, говорится в докладе ООН. Ранены около 1,5 тыс.

• Математик родом с Украины, ассистент кафедры дискретной математики МФТИ Константин Альмезов покончил с собой в Москве. Он вырос в Донецке, окончил Донецкий национальный технический университет, в 2016-м уехал в Киев, а в 2018-м приехал в Россию, чтобы заниматься аддитивной комбинаторикой — наука между комбинаторикой и теорией чисел.

26 февраля 2022 года Альмезов попытался уехать их России в Украину, пишет Медуза*, но его задержали при посадке в автобус, а потом арестовали за «мелкое хулиганство» на 15 суток за то, что якобы нарушил общественный порядок на автовокзале. Но сам Ольмезов в предсмертной записке называл иную причину: «Виной тому, думаю, мой дурной язык и один человек, с которым я сгоряча поделился своими планами. Будучи арестованным, я счел, что свобода моя отнята навсегда, и прямо сказал в лицо ФСБ все, что думаю о происходящем. Это было глупо, но не могло быть иначе. Это было последнее, чем я мог их ударить, и я бил изо всех сил».

Уже после выхода из спецприемника, 20 марта, Альмезов покончил с собой. В предсмертной записке были и такие слова: «Несвобода для меня хуже смерти».

*По версии Минюста Р Ф , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

