Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 22

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и СМИ продолжают блокировать. Федеральные власти вводят новое уголовное наказание.

Главное на утро 26 марта



• Apple и Google официально отказались от поддержки платежных карт «Мир». Таким образом, «Мир» не будет работать в магазинах Apple Pay и Google Pay.



• Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вводит наказание за «фейки» о работе российских властей за рубежом, говорится на портале правовой информации.

По ст. 207.3 УК максимальное наказание составляет 15 лет колонии. Она появилась в Уголовном кодексе 4 марта, через неделю после начала «спецоперации», и в ней шла речь только о наказании за «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ».

• Стриминговый сервис Spotify полностью приостановит работу в России с апреля. Компания сообщила, что стремились сохранить работу в России, чтобы у пользователей был доступ к надежным и независимым источникам информации. Но недавно принятые в России законы, накладывают дополнительные ограничения на доступ к информации, ликвидирует свободу выражения мнений и криминализирует некоторые виды новостей, а это может угрожать и сотрудникам, и, возможно, слушателям, считают в Spotify.

Spotify запустилась в России летом 2020 года и называли решение самым успешным выходом на новый рынок в своей истории.

• Ювелирная корпорация Tiffany & Co приостановила закупки российских необработанных алмазов и бриллиантов.

*По версии Минюста Р Ф , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.