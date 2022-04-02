Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 29

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и СМИ блокируют, журналистов продолжают объявлять «иностранными агентами».

16:00 В ОВД-инфо** уточнили, что речь идет все-таки о 18 задержанных в Новосибирске. 16 находятся в отделе полиции №3 «Заельцовский». Еще двоих отпустили.

Один из задержанных, который находит в отделе «Заельцовский» сообщил Тайге.инфо, что паспорта им теперь вернули.

15:33 По данным ОВД-инфо**, в Новосибирске на Красном проспекте задержаны уже 29 человек. 16 из них везут в отдел полиции «Советский», 12 человек — в «Заельцовский» одного - в «Центральный».

Корреспондент Тайги.инфо сообщал, что у некоторых из них отбирали телефоны. У задержанных в отделе полиции «Заельцовский» забрали паспорта после оформления протокола о доставлении, сообщил редакции один из задержанных.

15:26 Один из задержанных в Новосибирске сообщил Тайге.инфо, что вместе с ним в отделе полиции №3 находятся еще 10 человек.

15:10 Одного из задержанных в Новосибирске зовут Владимир Салтевский, сообщили Тайге. инфо читатели. Он смог провести одиночный пикет в районе метро «Красный проспект» — на плакате у него было произведение сотрудника кафедры дискретной математики МФТИ Константина Ольмезова.

Вот одна из его частей:

«Хотят ли русские хоть что-то изменить?

Спроси об этом у оставшегося СМИ

Хотят ли русские искоренить нацизм?

Спроси об этом у студента с буквой „цыц“»

Украинский математик Ольмезов покончил с собой после того, как не смог вернуться на родину из России после 24 февраля. Его задержали полицейские при попытке выехать, он был арестован на 15 суток за «мелкое хулиганство». Уже после выхода из спецприемника он совершил суицид, говорили его знакомые журналистам.

Предоставлено читателями

15:01 Читатель из Красноярска прислал сообщение через нашего новостного бота в телеграме, что на Площади Мира сейчас никого, кроме полицейских. «Ходят под дождем», — отметил он.

14:54 А это центр Бердска.

14:36 В Новосибирске начались задержания. Корреспондент Тайги. инфо сообщает о задержании 8−10 человек на Красном проспекте. Они ничего не скандировали, силовики начали отбирать у них телефоны.

Журналистов не пускают к автозакам.

14:22 Прокладки и тампоны привычных европейских брендов в России могут сменить товары женской гигиены из Японии и Китая, сообщила руководитель отдела аналитики исследовательской компании NTech Дарья Акимова агентству РИА Новости.

Она считает, что они «будут дешевле уже представленной продукции».

14:01 В Новосибирске полицейский пригрозил журналистам Тайги. инфо и НГС. Новости задержанием на «массовом мероприятии» из-за того, что их жилетки прессы якобы не соответствуют приказу Роскомнадзора.

Наш корреспондент работает на мероприятиях с редакционным заданием, удостоверением и в жилетке с надписью «Пресса».

Фото Тайги. инфо

13:54 В Новосибирске сегодня пока так. Полиция проверяет документы у девушки.

Фото Тайги. инфо

13:40 Россияне в январе-марте 2022 года сократили расходы на такси и личные автомобили, пишет ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

При этом увеличились затраты на общественный транспорт.

13:11 А в Иркутске задержаны Екатерина Пименова и Анна Степанова, которые вешали зеленые ленточки на деревьях.

Девушек отвезли в 5-й отдел полиции, передает ОВД-инфо**. Неизвестно, в каких именно действиях полицейские усмотрели нарушения закона.



Фото t. me/irk_insider

12:58 В Новосибирске на площади Ленина задержали активистку Яну Дробноход. Она была в футболке с надписью «Я/Мы Сергей Фургал».

Полицейские заявили, что она проводит одиночный пикет, и увезли ее в отдел «Центральный», передает ОВД-инфо**.

12:44 Кстати, у ГПНТБ сегодня было запланировано только одно мероприятие — акция «Зажги синим» в рамках всемирного дня распространения информации о проблемах аутизма. И сейчас территория заблокирована военными.

Социальная акция была согласована с мэрией, рассказали Тайге. инфо организаторы.

«Представляете, каково родителям и детям с РАС такое соседство? И зачем столько военных в центре города? Что-то случилось?» — написала в твиттере независимый депутат горсовета Хельга Пирогова.

12:26 Военные у ГПНТБ Сибирского отделения РАН в Новосибирске.

Предоставлено читателем



12:21 В Новосибирске полицейские пришли с обыском к Екатерине Василенко, передает ОВД-Инфо**.

У девушки изъяли телефон, ее увезли в отдел полиции «Октябрьский». По информации ее близких, следственные действия проводят по делу о ложном сообщении о минировании (ст. 207 УК). Ранее девушка участвовала в акциях протеста.

12:01 В центре Новосибирска у Краеведческого музея прямо на тротуаре поставили полицейские автозаки и автобусы, передает корреспондент Тайги.инфо.

А на площади Пименова у ГПНТБ собрались люди в военной форме.

Фото Тайги. инфо

11:50 Поставщики судового топлива прекращают обслуживание российских судов в портах Средиземного моря, сообщает Reuters со ссылкой на пять источников.

Суда под российским флагом не могут получить топливо на Мальте, в Гибралтаре и в испанском Альхесирасе. Представитель правительства Мальты подтвердил, что страна не разрешает судам под российским флагом заходить в свои порты, чиновник испанского минтранса отметил, что некоторые поставщики могли принять решение самостоятельно.

11:19 Экс-советник президента РФ, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев призвал легализовать цифровые валюты для международных расчетов, «поскольку бизнес в любом случае будет вынужден использовать их для обхода санкций». Об этом сказал агентству РИА Новости.

11:00 Сибирские предприятия, связанные с радиоэлектроникой и оборонной промышленностью, а также научные институты попадут под новые санкции США. В списке оказались новосибирские «ОКБ „Салют“» и «НПП „Восток“».



10:30 Выпускник Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) Руслан Достовалов ушел с одного из руководящих постов в Газпромбанке. Он не хочет быть причастен к компании, чьи дочерние структуры «пропагандируют ненависть на телеканалах».

Все подробности читайте здесь.

10:00 Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) 20 российских регионов и городов в рублях и иностранной валюте.

Рейтинги, в частности, отозваны у Красноярского и Алтайского краев, а также у Новосибирской области и Новосибирска.

Главное на утро 2 апреля



• Минюст РФ внес в список «СМИ-иноагентов» восемь человек: корреспондентку Медиазоны* Аллу Константинову, бывшую ведущую Дождя* Марию Борзунову, основательницу The Bell Елизавету Осетинскую и главного редактор издания Ирину Малкову, журналиста дагестанской газеты «Новое дело» Мурада Мурадова, депутата госсовета Коми от КПРФ Виктора Воробьева, публициста и блогера Евгения Понасенкова, а также психолога Анну Голубеву.



«Прежде всего это абсолютно незаконно, ни копейки я ниоткуда не получал, — прокомментировал решение Панасенков. — Я буду оспаривать это в суде, конечно. Мы знаем наши суды, я понимаю, насколько это бессмысленно. Все, что сегодня происходит, это агония. Все чиновники, которые пытаются мне гадить, под собой же роют колоссальную яму. Они оставляют Россию без интеллектуальной поддержки, все прекрасно знают сколько лет я создавал и пропагандировал настоящую русскую культуру, причем не за бюджетные деньги, а всегда самостоятельно».

• Министерство торговли США опубликовало список еще из 120 российских и белорусских юридических лиц, которые попадут под новые санкции. Там оказались судостроительный завод «Звезда», Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) имени Жуковского и другие российские предприятия, связанные с оборонным, аэрокосмическим и морским секторами.

• Люксовые fashion-бренды отказываются продавать свои товары покупателям из России, утверждает «Коммерсантъ FM». С невозможностью сделать покупки в бутике столкнулись русскоговорящие клиенты Chanel в Дубае и Милане.

• МИД Болгарии объявил первого секретаря посольства России в Софии персоной нон грата.

• Сбербанк прекращает работу офиса в Лондоне, а «Газпром» прекратил участие в Gazprom Germania Gmbh и во всех ее активах.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».



***Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.