Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 32

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и СМИ блокируют. Airbnb уходит.

15:13 Безвизовый въезд в Албанию разрешен гражданам России с 1 мая по 30 сентября 2022 года для туристических поездок сроком до 90 дней. Об этом говорится на сайте албанского посольства в Москве.

«Согласно постановлению совета министров Республики Албания <…> ежегодно с 1 мая по 30 сентября всем гражданам РФ разрешен безвизовый въезд и пребывание на территории Республики Албания для туристических поездок сроком на 90 дней (выезд с территории Республики Албания до 30 сентября включительно)», — сказано в сообщении.

Въезжающие в республику граждане РФ должны предъявить сертификат вакцинации от коронавируса (вакцина «Спутник V» признана и применяется в Албании), или отрицательный тест на коронавирус. Все документы нужно подавать на английском языке.

15:00 Студентов Новосибирского государственного университета позвали на работу в Федеральную службы безопасности (ФСБ). Их просят обращаться в центр развития карьеры.

Предоставлено читателем

13:36 Минпросвещения разослало в российские школы рекомендации о проведении в 5−11 классах уроков на тему «Антироссийские санкции и их влияние на отечественную экономику», узнал «Коммерсантъ».

Учитель должен «показать возможности России по преодолению негативных последствий санкционного давления западных стран на экономическую сферу жизни нашего общества». В ходе урока предлагается использовать цитаты Путина и премьер-министра Михаила Мишустина.

В документе также есть ссылка на видео об импортозамещении, в котором говорится, что с 1990-х импортной продукции в России было больше и якобы «внедрялась идея превосходства любой импортной продукции и неспособности российских производителей внедрять свои аналоги». Но к 2022 году ситуация, по версии авторов, кардинально поменялась и российских товаров стало гораздо больше.

Более того, в конце урока школьники должны будут заполнить анкету с вопросами: «Справедливы ли санкции в отношении России?», «Приведут ли санкции к укреплению экономики России?», «Кто понесет больше экономические потери?». На последний вопрос дается три варианта ответов — Россия, страны НАТО, все страны мира.

Эксперт в области социально-экономического развития регионов Наталья Зубаревич отказалась изучить методичку по просьбе издания. «Зачем мне читать эти методички? И так понятно, что мы потеряем наиболее передовые технологические отрасли, — цитирует ее „Ъ“.— Торопиться не надо, пусть детям озвучат эти методички, а потом жизнь покажет, как есть. Летом или уж точно осенью дети придут домой и сами увидят, что в семье нет денег, что нет возможности купить какие-то товары».

13:15 С 24 февраля по 31 марта с территории РФ пытались незаконно вывести наличности на 104 млн рублей. За аналогичный период 2021 года показатель составил 67 млн рублей, рассказали в Федеральной таможенной службе (ФТС) «Известиям».

Средства были незадекларированы в случаях, когда этого требовало законодательство, или превышали установленные со 2 марта лимиты. Напомним, федеральный власти запретили вывозить из РФ иностранную валюты свыше $ 10 тыс.

«В 90% случаев деньги вывозились гражданами РФ, что обусловлено их беспокойством за свои сбережения в условиях обострившейся геополитической обстановки и санкционного давления на страну», — рассказал замруководителя ФТС Олег Губайдулин.

12:16 Исполнительные производства в отношении военнослужащих, участвующих в боевых действиях, будут приостановлены в России. Решение касается участников «спецопрации» в Украине, сообщили в УФССП по Иркутской области.

«Для того, чтобы приостановить исполнительное производство необходимо предоставить судебному приставу-исполнителю оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих наличие оснований для приостановления, — рассказали в ведомстве. —Предоставить документы должностным лицам ФССП России могут представители сторон исполнительного производства, которые вправе совершать от их имени все действия, связанные с исполнительным производством. Судебный пристав вправе самостоятельно инициировать приостановление исполнительного производства, если ему стали известны обстоятельства, являющиеся основаниями для такого приостановления».

11:29 Япония с 5 апреля вводит запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, к которым относятся, например, люксовые автомобили и дорогой алкоголь. Всего в списке 19 категорий различных товаров.

«К вывозу в Россию запрещены автомобили стоимостью выше 50 тыс. долларов — в таком ценовом диапазоне находятся, например, автомобили Lexus концерна Toyota, мотоциклы дороже примерно 5 тыс. долларов, рояли дороже 1700 долларов, ювелирные изделия стоимостью выше 350 долларов и одежда дороже 870 долларов, — пишет РИА Новости. — В списке указаны также лодочные моторы ценой выше 11 тыс. долларов, лыжные костюмы и обувь, купальники и шелковые рубашки, спортивная обувь и кожаные изделия дороже примерно 870 долларов».

11:24 Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги Evraz, X5 Retail, Petropavlovsk, Nord Gold, Yandex N. V, Globaltrans, EuroChem Group AG и Eurasia Drilling Company «по причинам делового характера», передает «Интерфакс».

Также отзыв коснулся их дочерних компаний, специализирующихся на размещении облигаций.

11:20 В Забайкалье школьные обеды могут подорожать почти в два раза. Чиновники задумались над пересмотром содержания питания.

«У нас определена сумма на питание ребенка в школе в 86,45 рублей для того, чтобы кормить ребенка в день, а сегодня в связи с удорожанием продуктов в эту сумму сложно вписаться, — заявила и.о. министра образования края Татьяна Клименко. — Предприниматели представили [данные], что стоимость может колебаться от 120 до 180 рублей. Реально требуются какие-то действия со стороны всех заинтересованных структур, чтобы выровнять эту ситуацию. Либо держать цены на приобретение продуктов на каком-то минимуме, либо пересматривать вообще содержании питания детей».

10:27 Расходы Минобрнауки России, Российского фонда фундаментальных исследований и Государственного Эрмитажа сокращают на 17 млрд, 1,15 млрд и 410,1 млн рублей соответственно. Это следует из отчета о ректорском совещании Санкт-Петербургского государственного университета.

«В связи со сложным макроэкономическим положением, обусловленным введением незаконных ограничений в отношении нашей страны со стороны недружественных стран, правительство РФ поручило главным распорядителям бюджетных средств (в том числе СПбГУ) подготовить и представить к 15 марта 2022 предложения по сокращению бюджетных ассигнований, предусмотренных указанным распорядителям в соответствии с законом о федеральном бюджете на 2022 год, в размере не менее 10% от общего объема бюджетного обеспечения, за исключением публичных обязательств, к которым относятся оплата труда, стипендиальные выплаты и выплаты детям-сиротам», — поясняется в сообщении.

«При этом некоторые главные распорядители бюджетных средств (в том числе МГУ [Московский государственный университет]) не представили предложений, что привело к инициированию правительством Российской Федерации в их отношении процедуры принудительной оптимизации в 10%, без предоставления дополнительной поддержки», — говорится в отчете.

Сам же СПбГУ решил сократить расходы на 250 млн рублей, но они будут компенсированы из федерального бюджета. Вуз утверждает, что «стал единственным главным распорядителем бюджетных средств, которому правительством РФ была одобрена бюджетная поддержка, полностью покрывающая размер секвестра».

10:10 В томской гордуме отключили возможность участвовать в сессиях по видеоконференцсвязи. Прежде, находящиеся не в городе политики, например независимый депутат Андрей Фатеев, объявленный в розыск в России по делу сторонников Алексея Навального, имели возможность обсуждать вопросы и голосовать.

«Совет думы постановил провести следующее заседание 4 апреля вовсе без использования ВКС. Чем лишил как минимум двух депутатов в нем участвовать, что выглядит как намеренное изолирование меня и Андрея Фатеева», — написал представитель «Яблока» в гордуме Артем Канарёв.



«К сожалению, мы воочию видим как деградирует система управления в стране, в городе. Ведь это не просто лишение слова, а еще и лишение возможности услышать альтернативные точки зрения и изменить свое решение, если оно может привести к ошибке. Волей других депутатов я не смогу участвовать и доносить мнение моих избирателей. А следовательно, у них не остается способа легально участвовать в жизни Томска. В лучшем случае они уедут, а город обеднеет. При этом работа онлайн продиктована карантинными условиями, и не имеет на данный момент оснований к прекращению — или ковид неактивен в помещениях думы?» — добавил Канарёв.

Фатеев связал решение с прямым указанием спикера гордумы Чигиса Акатаева («ЕР»). «В прошлом году Акатаев выпрашивал деньги на систему видеосвязи. В итоге было потрачено 2,5 млн. Насколько целесообразно потрачены немалые средства из бюджета города — вопрос для прокуратуры. Они боятся уже даже услышать альтернативное мнение», — отметил он.



Главное на утро 5 апреля



• Компания Airbnb приостановила деятельность в России и Белоруссии.



«Это означает, что бронирования жилья и впечатлений в России и Беларуси прекращено, а гости из этих стран больше не смогут оформить бронирование где бы то ни было, — говорится в сообщении компании.

• Комиссия Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) рекомендовала сделать выговор 20 студентам, задержанным во время акций протеста. Об этом говорится на сайте вуза.

При этом на том же ректорском совещании рассматривался вопрос о сокращении бюджета вуза почти на 250 млн рублей в рамках поручения правительства РФ «в связи со сложным макроэкономическим положением». В то же время кабмин одобрил СПбГУ бюджетную поддержку, «полностью покрывающую размер секвестра», отметили в вузе.

• Власти Италии намерены выслать несколько десятков российских дипломатов. Список будет объявлен 5 апреля.

• Евросоюз разрабатывает новый пакет санкций против России. Планируется, что в него войдут ограничения на лизинг самолетов, экспорт и импорт авиационного топлива, стальных изделий и предметов роскоши, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на два источника.

• Австралия вводит запрет на экспорт предметов роскоши в Россию. Ограничения затронут табачные изделия, вино, жемчуг, а также ювелирные изделия.

• На фоне блокировок части соцсетей месячная аудитория «ВКонтакте» впервые превысила 100 млн пользователей, сообщила пресс-служба социальной сети.

*По версии Минюста Р Ф , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».



***Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.