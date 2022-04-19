Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 46

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и СМИ блокируют. «Яндекс» убирает из поисковой выдачи ресурсы, неугодные властям.

17:38 Тайга.инфо поговорила с режиссером Виталием Манским о сорванном «Артдокфесте», документальном кино и документальным кино в России.

«Откровенно говоря, болезнь, которая охватила общество, более чем очевидна. Было понятно, что в ее следствии „Артдокфесту“ будет очень сложно сохранить свое существование, а его проведение будут ограничивать. Задолго до начала фестиваля его зацензурировали, затронув даже имиджевую составляющую», — отметил Манский.

Всё интервью читайте здесь.

17:18 Немецкий производитель бытовой химии Henkel прекращает бизнес в России из-за ситуации в Украине.

«На фоне текущих событий мы приняли решение прекратить свою деятельность в России. Процесс исполнения сейчас готовится. Мы будем тесно сотрудничать с нашими командами в России над деталями, чтобы процесс был упорядочен», — говорится в заявлении компании.

2,5 тыс. сотрудников в России будут продолжать работать и получать зарплату, подчеркнули в корпорации.

«Как глобальная компания с коллегами из более чем 120 стран, мы твердо верим, что взаимоуважение, гуманность и мирное разрешение конфликтов должны преобладать», — подчеркнули в Henkel.



16:51 В Новосибирске так.

Предоставлено читателями

16:26 Журналистов moloko plus Павла Никулина и Артема Драчева, снимавших акцию протеста 6 марта, оштрафовали на 10 тыс. рублей, сообщил сам проект. Лефортовский районный суд Москвы признал их виновными в участии в несогласованном массовом мероприятии (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

«Мы будем обжаловать», — отметили в редакции.

При этом журналисты на работали на акции в жилетах прессы. Их задержали перед началом митинга, а отпустили только через шесть часов.



16:16 «Детский мир» приостанавливает инвестиционную программу из-за высокой «макроэкономической неопределенности». Об этом заявила гендиректор компании Мария Давыдова.

«Первый квартал 2022 года был отмечен серьезными сложностями для Компании, сектора розничной торговли и экономики России — нашего ключевого рынка, в целом. Волатильность на валютном рынке, значительно ускорившийся темп инфляции, сбои в системе поставок, рост стоимости финансирования, объявления об ограничении или полном прекращении работы в России со стороны поставщиков и многие другие факторы вынуждали нас действовать быстро, решительно, искать выход из любой ситуации, — рассказала Давыдова. — <…> Ввиду высокой макроэкономической неопределенности мы приняли решение временно приостановить нашу инвестиционную программу».

15:20 Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что школьники начнут изучать историю с первого класса.



«Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память. И мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса», — цитирует Кравцова РИА Новости.

Традиционно в нынешней системе образования уроки истории начинались только с 5 класса. Причем школьники начинают со всеобщей истории древнего мира, затем — Средних веков. История России начинается параллельно с изучением истории Средний веков в 6 классе.

14:36 Цены на услуги в частных стоматологических клиниках Новосибирска выросли примерно на 10%, сообщили корреспонденту Тайги. инфо в одной из них.



По данным Новосибирскстата, средняя цена лечения кариеса и установки пломбы в Новосибирске с февраля 2022 года выросла с 2046 рублей до 2215 рублей.

14:14 Компания Stellantis, владеющая 14 брендами, среди которых Citroën, Dodge, Opel и Peugeot, решила приостановить производство машин в Калуге.

«Учитывая быстрое ежедневное увеличение количества перекрестных санкций и логистические трудности, Stellantis приостановила свою производственную деятельность в Калуге, чтобы обеспечить полное соблюдение всех перекрестных санкций и защитить сотрудников», — говорится в заявлении компании.

14:07 Жены бурятских военнослужащих попросили убрать растяжку с буквой Z, которую власти повесили на скульптуру головы Ленина в центре Улан-Удэ. Но они попросили заменить ее на другую — с буквой V, передают «Люди Байкала».

Женщины утверждают, что их родственники «работают» в Украине именно под буквой V.



13:57 Читатели продолжают присылать фотографии с улиц Новосибирска.

Из-за последних репрессивных поправок в УК и КоАП РФ мы вынуждены замазывать некоторые слова.

Также через нашего бота в телеграме прислали фотографию из красноярского Академгородка.

13:00 В Новосибирске началась забастовка водителей мусоровозов компании «Эко Транс-Н», связанной с корпорацией «ВИС». В регионе ранее решили приостановить работу мусоросортировочного комплекса из-за проблем с мусорной реформой и региональным оператором.

«Эко Транс-Н» вывозил отходы по договору с региональным оператором «Экология-Новосибирск», который также подконтролен группе «ВИС».

Все подробности читайте здесь.



Тайга.инфо ранее выяснила, что основатели корпорации связаны с топ-менеджерами Газпромбанка, бывшими соратниками президента Р Ф Владимира Путина, банкирами, которыми интересовалась ФСБ, высокопоставленным силовиком, обвинявшимся в коррупции, и руководством «Единой России».

12:00 Депутат гордумы Томска от ЛДПР Юрий Ворошилин предложил мэрии создать муниципальную криптовалюту. Об этом сообщил телеграм-канал Tomskpolit.



10:20 Новый пакет санкций Японии против России вступил в силу 19 апреля. Страна запретила импорт российской древесины, алкоголя и деталей для техники.

Весь импорт в Японию из России, по данным министерства финансов, в 2021 году составил $ 12,2 млрд. Доля запрещенного импорта оказалась около 1,1%. В санкционный список не вошел, например, запрет на рыбу и морепродукты.

10:08 Читатели продолжают присылать фотографии с улиц Новосибирска с зелеными лентами.

Кроме того, по сообщению телеграм-канала «Гражданских репортеров Сибири», на улице Большевистская появилась листовка со словами «Ты не одна» и «Ты не один».

09:57 В Улан-Удэ знаменитый памятник революционеру и основателю СССР Владимиру Ленину решили закрыть российским триколором с иностранной буквой.

Напомним, что, по версии Путина, Владимир Ленин был «архитектором» современной Украины. Он утверждал, что страна возникла «в результате большевистской политики»: «Он [Ленин] ее автор и архитектор, есть документы».

Фото t. me/redirkutsk

Главное на утро 19 апреля



• В очередном обновлении мессенджера Telegram появилась возможность автоматического перевода сообщений с украинского языка.



«Мы понимаем, что Telegram стал основным источником информации из Украины, и мы надеемся, что наши инструменты помогут информировать больше людей и спасти больше жизней. Чтобы облегчить работу журналистов по всему миру, все публичные сообщения в каналах на украинском языке теперь будут предлагать кнопку „перевод“ по умолчанию», — сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

• Из поисковой выдачи «Яндекса» и Mail.ru (принадлежит группе VK) удалили официальные сайты Instagram*** и Facebook***.

Ранее «Яндекс» удалил из поисковой выдачи в России ссылки на сайты заблокированных в стране независимых СМИ.

• Глава Минфина США Джанет Йеллен намерена бойкотировать встречи в мероприятиях G20 в рамках проходящей сессии МВФ и Всемирного банка в случае участия в них представителей РФ.

«Отмечу, что наш представитель там, глава Минфина ясно дала понять, что не планирует участвовать в мероприятиях, в которых участвует Россия», — сказала журналистам представитель Белого дома Джен Псаки

• В городе Геническ Херсонской области Украины, который занят российской армии, восстановили памятник Владимиру Ленину, демонтированный в 2015 году. Его разместили у местной администрации, над которой подняли советское знамя и флаг России. При этом президент РФ Владимир Путин ранее упоминал основателя СССР Ленина с негативной стороны, называя основателем современной Украины.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».



***Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.