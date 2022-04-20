Заключенный дал показания, как сотрудники ФСИН заставляли его давить на потерпевших по делу об иркутских пытках

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Один из осужденных, которые сотрудничали с ГУФСИН по Иркутской области, рассказал, как его заставляли давить на потерпевших по делу о массовых пытках и изнасилованиях заключенных ангарской ИК-15. Его перевели к ним по постановлению следователя, которая ведет дела о пытках, и несколько человек отказались от показаний против тюремщиков в обмен на телевизор и холодильник.

Заключенный Александр Бункин подал заявление о преступлениях со стороны начальника ангарского СИЗО-6 Алексея Иванова. Он рассказал, что сотрудники ФСИН заставили его давить на потерпевших и свидетелей по делу о пытках, сообщила Тайге. инфо адвокат Юлия Чванова.

«Примерно летом 2021 года ко мне обратился Иванов Алексей Владимирович, а также оперативники Мелешкин, Тетерин и сотрудники отдела режима Перминов и Бароян с требованием сделать так, чтобы все потерпевшие и свидетели, проходящие по пыткам, отказались от всех своих показаний. И сказали, что если я так не сделаю, то мне создадут жесткие условия содержания, при которых я покончу жизнь самоубийством», — говорится в опросе Бункина (копия имеется в распоряжении редакции).



Бункин утверждает, что хотел домой к семье и испугался за свою жизнь.

«На этот момент в СИЗО-6 находились потерпевшие <…>, также сюда приезжало много свидетелей по уголовному делу, — рассказал заключенный. — К указанным потерпевшим я приходил, разговаривал, выяснял, какие показания они дают следствию, просил, чтобы они отказались от своих показаний. Если они отказывались от показаний на сотрудников, под руководством администрации я обеспечивал благоприятные условия содержания. Например <…> [одному из потерпевших] в камеру за то, что он отказался от показаний на сотрудников, я поставил телевизор. <…> [Еще одного] перевел в женский корпус, куда поставил ему холодильник и телевизор». <…> [Еще одного] забрал в свою камеру, и он стал пользоваться моим сотовым телефоном".

Бункин, по словам других заключенных, не просто сотрудничал с администрациями исправительных учреждений, но и мог участвовать в пытках. Они знали Бункина как «Буню». Он был подозреваемым по громкому делу о пытках тувинца Тахиржона Бакиева в иркутской ИК-6, над которым издевались для дачи нужных следствию показаний против заключенных ангарской колонии №15, где в апреле 2020 года прошла акция протеста, которая была жестоко подавлена. Но в 2021 году его перевили в свидетели.

Кроме того, Бункин, обратившийся за помощью в представлении интересов в фонд «В защиту прав заключенных"*, заявил о другом преступлении со стороны начальника СИЗО-6 Алексея Иванова. Он рассказал, что сотрудник ФСИН пообещал ему условно-досрочное освобождение в обмен на ремонт канцелярии штаба СИЗО. Бункин сам купил материалов примерно на 45 тыс. рублей на сайте «Леруа Мерлен», но так и не получил УДО. После того, как его обманули, он обратился в Следственный комитет.

Отметим, что Бункин до перевода в СИЗО-6 находился в ИК-6 как осужденный. В изолятор к потерпевшим по делу о пытках его отправила следователь 3-го отдела СК РФ по Иркутской области Ольга Ковалёва как «свидетеля» по делу о пытках Тахиржона Бакиева. Именно Ковалёва принудительно вывела из дела представителя Бакиева, известного иркутского адвоката Дмитрия Дмитриева, сделав его свидетелем. Ей же позже отдали производство о насильственных действий сексуального характера группой лиц по предварительному сговору в иркутском СИЗО-1 (п. «а» ч. 2 ст. 132 УК) в отношении «разработчиков», которые могли пытать заключенных по указанию администрации. Его выделили из общего дела о массовых пытках.

В начале апреля 2020 года после акции протеста в ИК-15, которую силовики называют «бунтом», сотни осужденных вывезли в иркутское СИЗО-1 и ангарское СИЗО-6. Там их били и насиловали, писала редакция со ссылкой на адвокатские опросы, заявления в СК и публичные заявления.



Начальник СИЗО-6 Арслан Мажидов не был ни уволен, ни отстранен. Вместо этого он возглавил ангарскую ИК-15, заключенных которой и пытали в его изоляторе. Мажидов еще в 2015 году отказывался исполнять закон и пускать в СИЗО членов Общественной наблюдательной комиссии. В августе 2021-го его преемник Алексей Иванов не пускал адвокатов по делу о «бунте» под предлогом «письменной просьбы» следователя.

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