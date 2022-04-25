Тувинский бизнесмен рассказал об уголовных делах за отказ донести на чиновников

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Несколько уголовных дел возбуждено в отношении известного тувинского бизнесмена Джеральда Марукяна. Его адвокат рассказал Тайге.инфо, что за преследованием мог стоять отказ дать ложные показания против министра строительства республики.

В отношении директора и владельца тувинского ООО «Мегастрой» Джеральда Марукяна с 2016 года было возбуждено пять уголовных дел по статьям о «мошенничестве» (ст. 159 УК) и «неправомерном обороте средств платежей» (ст. 187 УК). По одному из них его на год отправили в СИЗО, еще по одному — оправдан, два прекратили, но на него продолжают заводить новые дела.

Защита бизнесмена связывает давление с отказом Марукяна донести на высокопоставленных чиновников Тувы. Редакция получила обращение от его адвоката Артура Асламазова и публикует его с незначительными правками.

Мой подзащитный Марукян с 2013 занимается предпринимательской деятельностью, связанной со строительством бюджетных объектов на территории Тувы. Так им были построены: детские сады, жилые дома, спортивные объекты, реконструировал «Дворец молодежи». В 2015 году был награжден грамотой министром строительства Республики Тыва, также является добросовестным налогоплательщиком.

Проблемы моего подзащитного начались в 2016 году, после того как сотрудники правоохранительных органов, предложили ему оговорить министра строительства Тувы и директора [госучреждения республики] «Госсторойзаказа» и дать на них показания, о том что якобы Марукян давал им денежные средства в качестве взятки. Поскольку таких обстоятельств в действительности не было, он категорически отказался.

В октябре 2016 года, сотрудниками следственного управления УМВД России по Кызылу в отношении Марукяна возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК. По версии следствия Марукян обвинялся якобы в хищении денежных средств, направленных на реализацию программы по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Марукян провел шесть месяцев под стражей и три месяца на домашнем аресте. Однако Кызыльский городской суд смог разобраться в недоказанности фактов хищения и приговором от 14 мая 2018 года Марукян был оправдан.

В конце 2016 года сотрудники СУ УМВД России Кызылу вновь возбудили ряд уголовных дел по ч. 4, ст. 159 УК в отношении Марукяна, по которым мой подзащитный обвинялся в хищении денежных средств при реконструкции футбольного поля в селе Тээли Бай-Тайгинского района и при реализации программы по расселению граждан из ветхого жилья. Вместе с тем оба уголовных дела были прекращены в связи с отсутствием состава преступления.

Самое первое уголовное дело было возбуждено в феврале 2016 года сотрудниками СУ С К России по Туве по ч. 4 ст. 159 УК по поводу хищения денежных средств при реконструкции «Дворца молодежи» Кызыла. Марукян провел под стражей год. Однако после поступления дела в суд, оно было дважды возвращено прокурору. С 2019 года уголовное дело находится на стадии судебного следствия и до настоящего времени не рассмотрено.

В январе 2022 года все те же сотрудники СУ УМВД России по Кызылу возбудили новое уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК. Марукян был задержан, следствие ходатайствовало об аресте. Но в удовлетворении ходатайства было отказано, в отношении Марукяна избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Затем сотрудники СУ УМВД России по Кызылу незаконно и необоснованно изъяли и арестовали автомобили, которые находились не в собственности Марукяна. Стоимость имущества составляет около 30 млн рублей, тогда как сумма предполагаемого ущерба по уголовному делу составляет 8,79 млн рублей.

Кроме того, уголовное дело было возбуждено несмотря на то, что денежные средства за выполненные работы Марукяну выплачены не были и в настоящее время в Арбитражном суде Тувы рассматривается исковое заявление о взыскании денежных средств в размере около 50 млн рублей.

В феврале 2022 года к нам поступило уведомление о том, что сотрудниками СУ УМВД России по Тува в отношении Марукяна возбуждено уголовное дело по ч. 1, ст. 187 УК (неправомерный оборот средств платежей).

В настоящее время, оперативные сотрудники запугивают и склоняют к даче показаний против Марукяна его контрагентов, находящихся на территории Хакасии и в Новосибирской области.

Полагаю, что все вышеуказанные обстоятельства, свидетельствуют о том, что сотрудники СУ УМВД России по Туве, незаконно преследуют моего подзащитного возбуждая в отношении него уголовные дела, не имея на то достаточных оснований, что является в том числе и превышением должностных полномочий.

