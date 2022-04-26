Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 53

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и СМИ блокируют. Силовики добрались до профсоюза курьеров.

Главное на утро 26 апреля



• Правительство РФ выпустило постановление, которое обязывает школы, колледжи и вузы получать разрешение на заключение договоров с иностранными организациями и гражданами. Министерство науки и министерство просвещения будут выдавать заключения на эти договоры.



Порядок, который подписал премьер Михаил Мишустин, принят в рамках изменения закона об образовании, которые ввели понятие «просветительская деятельность» и наделили правительство полномочиями за ее контролем.

Если, например, вуз захочет заключить договор с организацией или человеком из перечня государств, которые правительство РФ считает «недружественными», потребуется «предварительное согласование» с профильным вице-премьером. Сейчас это — Татьяна Голикова. Более того, сам факт нахождения компании в «недружественной» стране является основанием для отказа в согласовании договора, как и наличие гражданства этой страны у человек, с которым планируется подписать соглашение.

• Следственный комитет возбудил дело против председателя профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева по «дадинской» ст. 212.1 УК о повторном нарушении правил проведения митингов.

«Ещё одним поводом послужила, якобы, организация митинга таксистов в Сергиевом Посаде. Кирилла увезли в следственный комитет, адвокат и товарищи Кирилла едут сейчас туда, — рассказали в профсоюзе. — На обыске присутствовал оперативник, который следил за Кириллом, при его арестах по административным делам. До конца обыска адвокатов и журналистов не пускали в квартиру».

«Мы уверены, что поводом послужили массовые сокращения доходов курьеров. Чтобы протест против Delivery Club был менее организован, задержали Украинцева», — считают активисты.

• Россия вышлет 40 немецких дипломатов из страны. В МИД РФ был вызван посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр, ему вручили ноту о том, что 40 сотрудников дипломатических учреждений Германии в России объявлены персонами нон грата «в порядке симметричного ответа на решение правительства ФРГ».

Ранее власти Германии объявили о высылке 40 сотрудников российских дипломатических учреждений.

• Правительство Великобритании ввело запрет на экспорт в Россию технологий и товаров, которые могут быть использованы против Украины. Он, в частности, касается оборудования, необходимого для перехвата сообщений, прослушивания и наблюдений.

• С 24 февраля в Украине, по данным ООН, погибли 2665 мирных жителя: «855 мужчин, 563 женщины, 59 девочек и 69 мальчиков, а также 67 детей и 1052 взрослых, пол которых пока неизвестен».

Эти данные включают территории ДНР и ЛНР, где известно о 81 погибшем.

Ранены еще 3053 человека.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».



***Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.