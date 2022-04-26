Картофель и яблоки подорожали почти в полтора раза: мониторинг цен в магазинах Новосибирска

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Тайга.инфо и Тайга.Ресёч продолжают спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. Мы выбираем самые дешевые товары в супермаркетах. Рассказываем, как в апреле меняются цены на овощи и яблоки. Так, например, самый дешевый картофель в одном из магазинов за неделю увеличился в цене более чем на 60%.

В первом выпуске в начале апреля мы рассказывали о стоимости наиболее популярных овощей в 20 магазинах в различных районах города. Оцениваем динамику в тех же торговых точках.



Цены фиксируют в сетях Spar, «Ашан», «Быстроном», «Магнит», «Мария-Ра», «Мини Лента», «Пятерочка», «Супер Лента», «Ярче» и «Хороший выбор». Принцип выбора товара — самая низкая стоимость. Последние замеры проводились 25 апреля после обеда. Первые, вторые и третьи — 4, 11 и 20 апреля (итоги можно посмотреть тут, тут и тут).



В инфографике красным обозначена самая высокая цена, зеленым — самая низкая, желтым — средняя в категории.