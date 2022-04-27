Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 54

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и СМИ блокируют. Маршрутку превратили в автозак.

13:17 Красноярский краевой суд отменил штраф за надпись на снегу «Нет <…> [спецоперации]», за которую местную жительницу Веру Котову признали виновной по по ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ). Об этом сообщили «Сетевые свободы».

Административное дело прекратили в апелляции. В протоколе говорилось, что Котова «нанесла на снегу надпись путем удаления снежного покрова с гранитного основания памятника В.И.Ленину».

Но защитник Котовой Николай Мунский был задержан в связи с публикацией «запрещенной символики» в социальных сетях по (ст. 20.3 КоАП).

12:05 Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что 27 апреля в регионе сработала система ПВО. «Сегодня ночью, в 2:45, многие жители Курска слышали хлопки. Детали инцидента уточняются», — написал он в телеграм-канале.

11:49 Независимый депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова предложила внести в повестку сессии 27 апреля вопрос об информации о расположении бомбоубежищ в городе. Сейчас эта информация засекречена.

За предложение проголосовали 11 человек, девять — против, 22 — воздержались, сообщили в «Коалиции 2020».

«Предложили сделать это на комиссии за закрытыми дверями», — добавили в независимом объединении.



11:19 Иркутск сегодня.

t.me/irk_insider

11:11 В Новосибирске прошел концерт группы «Сети», которая выступала на разогреве у «Би-2». Коллектив исполнил премьеру песни «Мир».

А более звездные коллеги отыграли все главные композиции последних лет, включая «Пора возвращаться домой» — на экранах «Экспоцентра» появился Оксимирон.

Все подробности читайте здесь.

09:53 В Кузбассе на бизнесмена Владимира Латыпова завели дело по ч. 1 ст. 280.3 УК (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, совершенные после привлечения к административной ответственности), сообщил центр «Сова» (Минюст РФ считает его НКО, выполняющей функции иностранного агента).

11 марта Центральный районный суд Кемерова оштрафовал Латыпова на 35 тыс. рублей по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация вооруженных сил), а также на 5 тыс. по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности) за то, что он проводил одиночный пикет. 12 апреля за пикет с аналогичным плакатом его опять оштрафовали по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП. После вступления последнего решения в силу, силовики завели уголовное дело.

09:50 В Красноярске возле дома задержан адвокат Николай Мунский.

Мужчине вменяют статью о возбуждении ненависти (ст. 20.3.1 КоАП) из-за публикации в социальных сетях, передает ОВД-Инфо**.

Главное на утро 27 апреля



• В Улан-Удэ пенсионерка Наталья Филонова потребовала у водителя маршрутки снять букву Z в салоне. Но водитель отказался и заявил, что автобус не поедет, пока женщина не выйдет. Она не стала покидать салон, пишут «Люди Байкала».



Тогда водитель высадил всех пассажиров, кроме Филоновой и отвез ее в полицию.

«Получается, водитель превратил свою маршрутку в автозак и доставил Филонову в полицию, — отметила правозащитница Надежда Низовкина. — Этот водитель ее сам задержал. Уж не знаю, кто от него это потребовал».

• Renault передаст свою 68-процентную долю в «АвтоВАЗе» Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, это будет сделка «за рубль».

Акции московского завода Renault «Автофрамос» будут переданы правительству Москвы.

• Болгария и Польша, отказавшиеся платить за российский газ в рублях получили уведомление от «Газпрома» об остановке поставок газа с 27 апреля.

• Китайский производитель дронов DJI решил приостановить всю деятельность в России и Украине, говорится на сайте компании.

• Бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев уехал в Украину и вступил в тероборону.



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**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».



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