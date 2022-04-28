Подскочившее в цене на 42% молоко и подешевевшее почти на треть масло: как меняются цены в магазинах Новосибирска
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Тайга.инфо и Тайга.Ресёч продолжают спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. Рассказываем, как в апреле меняется стоимость масла, молока и сметаны. По данным наблюдений, в среднем цены за неделю немного снизились, однако в отдельных точках определенные позиции существенно подорожали.
Мониторинг проводился 25 апреля апреля в 20 торговых точках во всех районах города. Предыдущие — 4, 11 и 18 апреля.
Цены фиксируют в магазинах Spar, «Ашан», «Быстроном», «Магнит», «Мария-Ра», «Мини Лента», «Пятерочка», «Супер Лента», «Ярче» и «Хороший выбор». Принцип выбора товара — самая низкая стоимость в момент проверки.
В инфографике красным обозначена самая высокая цена, зеленым — самая низкая, желтым — средняя в категории.
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