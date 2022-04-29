Мука и гречка подорожали на четверть, а рис — в полтора раза: как меняются цены в магазинах Новосибирска
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Тайга.инфо и Тайга.Ресёч продолжают спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. В новом выпуске рассказываем, как в апреле меняются цены на крупы, макароны и хлеб.
Мониторинг проводился в 20 торговых точках во всех районах города 25 апреля. Предыдущие — 4 апреля, 11 апреля и 18 апреля
Цены фиксируют в магазинах Spar, «Ашан», «Быстроном», «Магнит», «Мария-Ра», «Мини Лента», «Пятерочка», «Супер Лента», «Ярче» и «Хороший выбор». Принцип выбора товара — самая низкая стоимость в момент проверки.
В инфографике красным обозначена самая высокая цена, зеленым — самая низкая, желтым — средняя в категории.
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