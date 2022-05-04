Мусорщики уходят из Советского района Новосибирска

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Один из перевозчиков мусора уходит из Советского района Новосибирска из-за конфликта с федеральным госучреждением, обслуживающим Академгородок. На этом фоне продолжается забастовка в одном из крупнейших операторов обращения с отходами города.

Группа компаний «Арктика Сити» покидает Советский район Новосибирска, сообщила сама компания в своем телеграм-канале.

«Пару дней назад мы вывезли наши контейнеры для раздельного сбора из Академгородка и микрорайона Шлюз. Основными причинами прекращения нашей работы в Советском районе стали: недружественные действия со стороны ФГБУ ЖКУ ННЦ [предоставляет коммунальные услуги в Академгородке], сбои в вывозе раздельно собранных отходов транспортной компанией „ЭкоТранс-Н“, желание [новосибирского] МУП „Спецавтохозяйство“ самостоятельно развивать систему раздельного сбора на территориях, где он является перевозчиком ТКО».

У «Арктика Сити» стояли контейнеры для раздельного сбора мусора. Компания отправляла отходы на сортировку, но с 20 апреля решила приостановить работу своего комплекса на фоне конфликта вокруг «ЭкоТранс-Н».

Мусор стал скапливаться на улицах города после начала забастовки водителей мусоровозов, которая началась 19 апреля. Сотрудники фирмы «Экотранс-Н» пожаловались на условия труда, в том числе на проблемы с зарплатой и замену качественных мусоровозов на отечественные «КамАЗы». Источник Тайги. инфо рассказывал, что транспорт «Экотранс-Н» арендовал у другого перевозчика — «Арктика-Сити», однако не внес вовремя очередной платеж.

«Экотранс-Н» принадлежит АО «Амс Менеджмент» и ООО «Русэкогрупп», которым владеют группа «ВИС», Юрий Туктаров и Игорь Фраинт. Гендиректор «Русэкогруппа» — топ-менеджер «ВИС» Сергей Ромашов, который также руководит ООО «Национальные транспортные концессии», управляющей концессионером скандального проекта по строительству платного моста через Обь в Новосибирске.



Региональный оператор обращения с отходами — ООО «Экология-Новосибирск» — также подконтролен группе «ВИС». Именно «Экология-Новосибирск» подписывает контракты с перевозчиками мусора и собирает с населения деньги (около 87 рублей в месяц с одного прописанного в квартире). Тайга. инфо подробно писала, что основатели корпорации «ВИС» связаны с топ-менеджерами Газпромбанка, бывшими соратниками президента Р Ф Владимира Путина, банкирами, которыми интересовалась ФСБ, высокопоставленным силовиком, обвинявшимся в коррупции, и руководством «Единой России».

Власти требовали от «Экологии-Новосибирск» очистить город к майским праздникам. Но отходы продолжают скапливаться. Депутаты горсовета и заксобрания также предлагали лишить «Экологию-Новосибирск», подконтрольную группе «ВИС», статуса регоператора.