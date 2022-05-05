Около 500 обращений отправили сибирским депутатам из-за срочников на фоне Украины

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Около 500 обращений о весеннем призыве и рисках, которым подвергаются срочники на фоне событий в Украине, направлено депутатам парламентов регионов Сибири. Чаще всего писали жители Иркутской и Новосибирской областей.

Российские юристы, журналисты, дизайнеры и разработчики запустили проект «Приёмная» для упрощения процедуру обращений граждан к депутатам. Первой темой для обсуждения стал весенний призыв «и связанные со „спецоперацией“ в Украине риски для солдат-срочников», сообщили Тайге.инфо авторы идеи.



«Сервис прост в использовании и абсолютно легален, им могут воспользоваться даже те, кто запуган новыми репрессивными законами о фейках и дискредитации. На отправку одного сообщения уходит около минуты», — рассказали создатели проекта.

«Вопрос сохранения жизни близких волнует всех, вне зависимости от политических взглядов. Наша задача — постоянно снижать уровня безразличия к происходящему. Этот проект направлен прежде всего на наших аполитичных, или даже умеренно провластных сограждан, которые пока не понимают, что затягивание боевых действий может затронуть непосредственно членов их семьи», — уточнили в «Приёмной».

По данным на конец апреля, через «Приёмную» было отправлено 5377 обращений. Из них — 461 переслали членам региональных парламентов в Сибирском федеральном округе, рассказали Тайге.инфо активисты: «Среди сибиряков чаще всего писали новосибирским и иркутским депутатам заксобрания — по 91 обращению в оба региона»

В базе «Приёмной» можно найти конкретного депутата из каждого региона, составить запрос на основе шаблонов от юристов шаблонов, и либо отправить его онлайн, либо сохранить документ, распечатать и послать по почте.

9 марта 2022 года Минобороны РФ впервые подтвердило участие «нескольких» призывников в «специальной военной операции» в Украине. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что там есть только «профессиональные военные». «Путину было доложено о выполнении его указания категорически исключить привлечение срочников для выполнения задач на Украине, по его поручению в Главную военную прокуратуру направлены материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания», — позже прокомментировал произошедшее Дмитрий Песков.

Последний раз Минобороны говорило о потерях в Украине лишь 25 марта: погиб 1351 военнослужащий, 3825 — ранены. При этом речь шла только о военнослужащих ВС РФ — ранее официально сообщалось о гибели, например, сотрудников Росгвардии.

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