КПРФ намерена выдвинуть своего кандидата на выборах губернатора Томской области

КПРФ намерена участвовать в выборах главы Томской области. Партия заявила, что у нее есть два кандидата на должность губернатора.

Первый секретарь Томского обкома КПРФ Наталья Барышникова заявила, что партия «в любом случае будет участвовать в выборной кампании», пишет «Коммерсантъ». У обкома уже есть два кандидата, которых в партии не называют до утверждения в президиуме ЦК.



«Население Томской области ожидало ухода Сергея Анатольевича — еще в начале года была информация, что в аппарате президента была согласована другая кандидатура, называлось имя Владимира Мазура. Регион бурлил по этому поводу, все надеялись на выборы нового губернатора. Но как они будут проходить, более-менее понятно: ни у одной из оппозиционных партий на данный момент не набирается достаточное количество процентов для прохождения муниципального фильтра, у КПРФ, например, это всего 34% от необходимых», — рассказала Барышникова.

Она объяснила это более сильным влиянием административного ресурса «Единой России» в сельской местности.

Наталья Барышникова уверена, что новый губернатор должен быть связан с Томской областью, «варяга» население не примет: «Томичи очень остро реагируют на эту тему. Томичам нужен свой губернатор».

Президент Владимир Путин назначил 55-летнего Владимира Мазура врио томского губернатора 10 мая. Прежний губернатор-единоросс Сергей Жвачкин подал заявление об отставке.

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