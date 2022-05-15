Знаменитый «Торговый центр» новосибирского Академгородка банкротят

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В Новосибирске подан иск о банкротстве управляющей компании «Торгового центра» Академгородка. Ранее Росимущество решило проверить федеральную недвижимость в этом микрорайоне.

Новосибирское ООО «Мескаль» подало иск о банкротстве ООО «ТЦ». Сумма требований составила около 1,5 млн рублей, говорится на сайте арбитража.

Подробности дела пока не опубликованы. Первое заседание не назначено. Ранее «Мескаль» выиграл иск к «ТЦ» на ту же сумму в качестве возврата обязательств по заему.

ООО «ТЦ» — это управляющая компания супермаркета «Торговый центр» в здании на улице Ильича,6, говорится на его сайте. Фирма, по данным сервиса «Контур.Фокус», с конца апреля находится в стадии ликвидации.

«ТЦ» принадлежит Евгении Салимовой. Выручка компании в 2021 году составила 308,2 млн рублей, официальная чистая прибыль — 76 тыс. Салимовой принадлежит и ООО «Городок», она же связана с Аскаром Салимовым, который владеет сетью заведений розничной торговли в Академгородке. Более того, Салимова — совладелица ООО «Пежосервис» вместе с известным новосибирским перевозчиком Эдуардом Остапенко.

Остапенко, как установил суд, пытался дать взятку начальнику МКУ «ЦУГАЭТ» Араму Суваряну за победу в конкурсе на маршрут №43 в Советском районе. Суваряна приговорили к восьми годам колонии за покушение на взятку. В деле фигурировал и Аскар Салимов, вместе с которым Остапенко обратился за помощью к посреднику Артуру Маргаряну. Тот, впрочем, по его собственным словам, обманул бизнесменов и не стал передавать их просьбу Суваряну. Но суд решил иначе. Арам Суварян ранее говорил, что от его уголовного преследования могли выиграть экс-глава управления пассажирских перевозок мэрии Александр Лаврентьев, бывший начальник департамента транспорта Валерий Жарков, экс-директор ЦУГАЭТ Ольга Рязановская, а также перевозчики, которым была не выгодна реформа общественного транспорта. Во время содержания в СИЗО №1 Суваряна избили, как он считает, сотрудники ФСБ при насильственном заборе крови.

Единственное ООО «Мескаль», зарегистрированное в Новосибирске, принадлежит известному девелоперу, экс-депутату горсовета Виктору Агафонову.

В августе 2021 года Тайга.инфо узнала, что Росимущество поручило своему новосибирскому управлению проверить использование недвижимости в Академгородке и центральной части Новосибирска. Объекты были связаны с Сибирским отделением РАН до реформы академии и передачи имущества Министерству науки.

В списке было 28 объектов, в том числе здание торгового центра на Ильича, 6. Оно же оказалось самым дорогим активом — 572 млн рублей только по кадастровой стоимости.