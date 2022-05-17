Еще один новосибирец погиб в Украине

17 Май 2022, 13:26

Еще один военнослужащий из Новосибирской области погиб во время «спецоперации» в Украине. Официальное число умерших достигло 40.

26-летнего младший сержант Алексей Рожков погиб в Украине 7 мая, сообщили в администрации Куйбышевского района «НГС.Новости». Прощание прошло 16 мая, в Новоспасске Барабинского района, откуда он родом.

Рожков окончил 9 классов и поступил в Куйбышевский сельскохозяйственный техникум. Его призвали в декабре 2014 года, он служил в Бурятии и подписал контракт уже после шести месяцев службы.

У Рожкова остались жена и трое малолетних детей.

Ранее глава региона Андрей Травников сообщал о гибели пятерых жителей области в Украине. Позже о смертях солдат стали сообщать только районные администрации, местные газеты или вовсе муниципальные учреждения. Общее официальное число жертв из Новосибирской области, судя по заявлениям властей, могло достигнуть уже 40−41.

Последний раз Минобороны говорило о потерях лишь 25 марта: погиб 1351 военнослужащий, 3825 — ранены. При этом речь шла только о военнослужащих ВС РФ — ранее официально сообщалось о гибели, например, сотрудников Росгвардии.

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