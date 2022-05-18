Новосибирский депутат Госдумы рассказал, как Россия «займет Харьков»

© t.me/olegivaninskiy. Олег Иванинский

Новосибирский депутат Госдумы Олег Иванинский («Единая Россия») обвинил Тайгу.инфо в искажении его слов о том, что в Украине во время «спецоперации» в основном гибнут жители сельских территорий. Он не уточнил, в чем именно была «переиначена» информация. Редакция публикует и другие его заявления.

Олег Иванинский решил прокомментировать свои слова о том, что во время «спецоперации» в основном гибнут жители сельских территорий. Он заявил об этом на встрече в Новосибирском государственном университете (НГУ), запись которой оказалась в распоряжении Тайги.инфо.

«С неприятным удивлением узнал, что одно из новосибирских интернет-изданий (заблокировано Роскомнадзором) разместило публикацию о моей встрече со студентами НГУ, где все переиначили, исказили и выдернули из контекста», — написал Иванинский позже в своем телеграм-канале.

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Депутат Госдумы не стал уточнять, в чем именно было «всё переиначено, искажено и выдернуто из контекста», а также почему федеральные власти после 24 февраля заблокировали Тайгу.инфо и многие другие независимые СМИ (редакция, напомним, подала в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру). Он также утверждает, что его разговором «воспользовались нечистоплотные люди, слепив заметку, которая, по сути своей, является информационной провокацией и больше ничем». Тайга.инфо публиковала его речь дословно.

«Мы в Москве спорили, кто поддерживает президента, 85%?: „Это, наверно, периферия“. Конечно, периферия. Посмотрите, куда „груз 200“ возвращается — в Новосибирске практически нет, — говорил на встрече Иванинский. — Все погибшие люди — ребята с сельских территорий: Усть-Тарка, Колывань, Барабинск, Татарка, Кыштовка. Мы на сегодня хороним ребят, которые из села. Ребята, которые контрактники, офицеры, прапорщики».

«Не буду оправдываться. Скажу лишь, что встреча действительно была и она прошла очень хорошо, — написал теперь Иванинский. — Мне показалось, что студенты, к сожалению, оперируют однобокой информацией, взятой из интернета».

Иванинский также говорил студентам, что «мы не воюем с Украиной»: «Это — война с НАТО. Это война двух систем, двух мировых идеологий».

При этом в своем новом посте в телеграме Иванинский не стал говорить о других деталях встречи, о которых Тайга.инфо не написала в первой новости. Например, депутат признал, что при голосовании в Госдуме 16 февраля о просьбе к президенту РФ признать самостоятельность ЛНР и ДНР у некоторых людей было понимание, что «это конфликт, начало боевых действий».

Он же рассказал о своем взгляде на подачу информации в «телеграм-канале Медуза*», BBC и еще «ряде вещей»: «Как человек, который занимается помимо медицины очень много политикой, манипуляция [видна] четко. Я вижу, как это все делается. <…> Этим промышляем. Мы работаем через социальные сети — это отдельный большой разговор, который сегодня ведут философы и политологи: манипуляция созданием, проявление искусственного интеллекта. Но это — манипуляция сознанием. Меня один из студентов спрашивает: „А вы же тоже манипулируете?“ Конечно, манипулирую. Я стараюсь, рассказывая об этих вещах, вас заставить подумать, потому что мне не все равно, с кем я буду доживать старость. У меня трое детей, и мне не все равно, кто будет руководить страной. Потому что через 15−20 лет вы будете руководить».

«Я искренне либеральный человек по характеру. Свобода слова важна всегда. Но, как в свое время сказал Бенжамин Франклин, свобода — это, когда два волка и барашек обсуждают меню на ужин. А свобода — это, когда вооруженный барашек может возразить двум волкам в плане выбора блюда», — добавил Иванинский.



Вероятно, депутат имел ввиду следующие слова Франклина: «Демократия — это когда два волка и ягненок голосуют насчет обеденного меню. Свобода — это когда хорошо вооруженный ягненок оспаривает результат такого голосования».

Также Иванинский прямо сказал, что не знает, когда закончится «спецоперация» (он называл ее по-другому, словом, которым Роскомнадзор запрещает оставшимся СМИ ее называть): «Но, убежден, что это не будет как в 45-м году — как флаг в Берлине поставили на рейхстаге — это будет длинный процесс, и сегодня уже видно его: Россия как бы занимает Харьков, Херсон, Луганск, Донецк — как бы да, Новороссия — Одесса, разблокирован Крым, восстановлено сегодня движение, люди уже сегодня ездят в Крым через Украину и через Крымский мост. Вода, Крым ожил. Это такой большой глобальный передел, который по-разному объясняют».

Олег Иванинский родился в Новосибирске в 1966 году. Окончил местный медицинский институт по специальности «врач-уролог». В 1989 году поступил в ординатуру, аспирантуру и защитил кандидатскую. Работал в областной больнице, в феврале 1996-го возглавил отдел здравоохранения администрации Центрального района. В 1998-м стал первым замначальника городского управления здравоохранения.

С марта 2001 года Иванинский — главный врач муниципальной станции скорой медицинской помощи. В том же году он избран депутатом областного совета, с тех пор регулярно попадал в региональный парламент. В апреле 2014-го глава региона Владимир Городецкий назначил его министром здравоохранения. На период его работы пришлась «оптимизация» здравоохранения в регионе, подразумевавшая объединение медучреждений и сокращение количества коек. О вопросах к качеству обслуживания, например, прямо говорил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В 2018 году Иванинский возглавил областной онкологический диспансер, в 2020-м снова избрался в заксобрание, а в 2021-м — в Госдуму.

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