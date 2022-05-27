Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 84

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. «Импортозамещение» стало «немножко унизительным» для Дмитрия Медведева.

11:18 Раненая при обстреле поселения Журавлёвка Белгородской области женщина скончалась, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

«Женщина, которая вчера получила ранение, умерла от полученных ран», — написал Гладков в своем телеграм-канале.



11:10 Группа депутатов законодательного собрания Приморского края выступила с заявлением к Путину против действий Кремля в Украине, передает «Ъ».

«Мы понимаем, что если наша страна не прекратит <…>, то сирот в нашей стране станет еще больше», — заявил депутат Леонид Васюкевич (КПРФ). По его словам, обращение к Путину подписали четыре депутата-коммуниста.

«Эти действия порочат российскую армию и наших защитников, которые стоят в борьбе с нацизмом. Изменник», — заявил губернатор-единоросс Олег Кожемяко. А по предложению представителя «Справедливой России» Алексея Козицкого, большинством голосов Васюкевича и его коллегу по фракции Геннадия Шульгу лишили голоса на заседании (25 депутатов были «за», против — пятеро, трое воздержались).

Анатолий Долгачев, глава фракции КПРФ, в которую входят 14 депутатов, сказал, что выступление коллег — это несогласованный «абсолютный демарш», пообещал дать ему политическую оценку и принять «самые жесткие меры».

10:59 Новосибирский Академгородок и окрестности. Фото от читателей.





10:20 Судья Советского райсуда Новосибирска Ирина Алиева оштрафовала на 5 тыс. рублей Анну Евтушенко за пикет перед НГУ по ст. 20.6.1 КоАП (нарушение ковидных ограничений). Об этом сообщил телеграм-канал «Ненаучный городок».

После пикета на Евтушенко составили протоколы по ст. 20.6.1 КоАП и по ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ). Заседание по второму делу, которое рассмотрит судья Анна Панова, назначено на 1 июня, говорится в электронной картотеке суда.

Главное на утро 27 мая



• Следственный комитет подтвердил возбуждение уголовного дела против медиаменеджера и бывшего гендиректора «Яндекс.Лавки» Ильи Красильщика.



«Никакой больше информации нет, потому что моему адвокату Сергею Бадамшину с делом пока ознакомиться не дают, но мы (ладно, он, я вообще ничего не делаю) работаем над решением этой невероятной проблемы. Испытываю странные чувства — так долго не отвечали, все сроки прошли, что я уж подумал, что ничего нет», — отметил Красильщик в соцсетях.

Источники Baza и «Интерфакс» еще в апреле сообщили о возбуждении дела на Красильщика по ст. 207.3 УК («фейки» о ВС РФ). Но подтверждения информации не было.

• Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал «унизительным» термин «импортозамещение».

«Насчет импортозамещения… Действительно термин не самый удачный… немножко унизительный для нас, — заявил экс-президент России. — Это тоже все ощущают, особенно когда речь идет о каком-то барахле. Ладно, когда речь идет о высоких технологиях».

• Нальчикский гарнизонный военный суд отклонил иск 115 сотрудников Росгвардии, которых уволили после отказа участвовать в «спецоперации» в Украине. Силовики пытались оспорить решение начальства.

«В судебном заседании были исследованы соответствующие приказы о привлечении истцов к выполнению служебного задания, составленные в отношении них протоколы о грубых дисциплинарных проступках и иные необходимые документы, а также допрошены в качестве свидетелей должностные лица Росгвардии», — рассказали «Интерфаксу» в суде.

В итоге суд решил, что истцы «самовольно отказались выполнять служебное задание» и «коллективно убыли по собственной инициативе к постоянному месту службы».

• Высокий курс рубля делает российскую продукцию неконкурентной на внешних рынках, поэтому России нужно постепенно возвращаться «к тому равновесному курсу, который у нас был», признал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Тот курс, который сейчас есть, он в долгосрочном плане представляет проблему, потому что реальный эффективный курс на 40% крепче, чем за последние пять лет. Это означает серьезный вызов и внутреннему производителю, который по мере восстановления каналов импорта будет все больше ощущать давление, конкурировать с ними, проигрывать эту конкуренцию», — сказал Решетников.

• Миллиардер Роман Абрамович продал лондонский футбольный клуб «Челси» консорциуму бизнесменов с участием американского миллиардера Тодда Бёли, совладельца бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс».

За «Челси» предложили £4,25 млрд ($ 5,34 млрд). Из них £2,5 млрд будет выплачено за сам клуб, и еще £1,75 млрд должно быть вложено в его развитие.

Абрамович владел «Челси» с 2003 года. За это время клуб стал пятикратным чемпионом Англии, выигрывал Лигу чемпионов. После 24 февраля 2022 года Абрамович заявил, что вырученные от продажи деньги пойдут на помощь пострадавшим в Украине.

*По версии Минюста Р Ф , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



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***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

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