Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 83

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют. Индексация соцвыплат ниже прогнозной инфляции.

11:00 Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов захотел убрать английский из программы школ РФ, заменив его изучением «своих языков».

«Языки — спорный вопрос для меня, очень спорный: зачем нам слепо идти по пути английского языка? Зачем учить то, что не надо, если человек не поедет никогда в Лондон? — утверждает Константинов из „Единой России“, — Тупое следование за чужой цивилизацией опасно. Мы делаем [ребенка] заложником — он будет говорить, что я знаю английский, и мне интересно, какая она — Англия. Давайте изучать свои языки, развивать свои языки».

Официальный доход Константинова в 2021 году вырос с 23,5 до 67,9 млн рублей. Ездит Константинов, который не видит необходимости учить английски тем, кто не увидит Лондон, на Jeep Wrangler производства американского концерна Chrysler, а также на японском Mitsubishi Pajero Sport.



10:38 После увеличения на 10% прожиточный минимум с 1 июня составит для трудоспособного населения 15,17 тыс. рублей, для пенсионеров — 11,97 тыс., для детей — 13,5 тыс., заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. К этим показателям привязаны социальные выплаты.

10:11 Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, по которому россияне лишатся возможности делать выписки о владельцах объектов недвижимости из ЕГРН. Его еще в начале апреля внесли депутаты Александр Хинштейн, Антон Горелкин (представляет Кузбасс) и красноярский сенатор Андрей Клишас (все «Единая Россия»), коммунист Александр Ющенко, представитель ЛДПР Андрей Луговой и политтехнолог Дмитрий Гусев («СРПЗП).

«Устанавливается, что персональные данные, содержащиеся в ЕГРН, могут быть предоставлены третьим лицам только с согласия физического лица — субъекта таких данных, — сказано в пояснительной записке. — Для этого в ЕГРН вносится соответствующая запись на основании заявления физического лица, за которым в ЕГРН зарегистрировано право, ограничение прав или обременение на объект недвижимости, а также при внесении соответствующей отметки в заявление о государственной регистрации права. В отсутствии указанной записи сведения из ЕГРН могут быть предоставлены только по запросу нотариуса, действующему на основании письменного заявления заинтересованного лица в целях защиты его прав и законных интересов».

Сейчас выписку из ЕГРН может взять любой желающий через Росреестр за небольшую пошлину. Фактически запрет на выписки грозит тем, что риелторам и гражданам будут затруднены подбор и проверка недвижимости, говорила управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка госагентству ТАСС. Собеседники «Известий» признали, что информация из ЕГРН «может быть чувствительной для чиновников или представителей органов власти, вовлеченных в коррупционные схемы». Сервис ЕГРН используется в том числе для журналистских расследований.

За документ проголосовали единороссы, «Новые люди», эсеры и ЛДПР. Только КПРФ не стала поддерживать спорный законопроект — в партии были за только его соавтор Ющенко, Михаил Матвеев и Сергей Гаврилов, против были теперь уже лишенный мандата Рашкин и Денис Парфёнов, остальные коммунисты не голосовали.

09:48 Генпрокуратура потребовала от «ТВК Красноярск» удалить материалы с высказываниями бизнесмена Олега Тинькова и гендиректора Дождя* Натальи Синдеевой. Об этом сообщило само издание.

Речь идет о статье с заголовком «„Хватит смертей, злобы, крови“: гендиректор Дождя* обратилась к Канделаки, Симоньян и Захаровой», а также о публичном заявлении Тинькова о происходящем в Украине. Утверждалось, что в материалах якобы содержится «недостоверная общественно значимая информация» о «спецоперации».

«Что конкретно в этих статьях является недостоверной информацией, Роскомнадзор и Генпрокуратура не уточняют», — подчеркнули в редакции. Издание удалило материалы под угрозой блокировки.

Главное на утро 26 мая

• Президент РФ Владимир Путин предложил с 1 июня увеличить размер пенсии неработающим пенсионерам лишь на 10%. На столько же, по его словам, должен вырасти минимальный размер оплаты труда. Те же цифры ранее называли источники «Ведомостей».



При этом инфляция в России в 2022 году, по прогнозу ЦБ РФ, составит 18−23%. Годовая продуктовая инфляция же приближается к 24%, например, в Новосибирской области.

Путин утверждает, что инфляция в России в 2022 году «не превысит 15%». В то же время в Новосибирской области продуктовая инфляция в январе-апреле уже достигла 14,33%.

• Единороссы, среди которых депутат Василий Пискарёв, внесли в Госдуму законопроект, который вводит в УК РФ новую статью 280.4 УК о призывах к деятельности, «направленной против безопасности государства», или к «воспрепятствованию исполнению органами власти <…> полномочий по обеспечению безопасности». За нее предполагается 2−4 года колонии, а если призывы были сделаны группой лиц, с использованием служебного положения, в СМИ или интернете, то — 6 лет, если «организованной группой» или «с угрозой применения насилия» — 7 лет.

Кроме того, единороссы пожелали ввести новую статью 275.1 УК о наказании за «конфиденциальное сотрудничество» с иностранными спецслужбами (до 8 лет колонии). Причем помимо самих сотрудников спецслужб, под ее действие попадает сотрудничество с международными и иностранными организациями, «действующими в интересах специальной службы иностранного государства», и с иностранными частными военными компаниями.

«Конфиденциальное сотрудничество» депутаты понимают как «тайное установление и поддержание контакта» с представителем спецслужб «в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ».

Но и это не всё. Предлагается дополнить ст. 275 УК о «госизмене» составом преступления «переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта» (12−20 лет колонии), депутаты также предложили прописать в статье об участии вооруженных формированиях (ч. 3 ст. 208 УК) наказание до 20 лет лишения свободы за участие в военном конфликте «на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ». Также предлагается убрать из ст. 284.1 о «нежелательных» организациях уточнение, что наказание полагается только в случае осуществления их деятельности на территории РФ.

• Во Владимире провели «епархиальные спортивно-патриотические соревнования» «Святой воин». Участники мероприятия под эгидой РПЦ соревновались в эстафете, сборке-разборке автомата, метании гранат и подтягивании. Кроме того, они участвовали в викторине «на знание истории Отечества и Церкви». В состязаниях приняли участие 19 команд, в том числе студенты Владимирского юридического института ФСИН и отряд специального назначения ФСИН «Мономах».

• Госдума РФ досрочно прекратила депутатские полномочия одного из лидеров КПРФ Валерия Рашкина. Ранее вступил в силу обвинительный приговор по его делу о незаконной охоте на лося.

По мнению Рашкина, дело было политически мотивированным. В 2021 году он выступал на митингах партии в Москве и критиковал электронное голосование.

• Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал «Знания» — это сервис для решения домашних заданий. Многонациональный образовательный проект основан в Польше, предназначен для студентов и преподавателей и доступен на 13-и языках мира.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.