Хроника текущих событий. Экономика, общество, политика. Выпуск 86

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Тайга.инфо продолжает следить за последствиями событий в Украине для граждан России. Крупнейшие поставщики и производители уходят с рынка, социальные сети и медиа блокируют.

17:40 В Новосибирске на набережной Оби прошло массовое мероприятие в период запрета на них в рамках акции «Библионочь». При этом под предлогом ковидных ограничений, установленных губернатором Андреем Травниковым, власти до сих отказывают в согласовании протестных акций.

На набережной, судя по фотографиям, собрались сотни человек без масок.



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17:22 Читатель прислал Тайге.инфо объявление из Амурской области, которое заметили на улице. Оно касается военной службы по контракту. В нем, в частности, обещают бесплатный проезд в транспорте, «приобретение собственного жилья» и «много других социальных гарантий».

По данным сервиса GetContact, один из мобильных телефонов, указанных на объявлении записан у пользователей как «Саня военкомат», «Пункт отбора на службу» и «Саня инструктор».





17:02 В Екатеринбурге состоялся детский крестный ход, «посвященный окончанию учебного года», сообщил сайт URA.ru: «Школьники, священнослужители и родители прошли от храма Большой Златоуст к часовне Святой великомученицы Екатерины, где поучаствовали в молебне. <…> [Его] провел священник, руководитель отдела образования Екатеринбургской епархии Андрей Щукин. По традиции прозвучали молитвы в поддержку митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, страны, властей, „воинства ея“».

Часть школьников пришли на религиозный праздник с флагами РФ. Участникам раздали мороженое.

«Благодарим Бога за прошедший учебный год, благодарим Святую Екатерину, всех наших уральских святых, которые помогают в течение учебного года достигать хороших результатов», — сказал священник Андрей Щукин.

16:18 28-летний незрячему инвалиду с ДЦП Сергею Ситдикову из Набережных Челнов пришла повестка в армию.

«Мне пришла повестка, и я этому был несказанно удивлен, — рассказал Ситдиков „Челнинским известиям“. — С рождения я инвалид первой группы: незрячий, страдаю ДЦП и передвигаюсь на коляске. Все необходимые документы в военкомат были переданы, когда я еще жил в детском доме. Но на днях пришла повестка на прохождение медкомиссии, а потом стали поступать звонки».

«Сейчас я считаюсь уклонистом, и мне надо ехать в следственный отдел. При этом неожиданно выяснилось, что папка с моим личным делом пропала, а когда ее нашли, она была пуста — все документы и медицинское заключение пропали. Как такое могло произойти?» — отметил Ситдиков.



Позже к проблеме Сергея подключилось местное общество слепых. «Уже состоялась встреча с представителем военкомата, — отметил он. — Мне обещали во всем разобраться и выдать военный билет».

15:14 Расходы на организацию выпускного бала и наряды в 2022 году выросли на 30% для родителей девятиклассников и на 15% - для одиннадцатиклассников. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob, которое имеется в распоряжении Тайги.инфо. В опросе приняли участие 3 тыс. родителей из всех округов страны.

«Чтобы организовать своим девятиклассникам выпускной вечер, родители собирают в среднем по 10 тыс. рублей. В столицах праздник обходится дороже: в Москве сдают 12 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 10,5 тыс. рублей, — рассказали в SuperJob. — Выпускной после окончания 11 классов обходится дороже: в среднем по России на организацию торжества родители собирают по 15 тыс. рублей, в Москве — 18,5 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 17,5 тыс. рублей. О том, что у детей не будет выпускного, сообщили 13% родителей девятиклассников и 8% родителей одиннадцатиклассников».

В 2021-м родители девятиклассников скидывались в среднем по 6,6 тыс. рублей, одиннадцатиклассников — по 11,5 тыс.

Кроме того, платья для девятиклассниц теперь в среднем оцениваются в 12,5 тыс. рублей, для одиннадцатиклассниц — в 14,5 тыс. рублей. Костюмы для выпускников 9 и 11 класса — в 10,5 и и 16,5 тыс. рублей соответственно. «За год расходы на праздничную одежду для детей-выпускников выросли: для сыновей — на 500—1000 рублей, для дочерей — на 2 тыс. рублей», — уточнили авторы исследования.

15:05 Один из крупнейших производителей молока в Новосибирской области компания ЗАО «Племзавод „Ирмень“» теперь выпускает продукцию в бежевых картонных упаковках с наклейкой вместо привычной белой тары с принтом.

Ранее коммерческий директор «Ирмени» Павел Иваровский рассказал, что петербургский завод по производству картонной упаковки «Элопак» объявил, что не сможет выпустить тару, потому что финский производитель картона отказался поставлять его на завод.

«Обычно мы заказываем на два месяца. Однако на днях нам пришло письмо, что предприятие не может поставить заказ, так как финский производитель картона отказался его поставлять на завод», — говорил Иваровский.

При этом упаковки из картона в России производит компания Tetra Pak, но они не подходят для оборудования «Ирмени». Ранее РИА Новости со ссылкой на неназванный источник сообщило, что шведская компания Tetra Pak уходит из России, но затем в самой корпорации опровергли это: «В настоящее время Tetra Pak продолжает работать на российском рынке. Производство упаковочного материала на фабрике Tetra Pak в Московской области и отгрузки на предприятия пищевой отрасли продолжаются».

Фото от читателей Тайги. инфо

14:20 Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорты юга и запада России до 6 июня.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты», — говорится на сайте Росавиации.

13:57 Количество кредитных карт с просроченной задолженностью достигло рекорда в России.

Число кредитных карт в России в апреле впервые превысило отметку в 50 млн. Из них по 2,9 млн кредиток уже допущена просрочка свыше 90 дней, что также стало рекордом для этого сегмента, передает РИА Новости со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».

Количество должников в апреле выросло на 2,2%. При этом портфель кредитных карт российских банков за месяц вырос на 1,05% до рекордных 1,4 трлн рублей.

«Зачастую держатель кредитной карты использует установленный лимит в минимальных объемах или вовсе не пользуется кредитным лимитом до тех пор пока не возникает острая потребность. В таком случае увеличивается так называемая утилизация лимита, что и произошло в настоящее время — потребители стали более активно пользоваться ранее установленными по картам лимитами, что и привело к росту объема портфеля», — отметили в компании.

13:15 А пока почитайте, как растет благосостояние членов фракциии «Единая Россия» в горсовете Новосибирска.

11:20 Сбербанк сокращает часть сотрудников в Новосибирске. Решение объяснили «автоматизацией рутинных операций».

Все подробности читайте здесь.

10:46 Читатели прислали Тайге. инфо фотографии из Иркутска (для связи с редакцией используйте наш бот).

10:37 Красноярец Александр Капустин вышел на одиночный пикет в поддержку свободы собраний и в защиту политических заключенных. На плакате было написано: « Граждане Р Ф имеют право собираться мирно. Ст. 31 Конституции РФ». Там же было сказано: «Мир уничтожат не те, кто творят Zло, а те, кто наблюдают за этим, ничего не делая. Альберт Энштейн».

Полиция задержала мужчину. На него составили протокол по ст. 20.6.1 КоАП (нарушение ковидных ограничений), сообщил сам Капустин Тайге.инфо.

10:29 Китай закрыл свое воздушное пространство для самолетов Boeing и Airbus российских авиаперевозчиков, сообщили два источника РБК.

Власти Китая запросили данные, которые подтверждали бы, что импортные самолеты российских перевозчиков официально сняты с регистрации за рубежом. Таких документов авиакомпании представить не смогли, рассказали источники.

Представитель Росавиации отказался от комментариев.

Главное на утро 29 мая



• Глава Роскосмоса, бывший вице- премьер Р Ф Дмитрий Рогозин предложил «напечатать денег» для финансирования «перспективных» проектов из-за того, что большую часть активов Центробанка за рубежом заморозили.



«Если „Роскосмос“ получит из этой суммы хотя бы 1 трлн рублей на определенный период, это для нас резкое форсирование всех ключевых программ. И создание перспективной новой пилотируемой системы, создание проекта „Зевс“ — это реально продвинутая работа, нам сейчас не хватает средств на нее», — сказал Рогозин гостелеканалу «Россия 24» (цитата по ТАСС).

Рогозин считает, что у России есть «колоссальный» резерв средств: «Эти средства нашего фонда золотовалютного сейчас надо бросить не вообще в экономику, не раздать ее людям, спровоцировав инфляцию… это деньги будут ликвидные, за ними будут стоять технологи, конкретные заводы, новые производства и прорывные изобретения».

• Президент Р Ф Владимир Путин подписал законопроект об отмене предельного возраста для заключения первого контракта на службу в Вооруженных силах. Теперь его сможет заключить любой россиянин и иностранец, которому исполнилось 18 лет. Прежде верхний возрастной предел для россиян был 40 лет, для иностранцев — 30 лет.

Основным автором стал глава комитета по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»). Он был заместителем министра обороны РФ.

«Для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты. Опыт показывает, что таковыми они становятся к 40−45 годам», — утверждалось в пояснительной записке.

• Красноярский сенатор Андрей Клишас высказался за экспорт зерна и удобрений за рубли. «[Оплата] поставок зерна, удобрений — всё за рубли», — написал он в своем телеграм-канале.



• Сбербанк с 28 мая снижает на 2 процентных пункта ставки по потребительским кредитам, а с 30 мая — ставки по ипотеке на 3,3 процентных пункта, сообщили в банке.

«Теперь минимальная ставка по потребительскому кредиту составляет 15,9% годовых — она доступна для клиентов, получающих зарплату в Сбербанке. По ипотеке снижение до 3,3 п. п. — оно зависит от конкретной программы жилищного кредитования», — уточнили в компании.

• Правоохранительные органы проверяют информацию о счетах бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса, якобы скрытых в банках Европы, пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Сумма иностранной валюты на них может достигать нескольких миллиардов», — отметил источник. В каких банках «могут храниться внушительные суммы, возможно, полученные незаконным путем», не уточняется.

*По версии Минюста РФ , является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.



**Минюст РФ внес ОВД-Инфо в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».

***По версии Минюста РФ, является физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

****Соцсети Facebook и Instagram запрещены в России. Они принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

